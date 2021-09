Kubík válí v přípravě, nyní to chce rozbalit v extralize: Čerpám od Plekyho

Mezi českou hokejovou elitu se již snažil proniknout. Předchozí dvě sezony byl útočník Adam Kubík pod smlouvou v Hradci Králové, na východě Čech ale nepřesvědčil. Nyní se ovšem dvaadvacetiletý centr do Tipsport extraligy vrací s mateřským Kladnem a v přípravě zatím ukazuje (3+3 v šesti zápasech), že chce hrát proti nejlepším a především co nejvíc. „Jsem o dva roky starší a řekl bych i zkušenější. Věřím, že budu přínosem," řekl odhodlaně v rozhovoru pro iSport.cz po utkání se Slavií (3:2). Jak být kvalitním hráčem na buly se učí od jednoho z nejlepších - Tomáše Plekance.

V přípravě máte za sebou sedm zápasů, z nichž pět jste vyhráli. S výsledky jistě panuje spokojenost, ale jak hodnotíte hru?

„Myslím si, že na některých věcech stále pracujeme. Jsou tam nějaké nedostatky, ale to se spíš ukáže v průběhu sezony. Teď jsme určitě rádi, že vyhráváme, je to určitě příjemnější než dostávat nášupy. Vidíme, že můžeme hrát s každým, ale až naskočíme do sezony, tak to samozřejmě bude něco jiného. Hlavně musíme být připravení tak, abychom pak v sezoně po sobě jen nekoukali a abychom hráli v extralize důstojnou roli.“

A váš osobní pocit? Před sezonou zatím válíte. S šesti body jste momentálně nejproduktivnější Rytíř.

„Je to sice jenom příprava, ale cítím se dobře. Dostávám hodně prostoru, za což jsem hodně rád. Doufám, že si takové výkony přenesu i do sezony, budu dostávat pořád dost prostoru a budu se to snažit co nejvíc trenérům splatit. Věřím, že budu přínosem.“

V Hradci Králové se vám do extraligy nepodařilo pořádně proniknout. Říkáte si tedy, že je nyní v Kladně pravý čas to mezi elitou rozbalit?

(s úsměvem přikyvuje) „Jo, tak těším se, že si konečně zahraju extraligu s Kladnem. Předloni mi to nevyšlo, takže jsem opravdu rád, že můžu být tady a dostávat šance pořádně se ukázat v extralize. Samozřejmě jsme rádi, že Kladno je zpět v extralize, protože si myslím, že tam patří. Chceme to lidem a vlastně i sami sobě dokázat.“

Myslíte si, že jde současný Adam Kubík do extraligové sezony mnohem lépe připravenější než předminulý ročník v Hradci?

„Jsem o dva roky starší a řekl bych i zkušenější. Trenéři mě znají, s kluky je to zatím v pohodě, umíme si vyhovět, takže budu jedině rád, když budu hrát hodně. Jsem rád, že mám šanci právě na Kladně.“

Předpokládám, že berete jako výhodu, že už jste si extraligu vyzkoušel?

„Určitě ano. Myslím si, že když jsme letos rozjeli přípravu, tak jsem z toho nebyl vykulený. Samozřejmě to byl trošku nezvyk proti extraligovým týmům. V minulé sezoně jsem za Hradec odehrál jen dva zápasy, ale rozhodně mám nějakou výhodu a zkušenosti. Začíná ale nová sezona a musím se na ní připravit tak, že se chci ukázat a hodně hrát.“

Vaše dělobuchy, které vysíláte na brány soupeřů, nejdou přehlédnout. Piloval jste střelu o něco víc v poslední době?

„Měli jsme těžkou letní přípravu. Řekl bych, že v posilovně jsem trochu zesílil, přibral a mám i nové hokejky. Úplně nevím, jestli to bude právě tím. (směje se) Ale je to hlavně tím, že si víc věřím a mnohem víc se do střely tlačím. Už jsem v tom důraznější.“

Jágr na buly? Pleky by se měl bát o prvního centra

Čeká vás velmi náročná sezona, v níž se bude přímo sestupovat, a hlavně ji zřejmě celou strávíte v Chomutově. Jak vnímáte bojové podmínky?

