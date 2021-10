Svobodův vítězný restart: Vyhozený puk? Chtěl jsem se do toho dostat

Co jste si říkal po sedmi vteřinách hry, kdy vámi rozehraný puk skončil za mantinelem?

„No, co si můžete říct? Slušně asi nic… (směje se) Věřil jsem však klukům, poslední zápasy jsem se na ně chodil dívat a oslabení jsme zvládali dobře. Věřil jsem, že to ubráníme. Dělal jsem si pak z toho srandu, že jsem se do toho potřeboval rychleji dostat.“

Už koncem září se objevil na soupisce jako náhradník v utkání doma proti Brnu a v neděli si poprvé po návratu do Plzně nastoupil. Kdy se vůbec rozhodlo, že půjdete chytat?

„Jak jsem začal trénovat, hned jsem věděl, že zhruba za tři týdny bych měl být připravený do zápasu. Jestli teď nebo až v pátek v Chomutově proti Kladnu bylo v podstatě na trenérech. Směřovali jsme to k tomnu, že až odejde Furchíno (Dominik Furch), naskočím do toho.“

Byl jste nervózní, nebo se spíš těšil?

„Pro člověka je důležité uspět, když nastoupí po tak dlouhé době. Ať jde o první zápas v sezoně nebo v play off, po reprezentační pauze. Aby se člověk začal trošku líp cítit, věřil víc sám v sebe. Jakmile se povedlo ubránit oslabení na začátku první třetiny, nemůžu říct, že jsem si byl tak jistý, ale směřovalo to k tomu, že zápas snad dopadne dobře.“

Jediný gól jste dostal po nešťastném odrazu. Jak jste ho vnímal?

„Střela mi nemůže vypadnout tak, jak mi vypadla. Myslel jsem, že ji držím, proto jsem pak reagoval pomalu a na třetí dorážku v podstatě už nereagoval vůbec. Byl jsem naštvaný i sám na sebe, zároveň tam byli tři hráči volní. Na to si musíme příště dát pozor. Ovšem perfektně jsme to zvládli, zápas nakonec patřil nám.“

Liberec na tom není dobře, nicméně jak tohle vítězství bylo důležité?

„Pořád je desátý zápas sezony, celkem jich bude 56. Jsme rádi, že jsme vyhráli třikrát za sebou. Jedeme dál, je strašně brzy na to říkat, že jsme v pohodě.“

A z osobního hlediska, po návratu, ještě k tomu odloženému?

„Určitě je super, že mi zápas vyšel. Kdybychom prohráli 1:3, 1:4, bylo by to horší. V pátek přijde ale další utkání a určitě tu nejsem proto, abych jednou zachytal a pak ne. Prohrávat jsem nepřišel. Pokora je na místě, musíme pracovat dál, abychom stoupali tabulkou a měli klid.“

Co pro vás bylo klíčové?

„Neřekl bych, že tam byl nějaký extra zákrok. Spíš ve druhé třetině ten brejk (Faško-Rudáše), tohle je důležité pro sebevědomí gólmana. Kdybych pustil první nájezd, co na mě šel, člověk to bude mít v hlavě. Ani bych neřekl, že jsem ho chytil. On mě spíš trefil. Už jsem ležel na břiše, zavřel spodek brány a on to naštěstí netrefil nahoru. Už pro ten pocit důležité v tu chvíli. Tam jsem se zvedl trošku víc.“