Efekt Krejčí: gól, výhra = euforie. Spoluhráči žasli, hrdina jako Šejba

Kdo se před příjemnými slunečními paprsky schoval na zimák, nelitoval. Ani náhodou. Na úsvitu nové extraligové sezony se v Olomouci pořádala vynikající zábava. V covidové výluce potěšila o to víc. Hned na úvod se aplaudovalo Davidu Krejčímu v jeho premiéře po senzačním odchodu z NHL. Na samém začátku duelu i na konci při burácivé děkovačce. Přes čtyři tisíce diváků vytvořily parádní randál.

Bostonská akvizice obstarala klíčový gól na 1:1 způsobem, jakým to dokáže nemnoho hráčů. Ondruškovo nahození od modré, namířené mimo tyče, hráč s číslem 46 stáhl tečí pod sebe a puk propašoval za záda Gašpera Krošelje.

Ačkoli bylo cítit, že fyzicky na tom (logicky) není stoprocentně, jeho kulišárny, vysokojakostní žabičky a na českém ledě málokdy viditelné přihrávky všeho druhu přinášely potlesk i úsměvy na tvářích fanoušků. K tomu výtečný přehled, perfektní čtení hry s vysokou úspěšností odhadu, co se bude dít v příštích vteřinách. Nadstandardní kreativita, na české poměry ojedinělá. „Je to extratřída, čumím s otevřenou pusou, jak se člověk může dostat na takový level,“ usmíval se Jan Knotek.

Venku už se to dobrou hodinu před mačem hemžilo dresy s čísly 46. V červenobílých barvách i v bostonských. Krejčího nástup do elitní domácí soutěže lákal i při vyloženě letním počasí. Narváno bylo před utkáním v klubovém fanshopu, pokladna cvakala jednu položku za druhou.

Střet kohoutů s Bruslaři měl velmi vysokou úroveň, hokejisté si s fanoušky navzájem předávali energii, nechyběly vyšponované emoce, ani úderná bitka mezi domácím Dujsíkem a hostujícím Jánošíkem, po níž se oba dva fighteři mohou těšit na pozvánku do MMA klece.

Olomouc - Mladá Boleslav: První boxerská vložka sezony! Jánošík složil Dujsíka

Hosté byli po gólu Valentina Claireauxe v čase 54.05 blíž třem bodům, jenže už za 16 vteřin srovnal Jan Švrček. Šlo se do prodloužení, kde v přesilovce tlačili hosté, jenže po ztrátě puku se k brilantnímu sólu vydal Knotek. Mnohým pamětníkům připomněl slavný výpad Jiřího Šejby na MS v Praze 1985 proti Kanadě. Hlavně úžasnou stahovačkou protihráči a precizním zakončením.

„Takhle si to trénuju, musím říct. Ale v zápase na to není kolikrát prostor. Tady jsem to zkusil a vyšlo to pěkně,“ těšilo Knotka. V tu chvíli se našlapaný zimák otřásal v základech. „V životě jsem po gólu takhle nevylítl,“ nechápal, jak ho slastný okamžik popohnal k výskoku na plexisklo. „Plný zimák už od rozbruslení, po roce bez diváků to zapůsobilo jako živá voda. Mám v sobě super pocity, moc jsem si to užil…“

Olomouc - Mladá Boleslav: Knotek využil dezorientovaného Claireauxe a rozhodl, 3:2

Pokud to v podobném duchu půjde dál, efekt Krejčí může v hokejovém prostředí úplně změnit vnímání olomoucké značky. „Taková persona přitáhne pozornost. Už jen vás novinářů je tady mnohem víc než obvykle,“ pousmál se. „Pokud k tomu budeme podávat dobré výkony, svezeme se s tím. David nám dodá víc sebevědomí, máme šanci se před ním ukázat, že taky nejsme špatní hokejisti,“ lebedí si Knotek.

Hosté cítili, že domů mohli odjíždět s výraznějším lupem. Předvedli se velmi slušně, celkové úrovni hry hodně přispěli. Byli pohyblivější, razantní. Ale některé klíčové akce nedotáhli. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme úvodní gól, měli jsme dobrý pohyb. Hra se nám líbila. Ale pak jsme do toho vstoupili vlažněji a soupeř trestal. Bohužel jsme si nechali dát po druhém gólu vyrovnávací branku, to nás stálo tři body,“ mrzelo kouče Pavla Pateru.

Olomouc - Mladá Boleslav: Gól hned v prvním zápase! Krejčí umně tečoval Ondruškovu střelu, 1:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:21. Krejčí, 54:21. Švrček, 63:56. J. Knotek Hosté: 05:26. Claireaux, 54:05. Claireaux Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – V. Tomeček, Nahodil, Klimek – Navrátil, J. Knotek (A), Ostřížek – Olesz, Kolouch, Strapáč. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk (A), D. Moravec, Šidlík – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 502 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Třinec 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Litvínov 1 1 0 0 0 4:2 3 4. Liberec 1 1 0 0 0 1:0 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 4:3 3 6. Vítkovice 1 1 0 0 0 2:1 3 7. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 8. M. Boleslav 1 0 0 1 0 2:3 1 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Brno 1 0 0 0 1 3:4 0 11. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 12. Kladno 1 0 0 0 1 1:2 0 13. Zlín 1 0 0 0 1 2:4 0 14. Plzeň 1 0 0 0 1 0:4 0 15. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 0:4 0

Olomouc - Mladá Boleslav: Švrčkovo nahození od modré skončilo za Krošeljem, 2:2

Olomouc - Mladá Boleslav: Francouz Claireaux chytrou tečí využil přesilovku, 1:2