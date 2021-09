Poulíček o zhasnutých Pardubicích: Hradci jsme nechali celý zápas

Vypadalo to, že Hradec je se závěrem zápasu prakticky všude. Otočil výsledek jeho lepší pohyb?

„Nemůžeme se koukat, jak oni hráli, celé to vychází od nás. Takže se na to koukám spíš opačně, my přestali bruslit a forčekovat, tlačit se v útočném pásmu do aktivní hry. Pustili jsme jim otěže zápasu a nakonec jim ho přenechali celý. Tohle se nám stávat nesmí, potřebujeme hrát koncentrovaně celých 60 minut. Pak můžeme hrát jakkoliv s kýmkoliv. Nemůže nás ukonejšit jeden vstřelený gól.“

Kdyby to bylo poprvé. Je tohle zatím hlavní pardubický problém v sezoně? Hrajete vyrovnané zápasy, ale máte výpadky. Přišly se Spartou, s Kometou, teď...

„Rozhodně, tohle nás trápí v každém zápase. Jestli jsme naposledy s Budějovicemi předvedli nějaký konstantní výkon? Tak vyjma prvního zápasu s Plzní už asi ne. Každý náš zápas je jak na houpačce, jsme schopni dát šest gólů v Litvínově za třetinu, ale v té samé jim dáme čtyři gólové situace, kdy nás zachraňuje gólman. To není možný. Je potřeba, abychom odehráli zodpovědně každou situaci a vždycky na sto procent. Naše třetina je náš dům. Jsme schopni dávat góly. Jen je nesmíme takhle lacino dostávat.“

Mluvil jste o koncentraci na vlastní výkon. Ale nerozhodil vás přeci jen Hradec svým napadáním? Chodil za vámi hodně vysoko, na rozehrávku neměli beci čas. Jako kdybyste tím vypadli ze hry.

„Jasný, to je ale jejich hra. Pořád je to o nás, my je dokážeme přehrát. Podívejte na první třetinu, hrají pořád stejně a my v ní byli lepší a vypracovali si tam hodně šancí. Najednou pak ale vynecháme a přenecháme jim tempo zápasu. Pustili jsme je do hry. Je otázka, jestli nekoncentrovaným hokejem, nebo uchlácholením. Na to teď po zápase odpovědět nedovedu. Jenom vím, že se tohle stávat nesmí.“

