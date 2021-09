Hradecká proměna jde pomalu. Čekám lepší výkony, rozjel se kouč Čihák

Štvalo ho to. Hodně. „Tady se o nás píše, že pořád hrajeme nějaký beton. To přece vůbec není pravda. Nevím, kdo to rozšířil,“ rozčiloval se v průběhu play off tehdejší kouč Vladimír Růžička. Přesto se vnímání Mountfieldu coby zakopaného obranáře před svou brankou vrylo do hlav soupeřů i do povědomí veřejnosti. A to tak silně, že se to doneslo až do kanceláří klubu, kde se rozhodli pro jinou cestu. Chtěli hokej, který bude víc sexy. Nátlakovější, agresivnější.

„Budeme chtít hrát hodně aktivně a může se stát, že přijdou chyby, někdy možná přečíslení,“ řekl před sezonou staronový trenér Tomáš Martinec, jenž místo šéfa střídačky sdílí s bývalým plzeňským lodivodem Ladislavem Čihákem. Martinec dozajista netušil, jak rychle se jeho slova vyplní. Stačilo pátečních šedesát minut v Liberci a Hradec už věděl, že tahle cesta bude hodně hrbolatá.

„Naprosto jednoznačně očekávám od určitých jednotlivců lepší individuální výkony. Jmenovat je nebudu, vyřídíme si to s nimi interně. Nejde ani tak o hru dopředu nebo dozadu, ale hlavně o hru s pukem a bez něj,“ kroutil hlavou po úvodní prohře 0:1 Čihák.

Téma slabých výkonů některých svěřenců přitom otevřel sám od sebe, vřelo to v něm. Avšak vytáhnout takovou kartu hned po první bitvě, kdy váš celek nakonec padne o jediný gól? Nezvyklý přístup.

Nutno však jedním dechem dodat, že sólových úniků měli Bílí Tygři hned několik. Jen rychlé nohy Marka Zachara se přičinily o tři z nich. Výsledek 0:1 byl ještě milosrdný.

„Opravdu mnoho se toho u nás změnilo. Každý, kdo se na nás podívá, vidí, že jsme systém vážně změnili. Napadáme, jsme agresivnější. Chceme být na puku, chceme hrát rychleji. Ale nechápejte mě špatně, víme, že musíme být lepší. Především chytřejší v mnoha situacích,“ uznal kritická slova trenéra lídr obranných řad Jérémie Blain. „Ale mluvíme tu o hokeji a ten přináší emoce. Patří k tomu, že se někdo rozčílí,“ doplnil svůj pohled.

Právě kanadský obránce ze své pozice vnímá nejlépe, že přerod v mašinu tlačící soupeře ke zdi celé utkání ještě není dokončen. „Ale když se zeptáte jakéhokoliv hokejisty, tak chce hrát dopředu. Chce trávit co nejvíce času v ofenzivní části, a ne u sebe v pásmu. Tím nijak nechci říct, že by poslední rok byl špatný, ale každý trenér má vlastní styl a jiné přemýšlení. A my držíme pospolu a jsem přesvědčen, že budeme dobří,“ porovnal přístup kabiny k defenzivní taktice Vladimíra Růžičky a k současné, daleko odvážnější cestě dua Martinec + Čihák.

Jistě, při tak výrazné změně kursu málokdo mohl čekat, že kapitán Smoleňák a jeho parta začnou rozdávat příděly na potkání. Na druhou stranu, Hradečtí na sebe svým výkonem a výroky vytvořili větší tlak. A to ve chvíli, kdy potřebují především dvě věci: klid a čas.

Klid na poctivou každodenní dřinu, bez které se při systémové změně neobejdete. A čas, který rozmělní občasný nepovedený výkon. I proto bude dnešní duel v Kladně pro Martince s Čihákem tak důležitý. Výhra může totiž získat obojí.