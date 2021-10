Krejčí poprvé bez bodu, zářil Mazanec. Ale tloukli nás dost, přiznal hrdina

Úřadující mistr z Třince ukázal, že byť je jeho soupiska nabitá hlavně ofenzivními kalibry, umí hrábnout i dozadu. Obrana vyhrává klíčové bitvy, těsné duely, kde rozhodují maličkosti.

Proti Davidu Krejčímu bylo nutné mít defenzivu stoprocentní. Sebemenší zaváhání největší hvězda extraligy trestá. Ať už sám gólem či asistencí.

Zaplněná „plecharéna“ nicméně tentokrát jeho kousky vedoucí k brance neslavila. V hlavní roli: gólman hostí Marek Mazanec.

„Podržel nás,“ kývl trenér Václav Varaďa a bek Milan Doudera, jenž utkání v závěru rozhodl přesilovkou bombou, souhlasil. „Mazy byl výborný, můžeme mu děkovat. Je to jeho zásluha“

Olomouc - Třinec: Jaroměřský se neukvapil a předložil gól Růžičkovi, 0:1

Ono to totiž nebylo tak, že by si Krejčí a spol. nevytvářeli žádné šance. Naopak, je toho důkazem třeba 35 vyslaných ran. A nebyly to jen slabé projektily do statistik. Mazanec se pořádně potil.

„Bylo to drsné, Olomouc nás tloukla,“ přiznal Mazanec. „Krejčí vždycky někam kouká a pak nahrává nebo střílí jinam. Důležité je udržet stoprocentní koncentraci, protože od něj musíte čekat úplně všechno. Chystat se na něj moc nejde.“

Krejčí na hrdinu hostí pálil sedmkrát, k tomu několikrát tradičně s hlavou nahoře nalil do skvělé pozice kotouč spoluhráčům. Marně. Prosadil se pouze kapitán Jiří Ondrušek, stejně jako Doudera tvrdou dělovkou v početní výhodě od modré čáry.

„Nemůžeme hráčům vytknout, že by nehráli dobře. Byl to výborný výkon. Jedinou kaňkou jsou přesilovky, ty jsme měli využít. Tohle rozhodlo,“ hodnotil domácí kouč Jan Tomajko.

Jedna z největších příležitostí Mory paradoxně přišla v oslabení. Jan Knotek ovšem v samostatném úniku na Mazance nevyzrál. Na tribunách, kde panovala výtečná atmosféra, to jen zahučelo.

„Slavím narozeniny, mohl jsem být slavný. A nic, ještě prohra...“ smutnil centr druhé hanácké lajny. „Nerad se vymlouvám, ale celý ten sprint jsem musel koukat na puk. Skákalo to jak blázen, snažil jsem se jen vystřelit. Škoda. Pro diváka pěkný zápas, sám jsem si ho užil. Bylo to nahoru dolů, dalo se na to koukat. Akorát nám tam za stavu 1:1 nepadl rozdílový gól,“ dodal Knotek.

Tři body tak slavili díky efektivitě Oceláři. Chutnají o to víc, že znamenají posun na druhé místo tabulky. Stejně jako vedoucí Mladá Boleslav mají 24 bodů. K tomu stále se zlepšující formu.

„Je to super. Ztratili jsme dřív některé zápasy, které jsme ztratit neměli. Teď jsme splnili cíl a vezeme zatraceně důležitou výhru domů. Tady se totiž jen tak vyhrávat nebude,“ cenil si Doudera, pro nějž byla vítězná trefa první brankou v sezoně. „Úleva, protože mě v minulosti mrzelo, že jsem některé šance neproměnil. Teď mi to zapadlo přesně do víka.“

Olomouc - Třinec: Douderova střela od modré dopadla až do sítě, 1:2

Kolegovi Martinu Růžičkovi, vyhlášenému snajprovi, to v první třetině zase zapadlo přesně jako Alexandru Ovečkinovi. Stačila sekunda, kdy ho Hanáci na svém oblíbeném levém kruhu nechali volného. Rychlý nápřah a bum přesně za Lukášova záda.

Z mála Třinečtí vydolovali maximum.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:21. Ondrušek Hosté: 05:10. Martin Růžička, 52:24. M. Doudera Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Rozhodčí Petr Lacina, Oldřich Hejduk – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 12 7 1 1 3 37:21 24 2. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 3. Pardubice 11 7 1 0 3 39:30 23 4. Mountfield 11 6 2 0 3 29:18 22 5. Plzeň 11 5 1 2 3 38:33 19 6. Sparta 10 4 3 1 2 35:30 19 7. Č. Budějovice 12 6 0 1 5 38:39 19 8. Olomouc 9 4 2 0 3 25:20 16 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 11 4 0 2 5 31:30 14 11. Litvínov 11 3 1 2 5 34:37 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 7 3 0 0 4 14:20 9 14. Kladno 11 1 2 1 7 28:44 8 15. Zlín 12 0 1 3 8 22:44 5 Generali Play-off

