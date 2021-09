Blümel: Spadlo nám tam všechno, ale pak jsme se na to vykašlali

Ulevilo se mu. Vedle několika dalších štiplavých střel a nebezpečných brejků zaznamenal Matěj Blümel první dvě trefy v této sezoně. „Spadlo nám tam skoro všechno, na co jsme sáhli, ještě jsme pár šancí měli,“ vracel se 21letý útočník Pardubic ke druhé třetině zápasu v Litvínově, kdy Dynamo odpálilo v brance šest náloží a nakonec vyprášilo Vervu 7:4. Brána pod severní tribunou Hlinkova stadionu musela být tentokrát snad uhranutá. Padlo do ní deset gólů z celkových jedenácti. Taky pár zvláštních, Verva se ujala snadno vedení po záludném odrazu puku, ve druhé části otevřela vrata dokořán domácí obrana, v poslední zase Východočeši.

Po první třetině jste prohrávali 0:1, ale ve druhé šesti góly zápas otočili. Co se stalo?

„Řekli jsme si, že takhle nemůžeme hrát, že to je tak dvacet procent toho, co umíme. Trenér to trošku změnil, něco jsme si k tomu řekli a najednou to šlo. Ale nemůžeme být spokojení, hráli jsme dobře jen jednu třetinu a díky tomu vyhráli.“

Je neobvyklé vyhrát třetinu 6:0, navíc vy jste dali pět gólů během šesti minut. Co se tam dělo?

„Spadlo nám tam skoro všechno, na co jsme sáhli, ještě jsme pár šancí měli. Dali jsme jeden gól, hned druhý, to pro Litvínov asi nebylo moc dobré na psychiku. Díky bohu, že se to tak seběhlo. Nás to nakoplo, předchozí dva zápasy nebyly nic moc. Jsem jen rád, že jsme vyhráli.“

Jak si hráč užívá, když skóre naskakuje jak číslice na stojanu u benzínky a na soupeře se to valí?

„Druhou třetinu jsme si užívali. Ale ve třetí jsme si to začali užívat až moc a dopadlo to, jak dopadlo. Musíme hrát fakt celých šedesát minut, a pokud to dodržíme, máme šanci na úspěch. Myslím, že první dvě třetiny jsme brankáři pomohli, byla spíš naše nedisciplinovanost, že jsme se na to ve třetí trošku vykašlali. Za to bychom se měli jako celý tým omluvit. I když byl výsledek jasný, měli jsme hrát i za gólmana.“

Sám ovšem spokojený být můžete, měl jste šance, dvakrát se trefil…

„Ulevilo se mi hodně. Čekal jsem na to pár zápasů, i v přípravě. Jsem rád, že to tam spadlo, ale kluci mi v tom dost pomohli a podporovali mě. Doufejme, že to tak půjde dál.“

Litvínovskou obranu jste hodně zlobil, tři body, dva góly, mohl jste přidat i další. Čím to, že vám to tak vyšlo?

„Asi jsem se dobře vyspal, jeli jsme do Litvínova o den dřív. Myslím, že nám to pomohlo. Ale já jsem rád hodně na puku a to jsem už v první třetině byl, bylo to lepší pro moje sebevědomí.“

