Kousal o zkratu Boleslavi: Přistoupili jsme k tomu laxně. Nesmíme faulovat

Co se ve třetí třetině změnilo? Do té doby jste na ledě dominovali.

„Těžko říct, co se stalo… Přišlo mi, že jsme k tomu přistoupili laxně a nedávali si pozor, že nám zajíždí hráči za pr**l. Udělali jsme hodně zbytečných faulů v útočném pásmu, bohužel jsme dostali tři góly a soupeř má tři body.“

Ve třetí třetině jste se dostali jen ke třem střelám na branku…

„Je to tak. Dostali jsme dva góly a za stavu 3:3 jsme se báli hrát s pukem, báli jsme se něco udělat. Pardubice začaly makat ještě víc, než do té doby. Bohužel, už nevím, co bych k tomu řekl.“

Pardubice si vytvořily v přesilovkách místy až drtivý tlak. Čím to bylo?

„Je pravda, že Pardubice sehrály všechny přesilovky dobře. Vždycky měly nějakou gólovku. Musíme na tom zapracovat, podívat se na video, to nám taky pomůže. Někteří hráči se třeba ani nedostanou na led. Někteří tam zase chodí furt a pak můžou být unavení. Nesmíme faulovat a bude to dobrý.“

Dají se najít na zápase proti Pardubicím nějaká pozitiva?

„Měli jsme hodně přečíslení, akorát musíme situace dva na jednoho řešit lépe. V přesilovkách nám padly dva góly. Řekl bych i starty zápasů, ale to je nám houby platné, když nebudeme bojovat až do konce.“

Po dvou zápasech máte na kontě jeden bod. Co s tím?

„Myslím, že oba zápasy jsme měli slušně rozehrané. Kdybychom plnili 60 minut naší hru, a hlavně hráli bez faulů, tak bychom mohli mít klidně i šest bodů. Bohužel z toho máme jen jeden. Je potřeba se z toho poučit a do dalších zápasů jít líp.“

Správný trest za hloupost Očima trenéra: Pavel Patera „První dvě třetiny mužstvo hrálo velmi dobře. Nezlomil nás ani první inkasovaný gól, šli jsme si trpělivě za vyrovnáním a pak i za otočením výsledku. Třetí třetina se hodnotí trošku hůř, protože my jsme se tam ani nemohli dostat do hry, protože jsme si tam udělali zbytečné fauly v útočném pásmu. Byly úplně jasné a správně potrestané. Nedisciplinovaností jsme se ani nedostali do hry. Když jsme byli hloupí, tak jsme za to byli správně potrestaní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:28. Najman, 21:36. Kotala, 36:28. P. Kousal Hosté: 00:39. Paulovič, 45:10. Cienciala, 48:17. Paulovič, 55:52. Cienciala Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), Pýcha, Jánošík, D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík – Lunter, Adam Raška I, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Lacina, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2763 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 2 2 0 0 0 8:3 6 2. K. Vary 2 2 0 0 0 8:4 6 3. Litvínov 2 1 1 0 0 7:4 5 4. Liberec 2 1 0 1 0 3:3 4 5. Třinec 2 1 0 0 1 6:3 3 6. Vítkovice 2 1 0 0 1 3:5 3 7. Č. Budějovice 2 1 0 0 1 7:9 3 8. Plzeň 2 1 0 0 1 3:6 3 9. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 10. Brno 2 0 1 0 1 6:6 2 11. M. Boleslav 2 0 0 1 1 5:7 1 12. Zlín 2 0 0 1 1 4:7 1 13. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 15. Kladno 2 0 0 0 2 6:9 0

