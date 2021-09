Vrbata: Kreativního centra v obchodě nemají. Sestup? Týmy budou poučené

Vrátil se na místo činu. Radim Vrbata je po roční pauze zpátky na pozici sportovního ředitele BK Mladá Boleslav. I když pauze… Bývalý útočník z klubu nijak nezmizel, v minulém ročníku se kolem týmu pořád aktivně pohyboval. Bruslaři mají za sebou historickou sezonu, teď budou chtít výkony a výsledky minimálně zopakovat. „A třeba to posunout i výš,“ říká Vrbata. V rozhovoru prozradil, jaký post by ještě rád posílil, i vyhlídky na novou sestupovou sezonu.

Jaký máte pocit z přípravy a Ligy mistrů?

„Ligu mistrů jsme nebrali jako přípravu. Chtěli jsme si ověřit nebo otestovat, jestli jdeme správným směrem. Až na první zápas doma s Frölundou, ke kterému jsme přistoupili s až příliš velkým respektem, byly zápasy vyrovnané. Zbylé tři zápasy jsme odehráli velice dobře. Myslím, že dva z nich jsme měli i vyhrát. Kvalita a herní vyspělost těchto týmů je pochopitelně trošku někde jinde. Když si člověk vezme, že z naší ligy odchází nejlepší hráči do těchto lig, tak je naivní si myslet, že tyto týmy budeme válcovat. Jsme tým, který se naopak snaží hráče pro takové týmy a ligy vychovat. Pro nás to bylo dobře nastavené zrcadlo. Doufám, že to klukům ukázalo, že v těchto zápasech, stejně jako v play off, nás může poškodit každé zbytečné vyloučení. Každá nevyužitá přesilovka nás může stát zápas. Jsme rádi, že jsme takové zápasy měli před startem extraligy. Doufám, že odstartujeme dobře, že odstraníme věci jako zbytečná vyloučení a podobné zápasy zvládneme i výsledkově, protože od pátku už se budou počítat hlavně body, nejenom výkony.“

S jakými cíli vstoupí Mladá Boleslav do nového ročníku?

„Chceme navázat na výkony z posledních dvou tří let. Pohybovat se tam, kde jsme se poslední dva roky pohybovali, třeba to posunout i výš. Uvidíme, na co to bude stačit. Už jsme trošku v jiné pozici, nikdo nás určitě nepodcení, nikdo k nám nebude jezdit s tím, že si jede pro body. Myslím, že liga bude celkově vyrovnanější, jelikož bude sestupová. Jeden tým jde automaticky dolů, další do baráže. Týmy budou poučené i z předminulé sezony, kdy to pár týmům uteklo a pak to horko těžko honily. Každý bude chtít dobře odstartovat, každý bude bojovat o každý bod, aby se problémům vyhnul.“

Bude v zápasech znát, že půjde opravdu o každý bod?

„Myslím si, že jo. Po zkušenosti z předminulé sezony si myslím, že si to nikdo nebude chtít nechat utéct. Každý bude chtít odstartovat dobře, každý bude chtít bodovat, aby se vyhnul problémům dole. Na druhou stranu jde do play off zase 12 týmů… Taky nevím, jestli to je dobře. Pravidla jsou nicméně daná před sezonou a kluby se s tím musí vyrovnat. U hodně týmů bude záležet i na zdraví hráčů. Predikce před sezonou, že chce být někdo ve čtyřce, v osmičce? Ve finále třeba bude rád, že bude ve dvanáctce, že se dá na poslední čtvrtinu zdravotně dohromady a potom může něco udělat v play off. Je těžké předvídat sezonu, protože proměnných věci je strašně moc.“

A kdo by se podle vás měl pohybovat nahoře?

„Sparta, Třinec, Liberec… Týmy, které tam jsou vždycky. Ambice budou mít určitě Pardubice, výš bude chtít Brno, pak tam je Hradec. Další věc je, že hodně týmů je v nějaké přestavbě. Týmů je tam hodně a my tam budeme chtít být taky.“

Jak jste spokojení s hráčským kádrem?

„Tým jsme připravovali v průběhu minulé sezony. Věděli jsme, že nějaké hráče ztratíme. Snažili jsme se je nahradit. Myslím, že na papíře jsou příchody minimálně stejně dobré, doufáme, že ještě lepší, než odchody. Vidíme tam určitě ještě nějaká okénka, kde bychom rádi někoho přivedli. Uvidíme ale, jaká bude situace na trhu. Teď je taková, že tam hráči nejsou.“

Prozradíte, jaký post byste chtěli ještě doplnit?

