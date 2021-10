Třinec vrátil úder. Dali jsme tři góly, ale prohráli 1:2, zoufal kouč Plzně

„Jířa to vymyslel krásně, viděl jsem to a rozklepaly se mi ruce. Dával jsem si velký pozor, abych to trefil,“ přiznával Pavel Musil, který hrál teprve druhý zápas po návratu ze zranění, Plzni chyběl od úvodního kola. Rána mu i přes všechny pochybnosti vyšla parádně, Oceláři si však vzali trenérskou výzvu a gól následně nebyl uznán.

Za necelé čtyři minuty Třinec úder vrátil. Martin Růžička poslal puk zpoza branky do brankoviště, kde se přetlačovali Petr Vrána s domácím Davidem Kvasničkou. Zřejmě od něj odražený puk poslal hosty do vedení 2:1. Tak utkání taky končilo. I proto, že Škodovka nevyužila dvakrát převahu pěti proti třem, přitom v přesile dvou mužů hrála celkem 165 sekund. „Až na naše přesilovky to byl vyrovnaný zápas. V pět na tři jsme měli zápas rozhodnout,“ připomněl plzeňský Musil.

„Naplnil se scénář, který jsme očekávali. Úporná obrana Třince ve středním pásmu, od druhé třetiny se v tomhle směru naše hra zlepšíla, bohužel jsme z toho dokázali dát jen jeden gól. Hokeje jsme předvedli víc, než soupeř, ale bez bodového efektu. Příčina je jednoznačně ve dvou dlouhých přesilovkách pět na tři, s nimiž jsme si špatně poradili. Jak jsme si v předchozích utkáních přesilovkami pomohli, tentokrát to nevyšlo. Mrzí to, dali jsme tři góly a prohráli 1:2,“ hodnotil plzeňský trenér Václav Baďouček.

Oceláři na západní frontě prohráli ve druhém kole 2:3. Pak se rozjeli, od 12. září je nikdo nezastavil. Prohráli za tu dobu pouze třikrát v prodloužení nebo po nájezdech, vítězstvím nad Indiány bodovou sérii natáhli už na čtrnáct zápasů. Navíc dobyli Plzeň, jež zůstávala jediným místem, kde v této sezoně vyšli naprázdno.

„Bodů z Plzně si velmi ceníme, její mužstvo si v poslední vedlo velmi dobře. Ale hráli jsme obětavě, zblokovali spoustu střel, ubránili přesilovky. Kluci jsou pobouchaní, máme však tři body,“ dodal třinecký kouč Václav Varaďa, jehož tým po víkendových zastávkách v Českých Budějovicích a Plzni zakončí trip v úterý v Litvínově.