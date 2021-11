Třetí muž ke Krejčímu: casting vyhrál Tomeček, ale góly střílí jen Káňa

Osmnáct kanadských bodů pro Davida Krejčího s Janem Káňou , pak třináctibodový bek Jiří Ondrušek a až potom další forvard, Jan Knotek s bilancí 4+4.

Nejen ze statistik je evidentní, na kom stojí olomoucká produktivita. V moravském souboji proti Vítkovicím, kde Mora po třech porážkách už nutně potřebovala vyhrát, se to znovu potvrdilo.

Krejčí v přesilovce čtyři na tři vstřelil vítězný gól už ve 14. minutě a Káňa na konci druhé třetiny přidal pojistku. Oba si navíc u branek navzájem asistovali. Jan Lukáš zavřel branku a bylo. „Ještě nikdy jsem nezažil, abych měl bod na zápas. Snažím se to užívat a pracovat na tom, aby to vydrželo,“ pochvaloval si Káňa a nezapomněl zmínit klíčovou osobu.

„Ze spolupráce s Krejčou mám od začátku skvělý pocit. Zažívám s ním neskutečné věci, strašně mě to baví, těším se na každé střídání. Je to jednoduché: nechci mu to moc kazit a občas dát nějaký gól,“ usmál se. Daří se to, kohoutí ofenzivu duo K+K táhne. Teď jde o to, aby se k nim přidalo i pravé křídlo. Lukášové Kucsera s Klimkem už tam nejsou, do elitní lajny poskočil uzdravený Vojtěch Tomeček.

S touhle formací uhrála Mora čtyři body za poslední dvě utkání. Vypadá to, že herní i výsledková minikrize, hlavně co se týče vysokých porážek v Plzni (1:6) a s Motorem (2:5), je zažehnána. „Po Kučisovi jsme dali do elitního útoku Klímu, ale nebylo to ono. Dvakrát jsme prohráli. Teď s Vojtou si to ještě sedá, ale není to zlé,“ hodnotil kouč Zdeněk Moták, který byl spokojen i se Silvestrem Kuskem, posilou z Komety.

Olomouc - Vítkovice: Krejčí svou desátou brankou v sezoně otevřel skóre utkání, 1:0

„Hrál velice dobře, je to bojovník, který dobře bruslí. Potřebovali jsme hráče, který to umí. Splnil roli,“ popsal výkon forvarda ze čtvrté řady, jenž byl vytrejdován za Davida Ostřížka.

Tomeček splňuje první předpoklad k tomu, aby nastupoval vedle Krejčího – drží hokejku napravo, což si Krejčí přeje, protože za leváka už má Káňu. Na to, že spolu odehráli teprve druhý mač, vypadá souhra solidně. „S Davidem jsme na něčem domluvení. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale když se vedle nás hráči točí, musí se nám přizpůsobit, aby to fungovalo,“ vysvětloval upřímně Káňa.

„Vojta je dost chytrý a šikovný, aby dobře zapadl. Odvádí velkou práci, pomáhá nám vyhrávat souboje, udrží se na puku. Vytváříme si šance, snad to bude klapat,“ dodal muž, jenž v první třetině sympaticky odvolal faul.

A Vítkovice? Na rozdíl od předchozího výkonu s Pardubicemi (4:1) není moc co hodnotit. Nejlepší byl gólman Aleš Stezka, jinak nic. Nejvíce na sebe paradoxně upozornil Roman Polák, protože byl ve druhé třetině vyloučen za vražení na hrazení na pět plus do konce. A bylo po nadějích...

„Hodně nám to narušilo plány,“ uznal trenér Miloš Holaň. „Nebyli jsme důrazní, neclonili jsme, nevyhrávali souboje. Hra byla rozkouskována spoustou vyloučeními, nedostali jsme se do tempa.“

Olomouc - Vítkovice: Krejčí oslovil Káňu a ten zvýšil vedení, 2:0

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 2:0. Skvělý Krejčí pomohl dvěma body skolit Ostravany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:50. David Krejčí, 38:17. J. Káňa Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (J. Sedláček) – Groch, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Burian, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Klimek – Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, Galvinš, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška (A), Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok (A), J. Krejsa. Rozhodčí Šindel, Hodek – Svoboda, Lhotský Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 043 diváků

