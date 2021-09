Horký nastartoval další obrat Komety: Hodně divoké. Ospalý začátek nechápe

Jak hodnotíte zisk bodů v zápase, kde jste prohrávali 0:3 a 1:4, ale v němž vás o tři body nakonec připravila chyba těsně před sirénou?

„Bylo to hodně divoké, co se týče gólů. První třetinu jsme hráli špatně. Ne, že by nám nic nevycházelo, ale nedodržovali jsme věci, které máme. Už to tak bylo minule v Třinci, tyhle věci musíme do příštích utkání zlepšit, protože úvodní třetiny jsou z naší strany fakt špatné. Pak se nám podařilo dotáhnout a dát branku navrch. Škoda, že to na konci sjelo (Petru Holíkovi) z hokejky, brali bychom tři body. Ale dva zvenku podle průběhu zápasu určitě bereme a připravujeme se v neděli na Spartu.“

Čím to, že byl začátek tak ospalý?

„Nedovedu si to vysvětlit. Nemůžeme si vymlouvat, že jsme jeli autobusem tři a půl hodiny. Tak jezdí všichni. Nevím, jestli se víc rozcvičit, nebo zda nemáme hlavy dobře nastavené na první třetinu. Ale určitě to takhle nejde každý zápas, protože každý se nám nepovede takhle otočit. Příště už nás nemusí soupeři nechat vyhrát a můžeme odjíždět s prázdnou. Máme těžké soupeře, ale musíme porážet týmy z popředí tabulky, když chceme hrát nahoře. “

Sám jste dal gól na 1:3, měl velkou šanci, proměnil nájezd. Se čtyřmi trefami jste rázem nejlepším střelcem mužstva…

„To nevím, ale je začátek sezony, šestý zápas, dalších deset mi tam nic spadnout nemusí. My musíme vyhrávat, chceme být v tabulce co nejvýš, abychom si vytvořili dobrou pozici, a když tam budou padat góly, ať to padá všem, jedině dobře.“

Tentokrát jste výborně suplovali dlouho nevýraznou první Holíkovu lajnu, co říkáte?

„Nevýrazná ne. Je suprová, je jasné, že jim každý zápas nejvyjde. Od toho jsme my ostatní, když se jim nepodaří, abychom je zastoupili a dali góly. Je dobře, že to tam napadalo nám, příště zase může rozhodnout první útok. Ať vyhráváme, je jedno, kdo dává góly.“

Sám jste dosud dost putoval sestavou. Jak to může pomoct vám osobně?

„Vždycky když se nedaří, něco se změní. Přehodí dva hráče, tentokrát vystřídal trenér gólmana. Cokoli udělá, aby se tým nastartoval. V Plzni se to povedlo, udělali jsme dva body a jsme rádi.“

Co jste říkali Petru Holíkovi poté, co Plzeň po jeho zaváhání vyrovnala?

„Vůbec nic, tohle se může stát komukoli. Chtěl to vyhodit, věděl, že zbývají dvě vteřiny. Bohužel mu to sjelo z hokejky. Neřešíme to, stane se.“

