Gulaš si na Mazance nepřišel. Proč si gólman na ledě broukal Nohavicu?

První zápas v novém klubu a hned nula, víc si asi nejde přát, souhlasí?

„Asi ne (usmívá se). Jo, vyšlo to, škoda, že na mě nešlo více střel, abych se ještě trochu rozchytal. Přece jenom mě to vyčerpává psychicky, abych neudělal nějakou chybu. To je náročnější, než když na vás létají střely. Ale to je moje práce.“

Jak se udržujete v koncentraci?

„Občas si trošku zpívám, hýbu se, koukám na hru. Nebo se snažím na dálku si povídat s hráči. Takové kravinky, abych se udržel ve hře.“

Co si zpíváte?

„Blbosti (směje se). Ale třeba i Nohavicu si občas brouknu. Byl to můj první zápas za Třinec, Budějovice jsou posílené a nikdo asi nevěděl, jak to bude vypadat. Musím říct, že jsou to úplně jiné Budějice než loni. Kvalita tam je, ale na naší straně byla o něco větší.“

Statistici vám napočítali 15 zákroků, ale bez práce jste nebyl. Dvakrát před vámi třeba byli zcela sami Vondrka a Voženílek. Tohle jste čekal?

„Připravoval jsem se na to, že asi moc střel nebude. A když něco přijde, tak to musím chytit. Zaplaťpánbůh se to povedlo. Kluci zblokovali nějaké střely, defenziva fungovala, ofenziva ještě lépe. Sedlo si vše, co mělo.“

Měli jste nějakou speciální přípravu na Milana Gulaše?

„Na toho je vždycky příprava, ale je to zbytečné. Protože on si tam stejně dělá, co chce. Střely od něj chodí odevšad a nikdo to nedokáže přečíst. U něho je potřeba být připravený na všechno. Guliho znám i z Plzně, je to persona české extraligy. Furt říkám, že on do této ligy nepatří, že má hrát někde jinde. Ale jsem rád, že je tady a zvedá prestiž soutěže.“

Jak se vám hraje znovu před diváky?

„Výborně. Je to cvrkot. Zase si nemohu zvyknout, že neslyším vlastní slovo. Před tím, když jsem dával nějaké pokyny, tak to bylo slyšet. A teď, abych si vyřval hlasivky. Zase si budeme muset zvyknout.“

Liga mistrů Ocelářům nevyšla, příprava výsledkově taky ne. Neměl jste obavy, jaký bude extraligový start?

„Věřil jsem, že extraliga bude vypadat jinak. Nevím, jak to měl každý vnitřně nastavené, ale já byl přesvědčený o tom, že v extralize to bude úplně jiný zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:11. Martin Růžička, 09:14. Chmielewski, 41:12. Daňo, 45:30. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Bučko, Vráblík, Bindulis, Štich, Slováček, Štencel – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – Abdul, Toman, Valský – Vondrka, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gergely, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 2619 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Třinec 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Litvínov 1 1 0 0 0 4:2 3 4. Liberec 1 1 0 0 0 1:0 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 4:3 3 6. Vítkovice 1 1 0 0 0 2:1 3 7. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 8. M. Boleslav 1 0 0 1 0 2:3 1 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Brno 1 0 0 0 1 3:4 0 11. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 12. Kladno 1 0 0 0 1 1:2 0 13. Zlín 1 0 0 0 1 2:4 0 14. Plzeň 1 0 0 0 1 0:4 0 15. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 0:4 0

