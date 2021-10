ONLINE + VIDEO: Derby ve Vítkovicích, lídr z Pardubic hraje na Spartě

Dva duely má dnes na programu Tipsport extraliga. V dohrávce 8. kola se od 17:30 hraje derby mezi Vítkovicemi a Třincem. Oceláři by se mohli posunout do čela tabulky, naopak Ridera by se chtěla dotáhnout na týmy před sebou. O hodinu později startuje v O2 areně předehrávka 18. kola a další hit Sparta - Pardubice. Pražané včera ztratili zápas v Plzni (4:5), jak si povedou dnes proti Dynamu, lídrovi tabulky? ONLINE přenosy a VIDEA z klíčových momentů utkání sledujte na iSport.cz.