„Pro nás je to určitě nevýhoda. Zrovna v úterý jsme se o tom s kluky bavili, že na každý zápas budeme jezdit autobusem. Bude to trošku nekomfortní, ale stalo se to. Budeme se s tím muset vypořádat.“

V chomutovské aréně vlastně ani nebudete mít pořádně své zázemí.

„Ono i to zázemí na druhém kladenském ledě je takové nic moc, ale kustodi se nám to snaží udělat co nejpříjemnější. Vůbec jim to nezávidím. My mladí se jim musíme aspoň pokusit s tím pomoct. Dělají všechno pro to, abychom měli takové extraligové zázemí. Jsme jim za to hrozně vděční.

Vzhledem k rozměrům hřiště v Chomutově to byla zřejmě nejpřijatelnější varianta, viďte?

„Za mě musím říct, že se mi v Chomutově hrálo vždycky dobře. Pamatuji si tam i na mládežnické kategorie. Předminulou sezonu jsme tam navíc hráli první ligu a vždycky se mi dařilo. Tak uvidíme, když se nám povede udělat si domácí zázemí, tak si myslím, že se nemáme na co vymlouvat. Chceme jít do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát a bude úplně jedno, na jakém hřišti se bude hrát.“

Zjišťoval jste si, jak nucený azyl vnímají fanoušci?

„Co jsem si tak zjistil od kamarádů, tak by se určitě někdy chtěli jet podívat. Nevím, jak to budou řešit na Kladně, jestli vypraví nějaké autobusy. Rozhodně bychom byli jenom rádi, když se to tak udělá a bude dobrá komunikace mezi klubem a fanoušky, aby tam za námi přijeli. I proti Slavii to bylo super, že konečně přišli. Mohli jsme si s nimi po zápase zařvat. Je to mnohem lepší než před prázdnými tribunami.“

Extraligová sezona se kvapem blíží. Na co se zřejmě nejvíc těšíte?

„Hlavně na to, že budeme hrát extraligu, to je asi ten největší motor, na který se těším. Určitě se budu těšit, až vyrazíme do O2 areny. Bude super jezdit na hezké extraligové arény.“

Zápasy s Olomoucí, za kterou bude hrát David Krejčí , budou jistě také mnohem atraktivnější než předtím, viďte?

„Jsem si jistý, že se na něj (Krejčího) všichni těšíme. Co si budeme, pořád je to hráč na úrovni NHL. Bude super mít takového hráče v extralize a pozorovat ho, jak se chová na ledě. Těším se, až proti němu budu třeba hrát buly.“

K tomu máte v týmu dokonce dva spoluhráče se skvělou minulostí v NHL.

„Ale to je něco jiného, na ty už jsem zvyklý. (směje se) Samozřejmě jsem rád, že máme takové hráče. Pozorovat Plekyho ( Tomáše Plekance ) na ledě a v kabině je super. Navíc tím, že je to centr, od něj čerpám hodně. Hodně sleduji, jak se na buly chová a jak si to řídí. Myslím si, že Pleky s Krejčím jsou typově hodně podobní centři. Bude úžasný je sledovat, až nastoupí proti sobě.“

Jaký jste měl vlastně dojem z nového centra, kterého trenéři proti Slavii zkoušeli ve čtvrté lajně?

„Teď si nejsem jistý, koho myslíte.“

Toho s číslem 68 na zádech, který předčasně dohrál…

„Jo! (usmívá se) Bylo to vtipný, jak měl dobrou úspěšnost. Dělali jsme si srandu, že by se měl Pleky bát o prvního centra. Bylo určitě super vidět, jak dělá (Jaromír Jágr) centra. Mohli jsme vidět, jak hraje buly. Asi se to i on trošku učil.“

Neříkal jste si třeba, že byste na buly zahrál lépe než Jágr?

„Ne to ne. (směje se) Není specialista na buly, hraje trošku jinak, než jak to dělají centři, ale z mého pohledu to zahrál velice dobře. Docela jsem koukal.“

Adam Kubík v extralize 2019-20 Mountfield HK 19 zápasů, 2+1, -5

2020-21 Mountfield HK 2 zápasy, 0+0, +1

Kladno vsadí na kanadský styl! Pomoci k tomu má šest zámořských posil i trenér Paul

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE