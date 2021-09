Dvakrát z Komety do Pardubic a zpět. Důvěru tady cítím, říká střelec Horký

Brno. Pardubice. Brno. Pardubice. A teď zase Brno. Luboš Horký má ve svém extraligovém životopise zvýrazněné především dvě zmíněné destinace. Kometa ho vychovala a poprvé dostal extraligu ochutnat. Vyloženě po lžičkách, je však třeba dodat. Následovalo jedno hostování v Dynamu, pak návrat do Komety. Pak se celá výměna zopakovala znovu. Nyní je Horký zase na startu. „Ale cítím důvěru od trenéra, což mi nesmírně pomáhá. Dostávám prostor a cítím se dobře,“ řekl, když měl popsat hlavní rozdíl mezi současným stavem a posledními několika lety.

Slovo důvěra v rozhovoru zmíní několikrát. Ví, že po letech nejistoty a neustálého dokazování a bránění svého místa se nyní nachází v komfortnější pozici. Pomohlo k tomu i zranění největší brněnské hvězdy. „Už v přípravě, když byl Peter Mueller mimo, tak trenér ukázal na mě. Snažil jsem se prostě odvést co nejlepší práci a pro ten první zápas v lize pak bylo takové nejlogičtější, že jsem hrál v první lajně. S klukama jsem odehrál nejvíce času. To utkání jsem odehrál, spadl tam i gól,“ popsal změnu své pozice v kabině.

A když už jsme u Petera Muellera. V minulém ročníku byli brněnští velice často odkázáni pouze na to, co vymyslí americký vlasáč, jeho dvorní nahrávač Petr Holík a buldok Martin Zaťovič. Pokud nebodovali? Hm, smůla, třeba příště. I proto se vedení tak snažilo přivést hráče do dalších formací. Například Michala Krištofa s Marcelem Haščákem. Aby úderné trio doplnili, aby tým nebyl tak čitelný. A protože se Horkému povedl start, sám se dokázal do téhle důležité pozice střelce druhého útoku vypracovat. Čtyři góly v šesti duelech to potvrzují.

„Naše první lajna hraje výborně, ale nemůžou udělat každý zápas. Od toho jsme tam my, další lajny. My se musíme taky prosazovat, jestli chceme být úspěšní v play off a někam to dotáhnout,“ pokývalo hlavou levé křídlo. Uvědomují si to i tři zmiňovaní tahouni a snaží se k Horkému a k ostatním promlouvat. „Jasně, mluví k nám,“ potvrzuje.

Utkání proti Spartě bylo přesným důkazem jeho nového významu. Skóre otevřel parádní individuální akcí Mueller. Druhou branku Komety pak vstřelil Horký. V oslabení a prakticky z ničeho. Přesně tak dostál své nové vizitce. A využil při tom znovu svou nejsilnější zbraň, skvělou střelu. „Nevím, jestli mám úplně fantastickou střelu, ale jasně, jsem rád, že góly dávám a když střelbu budu dál pilovat, tak jich tam třeba padne ještě víc. Ale bylo by dobré, kdyby ty góly konečně vedly také k vítězství,“ dodal.

Z osobního hlediska fajnový start (konečně) kazí postavení v tabulce. „Pohybujeme se ne úplně vepředu. Mohlo by to být lepší. Pár zápasů jsme měli rozehraných na vítězství a zbytečně je pak ztratily. Ale je to lepší a lepší. Půjdeme nahoru,“ uzavřel forvard. Pokud první formace neustoupí ze svého umění a Horký je doplní střílením branek, stane se tohle přání realitou.

