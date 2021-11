Zranění Šmída? Existuje naděje na návrat. Poslal vzkaz z nemocnice

Z krize se mu povedlo svůj tým vyvést, navíc bez radikálních řezů kádrem. Deset bodů z posledních čtyř duelů je solidní změna oproti sériím porážek. To však neznamená, že na severu panuje klid a že do kabiny ještě někdo nezamíří, nebo že naopak mají všichni jistý flek. „Trh sledujeme. S manažery z jiných celků jednáme,“ poodhalil hlavní kouč Liberce Patrik Augusta. Vyjádřil se také k aktuální zdravotní situaci hvězdného Ladislava Šmída, který podstupuje operační zákrok.

Vynechal už pátý duel v řadě. Z prvotního ubezpečování, že zranění Ladislava Šmída se vyřeší v řádu dnů, se vyklubal problém, který reálně ohrožuje obráncovo pokračování v sezoně. A tudíž i v kariéře, protože jde o jeho poslední ročník. Sám před několika dny na Twitteru naznačoval, že zdravotní potíže jsou hodně vážné, klub mezitím mlžil. Nyní?

„Láďa zítra podstoupí lékařský zákrok. A je šance, že by mohl být zpátky na konci prosince, nebo na začátku ledna. A říkám, není to v souvislosti s problémy, které ho trápily loni,“ řekl ke ztrátě klíčového muže Augusta. To jsou slova, která dávají alespoň nějakou naději. Tým si ji chce nechat. Samozřejmě pracuje i s nejčernějším scénářem. Musí být připravený. Nicméně nachystat si Šmída na závěr základní části a hlavně na play off? To není špatné. Nebyl by tak opotřebovaný kolotočem šedesáti utkání.

„Tak za pár hodin na to vlítneme. Doufám, že se na mě pan doktor dobře vyspal,“ napsal Šmída na Twitter v pondělí ráno chvíli řed operací.

Jisté je, že i on sám se bude o další minuty na ledě rvát. Když absolvujete třetí operaci páteře a jasně ohlásíte, že před vámi leží poslední pokus na to, získat ligový titul, prostě to zkusíte. Kdyby však těžce zkoušené tělo opravdu řeklo své konečné NE, klub se musí chystat. „Výměny a trejdy jsou aktuální pořád. Znovu říkám, že každý z nich musí dávat smysl nejenom nám, ale i druhé straně. Ať jde o hráče, co odejde, nebo o toho, který nás doplní. Jsme s manažery v kontaktu, padají jména, ale finální rozhodnutí ještě nepadlo,“ řekl trenér.

Zranění Šmída je nepříjemné o to víc, že obranná hra není tím, co by klub akutně tížilo. Tím je střílení branek, prosazování se v přesilovkách a lehkost v zakončení. „Hledáme spíše mezi útočníky, než mezi obránci,“ přikývl Augusta. Z kabiny libereckých jsou jména, která by mohla dres změnit vcelku jasná. Stále se čeká na procitnutí Martina Faško-Rudáše, jenž má za 19 bitev hubené tři asistence. Zvýšená úspěšnost v rozsvěcení červených světel se čeká i od Jana Ordoše, který se trefil dvakrát, nebo od Marka Zachara. Ten má zatím dokonce na účtu jen jeden přesný zásah.

Ano, Liberec se nadechl. Ale zdravotní trable a slabá produktivita jdou proti němu. Zároveň také potvrzují slova trenéra Augusty po výhře nad Litvínovem ze 17. kola. „Pořád jsme křehcí,“ řekl. Trefil to přesně.

