Čtyřicátník Ševc: Před lety jsem říkal, že končím. A pořád tady otravuju

Jak jste si užil narozeninový ceremoniál před zápasem?

„Asi nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že budu hrát do čtyřiceti. Užívám si každý zápas, ale bylo to pěkné, že si tady na mě vzpomněli.“

Památeční dres vám předávali vaši dva synové. Neukápla i slza?

(usměje se) „Slza ne, ale hrozně to zahřálo u srdíčka. Člověk si promítne, že už tady opravdu otravuje dlouho. Jsem rád, že těm klukům ještě stíhám.“

Věděl jste o ceremoniálu, nebo šlo o překvapení?

„Vůbec, bylo to pro mě pěkné překvapení.“

Pocítil jste na sobě nějakou změnu jako čtyřicátník?

(směje se) „Změna není žádná, ale každé ráno to bolí víc a víc. Zatím ale tělo funguje, musím zaklepat. To je hlavní, ještě se tam úplně netoulám. Člověk se o sebe musí víc a víc starat, regenerovat. Protože tělo neregeneruje tak rychle jako před pár lety.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 4:1. Ševc oslavil čtyřicátiny vítězstvím

Do kolika let se dá hokej hrát?

„Vůbec netuším. Několik let zpátky jsem už říkal, že končím a furt tady obtěžuju. Takže tohle už nechci ani říkat. Záleží na chuti, na zdraví a samozřejmě taky na zájmu.“

Neuklidnila vás čtyřicítka trochu na ledě? Proti Vítkovicím jste se nedostal ani k žádným emotivním momentům, kterými jste vyhlášený.

„To uvidíme… (usměje se) Pořád je to začátek ligy, snažím se emoce krotit. Už v Lize mistrů jsme na to dojeli. Na Frölundě, kde jsme měli dobře rozehranej zápas, jsem to sám zbytečně přehnal. Pak jsme tam padli, což byla škoda. Když se budu na ledě chovat, jak to umím, jako blázen, tak zbytečně strhnu k těmto hloupostem i mladší spoluhráče.“

Jako dárek jste dostal vítězství, co dalšího třeba od kluků z kabiny?

„Ve čtvrtek jsem jich pár dostal, bylo to příjemný a hlavně vtipný.“ (usměje se)

V úterý jste na Spartě (1:3) nepředvedli ideální výkon, co bylo proti Vítkovicím jinak?

„Proti Vítkovicím jsme předvedli náš standardní výkon a na Spartě to bylo hodně nestandardní. (usměje se) Asi na nás všechno dolehlo: start ligy, předtím Liga mistrů spojená s cestováním. Je začátek ligy a je špatné se na to vymlouvat, ale první dva zápasy se nám nepovedly, pak jsme už museli, abychom se trošku chytili. Asi to bylo taky trošku vyčerpáním.“

Proti Vítkovicím jste měli dobrý vstup do utkání, vy jste byl u trefy Davida Šťastného. Takhle to máte sehrané?

„Na tohle jsme se připravovali. Věděli jsme, že Vítkovice brání dobře střední pásmo, tak jsme chtěli vytáhnout jednoho hráče a potom do toho najíždět v rychlosti. Což se povedlo do puntíku, takže jenom dobře.“

Mladá Boleslav - Vítkovice: Šťastný zvýšil náskok domácích. Asistenci má i oslavenec Ševc, 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:46. Kelemen, 15:14. Šťastný, 24:52. Pláněk, 31:35. P. Kousal Hosté: 21:30. Svačina Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Vacík – Kelemen, A. Zbořil, Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Dolejš (Stezka) – Gewiese, R. Polák (C), Galvinš, Machů, Koch, L. Kovář – R. Bondra, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – Dej, J. Hruška (A), Svačina – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2491 diváků