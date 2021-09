Strnad o návratu do Kladna: Čekal jsem, až dostanu zelenou. Konec? Kachna

Po ročním odskočení si do Mladé Boleslavi je zpátky. Hokejová cesta zavedla útočníka Jakuba Strnada opět k mateřskému Kladnu, kterému v pátek pomohl rozhodujícím nájezdem k vítězství nad mistrovským Třincem (4:3sn). Přitom původně mohl nyní bojovat za Plzeň, kde se však před startem sezony na smlouvě nedohodl. Mluvilo se dokonce i o tom, že v devětadvaceti skončí s hokejem. „To jsem koukal, ale rozhodně to tak není. Jsem ještě docela mladej,“ usmíval se po obratu nad Oceláři.

Řekněte, chutná sladce výhra nad dvojnásobným mistrem?

„Je to pěkné, sice se štěstím, protože druhá třetina byla otřesná. Vstup do ní nám dělá hrozný problémy. Můžeme zase děkovat gólmanovi, že to skončilo jenom 1:3. Třetí třetina byla dobrá, vrátili jsme se do zápasu a pak už to bylo hodně o štěstí, že jsme vyhráli v nájezdech.“

Druhé třetiny jsou vaší dlouhodobou bolístkou, viďte?

(přikyvuje) „Bavíme se o tom v kabině, ale bohužel jsou to jen slova. Musíme to dělat na ledě a ne si o tom povídat. Musí začít každý sám od sebe, že musí na led s tím, že nám druhá třetina dělá problémy a je potřeba hrát jednoduše. Nevymýšlet něco za každou cenu a chtít dát gól, ale zaměřit se na to, že nesmíme dostat a hrát to odzadu.“

Vítězná děkovačka opět s kladenskými fanoušky musela být hodně příjemná, viďte?

„Upřímně jsem chtěl něco takového, aby se mi povedlo dát gól. To se mi splnilo a ještě byl rozhodující. Jsem rád, že mě lidi takhle přivítali nebo mi to takhle vrátili.“

Berete rozhodující nájezd jako skvělý začátek po návratu?

„Určitě se i zklidním. Přeci jen jaro a léto nebylo příjemné, trénoval jsem sám, nevěděl jsem vůbec, co bude. Jsem rád, že už můžu hrát a zrovna za domácí Kladno, o to je to lepší.“

Ještě než jste se vrátil k Rytířům, po konci v Mladé Boleslavi jste se ucházel o místo v Plzni, kde jste neuspěl na zkoušce. Řekli vám důvod?

„V Plzni vyběhlo v médiích, že jsem neuspěl, ale tam jsme se dohodli na ukončení, že nebudu dál pokračovat, chtěl jsem zkusit něco jiného. Pak jsem trénoval na Kladně s juniory a čekal jsem, kdo se ozve. Ozvalo se Kladno, tak jsem to okamžitě sebral.“

A proč jste vlastně do Kladna nezamířil rovnou z Boleslavi?

„Bohužel tam byly nějaké věci, které já neovlivním a museli si to vyřešit lidi z vyšších pater, ne já. Jen jsem čekal, až dostanu někde zelenou, šlo to mimo mě. Jsme rád, že je to v Kladně.“

Chvíli se dokonce začaly šířit zvěsti, že ukončíte kariéru. Je to pravda?

„To jsem sám koukal, že se v novinách píše, jak chci skončit s hokejem, ale tak to rozhodně nebylo. To byla nějaká kachna, který se někdo chytnul, to určitě ne. Myslím, že jsem ještě mladej, abych mohl dál hrát.“ (usmívá se)

Věříte, že vás výhra nad Oceláři nakopne do dalších zápasů?

„Mohlo by, ale taky nám to může uškodit, abychom nelítali někde hlavama v oblacích, že jsme porazili Třinec a přitom máme nejdůležitější zápas v neděli se Zlínem.“

Už jste si zvykl na zápasy „doma“ v Chomutově?

„Tak doma… (směje se) Už to tady máme docela za své. Na druhý zápas se tady cítím super, fanoušci jsou výborní, dělají výbornou kulisu. Doufám, že nám to bude svědčit, budeme takhle pokračovat a sbírat každý bodík, který je důležitý.“

