Zlínu se rozpadla obrana. Němec s ortézou, Suhrada bez zubů. Co Žižka?

Němcova premiéra ve zlínském dresu skončila hned v 9. minutě. Po nárazu od litvínovského útočníka Martina Havelky a nešťastném dopadu na mantinel to s ním nevypadalo dobře. Po vyšetření už se do hry nevrátil. „Je v šatně,“ hlásil po utkání trenér Robert Svoboda.

V případě dvacetiletého Jiřího Suhrady, Němcova kolegy z elitní obrany, nejspíš o nic vážného nepůjde. Také on však nedohrál a odjel do nemocnice. Matúš Sukeľ mu hned na startu druhé třetiny hokejkou otevřel ústa, bez krve se to neobešlo. Prý to odnesly tři zuby. „Nemám bližší informace, ani bych je neříkal,“ reagoval Svoboda ke zraněným obráncům. „Oba hrají na přesilovce. Ondra je tam centrální figura. Chyběl nám strašně moc. Na přesilovku musel naskočit Dan Gazda, který ji v podstatě netrénoval,“ povzdechl si kouč.

Do hry musel jednadvacetiletý Matyáš Hamrlík, jenž se vrátil z neúspěšné zkoušky v prvoligovém Havířově. Berani dohrávali na pět zadáků. Mimo navíc zůstává veterán Tomáš Žižka, zraněný z přípravy. To jsou pro úzký zlínský kádr fatální ztráty. „Tohle není jednoduchá situace, musíme to nějak vyřešit,“ sdělil Svoboda. Žižkův návrat do hry se však pomalu rýsuje. „Musíme se s Tomem domluvit, jestli je připravený,“ dodal kouč.

Už v neděli to však nejspíš nebude. Na rozdíl od Suhrady, který by měl být v pořádku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:43. Fořt, 44:04. Vopelka Hosté: 16:44. Jarůšek, 18:17. Estephan, 33:18. Straka, 56:12. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Köhler, Honejsek, Vopelka – Okál, Fryšara, Šlahař – Hejcman, P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Godla – Demel, Irving, Hrbas, Balinskis, D. Kolář, Stříteský, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gančarčík, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3452 diváků