Sekera od Robertsona? Zaťovič se jen smál: Asi mu pěnilo v hlavičce

Máte následky po sekeře Dennise Robertsona?

„Bolí mě to dost. Trefil mě pěkně pod koleno, do nějaké šlachy. Asi mi to vrátil za to, že jsem ho za bránou udělal. Nejspíš mu to pěnilo v hlavičce, tak udělal tohle. Ale hokejka je zbraň, mohlo by se to trestat. Rozhodčí si toho asi nevšimli. Jdeme dál. Vyhráli jsme, to je útěcha.“

Pak jste si ho ale vychutnal tělem u mantinelu, co?

„Jednou jo. To člověk ví, že je to on. Kdybych tu kličku neudělal, mám klid.“ (úsměv)

Cítíte úlevu?

„Důležité tři body. Paráda! Podržel nás gólman. Jsem rád, že má konečně taky výhru. To mu pomůže do dalších zápasů. Cinkalo to za ním, dobře si to postavil. (smích) Ale zase jsme se trápili až do konce. Musíme se na to podívat. Ty chyby nás mohly stát zápas, který jsme měli super rozehraný a pod kontrolou. To by nám opět znehodnotilo práci. Od rána jsme do toho šli s tím, že musíme vyhrát. Hlavně pro lidi. Jsme strašně rádi, že jsou zase na stadionu s námi a ženou nás. Předtím jsme je se Zlínem zklamali. I my jsme z toho byli takoví opaření.“

Co jste si vykládali po porážce 1:5 v Mladé Boleslavi?

„Řekli jsme si, co se dělo na ledě. Byly tam strašné individuální chyby. Padalo to tam a nedalo se to zastavit. Jinak jsme dělali všechno tak, jak jsme chtěli. Ale Boleslav jsme hodili za hlavu a jsem rád, že jsme to dnes zvládli.“

Čtyři zápasy, pět bodů. Průměrný start?

„Opravdu průměrný. Nechci se na to vymlouvat, ale v kádru proběhly velké změny. Čím víc půjdou zápasy po sobě, tím víc budou ztráty bolet.“

Přijde mi, že kanonýr Peter Mueller nemá v přesilovkách prostor na své obávané rány. Vidíte to taky?

„Peter dlouho nehrál. Teď si to bude sedat. Doufám, že se probereme co nejdřív a budeme hrát tak, jak máme.“

Zdálo se, že při time-outech vám toho trenér Jiří Kalous moc neříká, spíš vás nechává zklidnit se. Je to tak?

„On klečí dole pod námi. Možná to není vidět nebo slyšet. Ale on na nás řve zespodu.“ (úsměv)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:01. Mallet, 11:26. Mueller, 16:25. Rákos Hosté: 43:51. Říčka, 44:46. Vála Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Dočekal. Hosté: Frodl (17. Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, J. Kolář, Vála – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Hradil – Hynek, Gerát

