Pytle, rukavice a pro bordel! Dynamo čistilo břehy Labe: Někteří jak dobytek

Dynamo se postupně snaží leštit svoji značku. Posunulo prezentaci na sociálních sítích, začalo vyrábět pro fanoušky vlastní podcasty, mluví o otevřené komunikaci směrem ven, kterou se snaží držet. Součástí jsou i akce mimo hokej, do kterých se zapojuje. Proto svolal klub na pondělí brigádu. Organizace „Bordel z Lesa“ dodala pomůcky a šlo se na věc. Téma? Uklidit břehy řeky Labe kousek od haly.

Šestice hokejistů s hrstkou fanoušků necelé dvě hodiny uklízela přírodu. „Měl jsem s sebou dva malé pomocníčky,“ pousmál se obránce Juraj Mikuš, ven s sebou vzal i svoje děti. „Myslím, že jsme břehy Labe docela poctivě uklidili. Je smutné, kolik pytlů odpadu se našlo na takhle malém úseku,“ doplnil. Nepořádkem se podařilo zaplnit dodávku.

Část pardubického hokejového týmu vzala před zápasem na Spartě rukavice, velké plastové pytle a společně s pár fanoušky vyrazila uklízet břehy Labe.







„Tohle byla zrovna oblast, kde se setkávají mladí a popíjejí, takže jsme našli spoustu odpadků po alkoholu,“ popisoval Mikuš, co se nakládalo do pytlů. „Skleněných lahví bylo dost, ale našli jsme i zajímavosti, koloběžku nebo dopravní značky... Chodili jsme s Blümou (Matějem Blümelem) a nasbírali dva celé pytle,“ přidal se útočník Lukáš Anděl.

Takže koloběžka jako testovací stroj pro děti Juraje Mikuše? Prý ani ve snu. „Koloběžka šla do šrotu, doma má svoji. Ale elektrickou má zatím zakázanou,“ vysvětlil. Hned líčil, proč bral děti s sebou: „Využil jsem to i prakticky. Bylo hezky, svítilo slunce, tak se šlo ven. U procházky jsem chtěl, ať si děti uvědomí, že odpadky se mají házet na určené místo. Košů je tady hodně. Dcera je starší, doufám, že si z toho něco vzala. Syn je ještě malinký, ten si spíš užil dobrodružství.“

Význam akce, kde rojnice sbírala binec, si pochvaloval i Kanaďan Dennis Robertson: „Skvělá iniciativa. Podobné akce jsme pořádali nebo se jich účastnili, když jsem hrál v Americe.“ Celkem se nasbíralo 20 velkých plastových pytlů odpadu.

„Příroda chátrá, když to řeknu naplno, někteří lidé se chovají jak dobytek. Jsem moc rád, že jsme tuhle akci podpořili. Neuvědomíte si, kolik věcí se venku válí, než si uděláte čas a začnete je sbírat,“ poznamenal Anděl. Vycházka za skleněnými lahvemi a dalším nepořádkem ho prý nakopla ke změně pohledu na to, co se děje kolem něj: „Byl jsem na něčem podobném poprvé. V jedné věci mě to určitě posunulo. Když si všimnu, že někdo venku něco zahodil, seberu to. Nenechám to venku ležet.“ Pak se ještě nadechl a s úsměvem dodal radikálnější plán: „Nebo se rovnou zeptám, proč to nehodí do koše.“

kdo uklízel „bordel z lesa“ Matěj Blümel

Juraj Mikuš

Robert Kousal

Dennis Robertson

Filip Koffer

Lukáš Anděl

