Tornádo, marodka, návrat snů! Díky za pomoc, zářil Šenkeřík po Kometě

Opožděná premiéra, ale snová! Budějovický obránce Petr Šenkeřík po divokém a těžkém létě zapsal v Brně první sezonní start v Tipsport extralize. Dvěma góly a jednou luxusní asistencí šéfoval srolování Komety 4:1. Motor s velkou předsezonní posilou a před sedmitisícovou návštěvou předvedl nejlepší duel podzimu. „Takhle jsem si to ani nepředstavoval. Bohatě by mi stačilo, kdybychom vyhráli,“ culil se navrátilec, jehož rodina v létě čelila přírodní katastrofě na jihu Moravy, jíž se prohnalo tornádo. Sám pět týdnů laboroval s poraněným ramenem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:22. Zaťovič Hosté: 04:19. Šenkeřík, 05:06. Valský, 42:51. Šenkeřík, 53:45. Gulaš Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Kusko. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Štich, Štencel, Bindulis, Vráblík, Percy – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – D. Voženílek, Karabáček, Venkrbec – M. Hanzl, M. Beránek, Abdul – Valský, Toman, Holec. Rozhodčí Hejduk, Ondráček –Kis, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 6921 diváků

Mohl jste si vůbec vysnít lepší návrat na extraligový led?

„Takhle jsem si to ani nepředstavoval. Bohatě by mi stačilo, kdybychom vyhráli. Góly jsou fajn, ale vězí za nimi týmový výkon. Každý jsme si plnili svoji práci a to nám přineslo tři body. Individuální statistiky jdou bokem.“

Takhle byste si přáli, aby Motor vypadal, ne?

„Máme tu spoustu nových kluků, ono si to pořád sedá. Děláme sice pořád spoustu chyb, snažíme se je opravovat na videu. Myslím, že jdeme správným směrem, náš výkon v Brně je toho ukázkou.“

Skvělý začátek a dva vstřelené góly do šesté minuty to celé zrežírovaly...

„To bylo super. Řekli jsme si, že na domácí vletíme, věděli jsme, že přijde plný stadion, tak abychom je před diváky trochu zklidnili. Pak se bohužel nepodařilo dát třetí gól, to by je utlumilo. Naopak jsme dostali na 1:2, kdy jsem se nechal blbě vyloučit. Ale nakonec jsme vyhráli, takže super.“

SESTŘIH: Kometa Brno - České Budějovice 1:4: Motor dovedl k výhře dvěma trefami obránce Šenkeřík

Jak jste trpěl při čekání na premiérový start? Přišel jste jako velká posila a kvůli poraněnému rameni čekal a čekal...

„Bylo to složité, ale udělal jsem maximum, abych se vrátil zpět. Rameno drží a můžu klukům pomáhat výkony.“

Do toho jste řešil nehokejové věci, vaši rodinu postihla v Mikulčicích přírodní katastrofa. Měl jste toho plnou hlavu?

„Nikdy není příjemné, pokud se něco takového stane ve vaší rodině. Bylo to těžké, byli jsme rádi za veškerou pomoc. Pomohlo nám strašně moc dobrovolníků, přišly i peníze. Za to moc děkujeme. Maminka s babičkou od mé manželky pořád nemohou bydlet ve vlastním, žijí v provizorním bytě, je to náročné, ale klíčová je pomoc druhých. Doufám, že brzy bude střecha domu hotova, ale než se budou moci nastěhovat zpět, ještě nějakou chvíli potrvá.“

Zpátky k hokeji. Po druhém gólu jste vyklepával rameno od bolesti, však to byla šleha do brněnské klece. Ale pořád to trochu bolí, že?

„Trochu mě to po střele zabolelo, tak jsem to vyklepal. Hlavní jsou tři body, je to pro nás velké vítězství. Byla tu skvělá kulisa, hrálo se mi fakt dobře. Přijeli i naši fanoušci, jsou skvělí. Strašně jsem se na ně těšil. Ve Varech na nás chodily dva až tři tisíce lidí, u nás je to bouřlivější. Hlavní je, že se lidi mohli vrátit na stadiony.“