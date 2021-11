Bek Hrbas o litvínovské bídě: Říkat si věci nestačí, musíme je dělat

Proč se nepodařilo Pardubice obrat?

„Dvakrát jsme byli ve vedení. Myslím, že se to trochu zlomilo, jak jsme dostali dva rychlé góly za půl minuty, za chvíli tam byli třetí. Bylo to podobné jako prakticky v každém zápase, měli jsme chaos v obranném pásmu, prohrávali souboje. Oni měli větší sebevědomí, když dali dva góly a trochu nás tlačili. U nás je to pořád dokola.“

Je frustrující, že několikrát za zápas se třeba objeví zbytečná ztráta puku, jste rozestoupení a soupeř má dálnici k vašemu brankáři?

„Samozřejmě, jsou to úplně hloupé věci. Říkáme si, jak musíme dát puk hluboko. Jenže mi ho několikrát kolem modré čáry ztratíme, soupeř hru strašně rychle otočí a pramení z toho přečíslení. Můžeme si říkat všechno pořád dokola, jenže když to nebudeme dělat na ledě, jsou všechny řeči zbytečný.“

Pardubice - Litvínov: Chalupa vstřelil první branku po návratu zpět do extraligy, 1:2

Podle soupisky by měl být Litvínov úplně jinde než kolem dvanáctého a třináctého místa. Trápí tyhle myšlenky?

„Štve nás to, nejsme tam, kde bychom měli být a kde chceme být. Musíme se z toho vyhrabat sami.“

Dá se upínat k reprezentační pauze? Vyčistí se hlava, odpočinete si psychicky...

„Popravdě ani nevím. Každý den si všechno říkáme, víme, kde děláme chyby a jak by naše hra měla vypadat. Jenže pak sami vidíte, jak to vypadá, zápasy jsou podobné. Nevím, jestli pauza pomůže. Teď se o tom po zápase mluví těžko. Ale musíme doufat, že jo. Třetina základní části je pryč, ale pořád je toho dost před námi, abychom se nakopli.“

Přesto, necítíte z týmu určitou křeč? Pořád hodně bodů ztrácíte, nedaří se najet na vítěznou vlnu.

„Máme dobré pasáže, ale pak uděláme stupidní chyby. Nevyplívají z toho, že by nás někdo úplně přehrával. Máme puk na holi, ztratíme ho a soupeř má přečíslení. Říkáme si to pořád, ukazujeme si to na videu pořád. Jenže je to stále dokola.“

SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 4:2. Dynamo během tří minut otočilo vývoj zápasu ve svůj prospěch

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:03. A. Musil, 26:27. O. Rohlík, 27:10. Poulíček, 28:34. Cienciala Hosté: 02:22. Balinskis, 25:45. M. Chalupa Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář (A), O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal – Cienciala, O. Roman, Říčka – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Zajíček (Godla) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), M. Chalupa – Kudrna, Latta, P. Svoboda – Zygmunt, Gerhát, L. Stehlík. Rozhodčí Šír, Horák – Pešek, Malý Stadion enteria arena Návštěva 7045 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE