Zlín dál hledá kouče: Jenáčkovi skončí dvojrole, s Hamrlíkem asi zůstane

Je to přesně čtrnáct dnů, co rezignoval na funkci hlavní kouč Robert Svoboda. Po špatném startu do sezony mu došly psychické síly, těžce nesl tlak ze strany fanoušků. Od té doby trvá provizorium páru Hamrlík-Jenáček. To se už dnes může stát trvalejším řešením, protože klubu nevyšla jednání s několika trenéry. „Jednání pokračují,“ uvedl stručně Libor Kožík, marketingový manažer posledního celku extraligy.

Situace Zlína je kritická. Ještě před sedmi lety slavil klub druhý mistrovský titul, hýčkal si generaci Čajánků, Balaštíků, Lešků, Hamrlíků, Blaťáků. Po nich přišli Holík, Zámorský. Všechno odchovanci, lídři týmu. Realita dneška je krutá. Pět bodů ze třinácti zápasů, vybrakovaný kádr a poloprázdná pokladna. Plus plnohodnotně neobsazená střídačka. Snad „už“ dnes bude jasno, komu rada jednatelů svěří vedení trápícího se mužstva.

Zlín jako jediný v soutěži dosud nevyhrál za tři body. I to je důvod, proč se nikdo do role Svobodova následovníka nežene. Postupně odmítli „domácí“ trenéři Zdeněk Venera i Rostislav Vlach. Agenti nadhazovali možnost angažmá Vladimíra Růžičky, který trpí v prvoligové Kadani. Padalo jméno Ernesta Bokroše, jenže ten je vázán v Prešově. V nabídce byl prý i Martin Stloukal, autor slavného projevu v kabině dorostenců Techniky Brno.

Ve finále to podle informací Sportu směřuje k potvrzení mandátu dvojice osmačtyřicátníků Martin Hamrlík-Luboš Jenáček, kterou by mohl doplnit ještě třetí kouč. Možná některá z místních legend, zapojená do chodu mládeže. Ondřej Veselý? Petr Leška? Petr Čajánek?

Bývalý vsetínský útočník Jenáček se do Zlína vrátil v létě, aby pomohl zachránit v nejvyšší soutěži juniorku. Nyní to však vypadá, že se bude o totéž pokoušet s áčkem. Je dost možné, že dopoledne bude mít pod palcem trénink seniorů a od 17 hodin zápas mládežníků se Slavií. To by však bylo naposledy, kdy by fungoval v této nevděčné dvojroli.

V dalším kole už musí mít oba celky svého stabilního kouče. Juniorku čeká v pátek od 15 hodin doma v PSG Areně souboj s Vítkovicemi a Kašíka a spol. od 17.30 na sousedním stadionu Luďka Čajky tahák se Spartou. To by Jenáček těžko zvládal…Bude jen na jedné střídačce. Jenže na které?

Vedení se zatím marně snaží posílit hráčský kádr. Zůstává u příchodu Radka Veselého, jehož propustil prvoligový Havířov. Mluví se o útočníkovi Tomáši Knotkovi ze Slavie, nejproduktivnějším hráči Chance Ligy. Ovšem ve Zlíně se dosud neobjevil. Navíc se rozrůstá marodka mezi obránci. Jsou na ní Ferenc, Suhrada a nově i Novotný. V neděli v Plzni si tak odbyl extraligovou premiéru devatenáctiletý junior Tadeáš Talafa.

