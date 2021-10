Krenželok na metě 1000: Ani jsem to nevěděl. Kustod říkal, ať slavím prací

Vítězný gól proti Liberci v prodloužení trefil Petr Fridrich. Když jste, Lukáši, hrál svůj první ligový zápas v roce 2001, byl mu rok. Jak vám to zní?

(usměje se) „Ani mi to nepřijde. V šatně mi připadá, že jsme mentálně na stejné úrovni. Jak je člověk s klukama, tak se věk vůbec neřeší, všichni puberťáci. Jen se musím doma starat o rodinu, tu jsem tehdy neměl. Jinak pořád stejný, jen jsem trošku starší.“

A současného trenéra Radka Philippa jste měl tehdy na ledě coby spoluhráče...

„Byl na ledě, teď ho mám za zády. Tehdy po mě řval, teď je celkem v klidu. Takže bych řekl, že vztahy jsou teď spíš lepší než předtím.“ (usmívá se)

Máte tisíc ligových zápasů, jak to vlastně vnímáte?

„Ani jsem to nevěděl, uteklo to. (krčí rameny) Nedávno jsem tady začínal a už je to dvacet let. Letí to.“

Že vám vyšlo jubileum zrovna proti Liberci, kde jste slavil titul, je fajn?

„Jo, to bylo dobrý. Zvláštní.“

Hecovali vás bývalí parťáci?

„Jen kustod mi říkal – ‚Oslavuj, ale prací.‘ Nějaké narážky byly, ale soustředili jsme se na zápas. Máme z něho dva body, jsme spokojení.“

Berete výhru v prodloužení?

„Ano, dva body bereme. Chtěli jsme jít z obrany, bojovný výkon, že nám tam něco spadne. Povedlo se, urvali jsme to jako jedna parta. Tak musíme hrát. Nesmíme dostávat moc gólů, když se nám je teď nedaří dávat. Frigo (Fridrich) to dal parádně, kluci to v prodloužení výborně udělali. Aleš (brankář Stezka) nás podržel, tak to má vypadat.“

Gólman vás podržel, souhlasíte?

„Ano, rozhodně. My si už delší dobu nějaké šance uděláme, ale střílíme do betonu nebo po ledě, nedaří se puky zvednout. Ale pořád se na tom pracuje, snad se to rozjede, chybělo to jen pořádně vymést. Na druhou stranu, Liberec měl taky nějaké šance, Aleš to výborně zavřel. Proto je tady. Chytal parádně, nulu si zaslouží. Pamatuju si ho ještě z Liberce, přišel tam s Romanem Willem, myslím. Šikovný byl, chytal dobře, ale prosadit se přes Vildu? To nebyla legrace.“

Ligovou kariéru jste spojil se třemi kluby – Vítkovicemi, Slavií a Libercem. Nejhezčí vzpomínka?

„S Vítkovicemi jsem byl dvakrát vicemistr, první stříbro bylo hned první sezonu. Škoda, byl to kousek, je strašně těžké ligu vyhrát. Když se nám to pak povedlo s Libercem, byla to paráda. Člověk dojde až na vrchol, to je krásné. A strašně těžké, to za ty roky vidím. Jak je to obtížné.“

Do zahraničí jste neměl možnost odejít?

„Ani, ne, asi jsem na to neměl. Kdybych byl v zahraničí, tak tisícovku nemám. Hraju nejvyšší českou ligu a jsem rád.“