„Nikdy není dost dobrých centrů, takže bychom určitě chtěli nějakého kreativního centra, nejlépe praváka. Bohužel jsem je v Lidlu ani v Albertu nikde neviděl. (usměje se) Budeme muset počkat, jestli se někdo objeví. Ve stejné pozici je ale dalších 14 týmů, každý hledá hráče. Uvidíme, jestli se vůbec nějací objeví. Pokud ne, tak tady máme kádr, se kterým jsme spokojení. A pokud s něčím nebudeme spokojení, tak se to bude řešit nějakou jinou cestou.“

Zkomplikovala se situace na trhu víc, když extraligu bude hrát 15 týmů?

„Samozřejmě! Lidé se diví, kolik je tady cizinců, ale hráči na trhu nejsou. Pamatuji si dva roky zpátky, kdy se bavilo dokonce o 16 týmech. To už nevím, kdo by to měl hrát. Je to tak, jak to je. Majitele to bude stát mnohem víc peněz, než kdyby bylo týmů míň, ale tato rozhodnutí dělá někdo jiný.“

Když postupně rozebereme jednotlivé řady. Brankářská dvojice Jan Růžička – Gašper Krošelj se nemění, jste s nimi spokojení?

„Když jsou oba zdraví, tak patří k nejlepším dvojicím v extralize. Potvrzují to už dva roky, v záloze máme ještě Marka Schwarze, který nám dodává jistotu, kdyby byl nějaký problém.“

Už tak pevná obrana posílila ještě o Pavla Pýchu a Adama Jánošíka…

„Vnímáme to stejně, jak to říkáte. Myslím, že jsme ještě posílili. Adam Jánošík je zkušený hráč, má za sebou několik mistrovství světa, byl v zahraničních ligách, pořád je v dobrém věku. Pavel Pýcha má za sebou individuálně výbornou minulou sezonu. Věříme, že nám pomůže na přesilovkách, že bude ten hráč s pukem. Máme tam Davida Moravce, kterému určitě chceme dát zase větší prostor. Zaslouží si ho, říká si o větší porci minut, buduje si silnější pozici. S ním určitě počítáme a doufáme, že udělá další posun v kariéře. Do toho tam jsou kluci, které tady máme – Ševc, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík. Věříme, že obrana nám bude fungovat.“

Zvýšenou konkurenci schytal Marek Hrbas, který odešel do Litvínova. V jednom rozhovoru si pak trochu postěžoval, že vám bude chtít ukázat, že jste udělali chybu.

„Nic jiného bych nečekal. Vždycky, když hráč někam odejde, tak chce tomu předchozímu týmu ukázat, že udělali chybu. Vyhodnotili jsme si to takhle. Přejeme mu hodně úspěchů a hlavně zdraví do další kariéry. S mixem v obraně, jaký teď máme, jsme spokojení.“

A co útok, který doplnila čtveřice Miloš Kelemen, Jan Dufek, Jan Eberle a naposledy Adam Raška?

„Miloše jsme měli vyhlédnutého už během sezony. Náš krok potom potvrdilo jeho vystoupení na mistrovství světa, kde na nejvyšší úrovni byl vidět. Jeho kvalitu vidíme i v tréninku, v zápasech. Až si trochu zvykne na soutěž, tak by mohl taky rychle růst. U Honzy Dufka platí to samé. Předminulou sezonu měl ve Zlíně výbornou, tu poslední ovlivněnou zraněními, takže hladový po kariérním posunu. Honza Eberle je pracovitý hráč z Plzně, ten jejich styl v posledních letech mluví sám za sebe. Přesně víme, do čeho jdeme. Zapadá nám do lajny s Bičevskisem a Stránským. A Adam Raška? Měli jsme připravené místo pro Gabriela Szturce, který odchází do kanadské juniorky. Museli jsme reagovat, abychom tu pozici a šířku kádru doplnili. V zápase v Helsinkách nám tak nějak potvrdil, co od něj asi můžeme čekat. Máme 14 útočníků, a jak už jsem říkal, trh monitorujeme, hledáme, víme, kde nás tlačí bota, nebo kde bychom mohli ještě posílit. Uvidíme, co se tam objeví.“

Příchod Miloše Kelemena mi připomíná trochu podobnou cestu Pavla Skalického. Přišel v podobném věku, typologicky jde o podobného hráče. Slibujete si od něj podobné věci?

(přikyvuje) „Bylo by to hezký. Ještě lepší, kdyby šel cestou Radima Zohorny, že to vyjde třeba až do NHL. Ale jsme s ním na začátku cesty. Potenciál má, bude záležet, jak bude pracovat, což on chce. Musí zůstat zdravý, pomůže nám v extralize a sám sobě i v kariéře.“

