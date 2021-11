Hradecká nirvána, výhra číslo osm! A „Big Ned“ překvapil v útoku

Fandit Hradci je teď vrchol. Sledujete válec, který i po reprezentační pauze zahazuje z cesty jednoho soupeře za druhým. Mountfield válcuje, vyhrává. Teď strčil do svého mixéru Plzeň a rozšlehal ji 7:4. Přitom Škodovka taky není parta, která by měla problém s pohybem a létáním po celém hřišti. Marná sláva, musela se poklonit. Bez šance.

Plzeňský bek Peter Čerešňák oddychoval: „Kolik mají výher v řadě? Osm? Lepí jim to, hrají dobře, agresivně, není lehké proti nim hrát.“ Absolutní hradeckou nirvánu může dokumentovat klidně situace, ze které padl pátý gól Mountfieldu. Autor: Richard Nedomlel. Způsob? À la Jaromír Jágr, rok 1998.

Nedomlel, defenzivní hrdlořez, se najednou zjevil na pravém křídle, hodil rameno před Lukáše Kaňáka, paží ho udržel za sebou, ať nezlobí a pak už puk za čáru dotlačil. „Když se tam ta šance objeví, vlak se rozjede. Chvíli to trvá, ale když už jede,...“ pousmál se hradecký svalovec. „Prostě jak diesel, rozehřeje se a už se valí dál,“ dodal v dobré náladě. Když mu pak jeden z novinářů nadhodil přirovnání, že jel jako Connor McDavid, Nedomlel vypálil: „McDavid, ale po obrně.“

Plzeň přitom vedla ve 28. minutě 2:1, když Jan Schleiss našel díru v postoji Štěpána Lukeše. Chvíli to vypadalo, že soka nachytala. Ale pak se naplno roztočil hurikán, 5 gólů za necelých 10 minut znamenalo otočku na 6:2. „Byly tam chyby, individuální a technicko taktické, byla to od nás zlá druhá třetina a stálo nás to zápas. Selhali jsme,“ bez vytáček pravil Čerešňák. Příděl nezastavila změna v brance, kdy po pátém gólu Dominika Pavláta střídal Miroslav Svoboda.

SESTŘIH: Mountfield HK - Plzeň 7:4. Hradec rozhodl kanonádou ve druhé třetině

Mountfield vyhrál poosmé v řadě, prožívá nejlepší období ve své extraligové éře. Střeleckou chuť má dál Ahti Oksanen, který mordou z první otevíral skóre a skóre pečetil do prázdné brány. Ani si při tom všem létání a útočném víření nevšimnete, že obránce Radim Šalda zase zaskakuje na křídle třetího útoku. Ale i tady je znát, že Hradec je zkrátka „in“, na co se tady hrábne, aktuálně se mění v poklad a jeví se jako výborné rozhodnutí.

Útočník (obránce) Šalda hrál velkou roli při obratu, protože svými manévry na útočné modré vyslal do úniku Radka Pilaře, jenž zvyšoval na 4:2. Fungující stroj dokumentuje i obětavost. Třeba Nedomlel hned lehl do dráhy puku, když mířil do odkryté brány. Vypadalo to, že chytil gól a Dzierkalsovi sebral tutovku. Na lavičce přijímal gratulace za svůj skok. „Ale to bylo jinak,“ vysvětloval hned. „To chytil Luky, možná to vypadalo, že jsem měl puk já, ale ne. Jen si tam jen lehnul, ale mě to netrefilo, zákrok večera pro něj,“ chválil brankáře Štěpána Lukeše.

Plzeň sice v závěru skóre stahovala, ale spíš už proto, že Hradec povolil. „Pak už si hráli údržbu, aby se nezranili,“ viděl i Čerešňák. Jeho tým umí lepší zápasy. „Věděli jsme, že nás čeká soupeř ve výborné formě. My jsme neodehráli zrovna dobré utkání, měli jsme tam slušnou pasáž, ale skončila našim gólem na 2:1,“ poznamenal pak kouč Miloš Říha. S nadšeným řevem tak kráčel po dalším úspěchu do šatny Hradec. „Když se vyhrává, je to radost. Ale je potřeba zůstávat nohama na zemi a fárat každý zápas,“ dodal hradecký „Big Ned“ Richard Nedomlel.

Mountfield HK - Plzeň: Nedomlel si počínal jako tank a donutil hosty střídat gólmany, 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:31. Oksanen, 28:29. Kevin Klíma, 29:51. R. Pilař, 31:40. Lamper, 35:45. Nedomlel, 37:53. Kevin Klíma, 59:09. Oksanen Hosté: 21:26. Čerešňák, 27:29. Schleiss, 53:05. L. Kaňák, 57:41. Mertl Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Kalina, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Nedomlel – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Šalda – Lamper, Koukal, Orsava. Hosté: Pavlát (36. Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Jiříček, Kvasnička, Budík, Kremláček – Dzierkals, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl (A), M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, F. Přikryl, Slanina. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Lederer, Rožánek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4010 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 23 16 2 3 2 73:41 55 2. Mountfield 22 14 4 0 4 74:41 50 3. Pardubice 23 10 5 2 6 71:58 42 4. Plzeň 24 11 1 4 8 78:70 39 5. M. Boleslav 23 11 2 2 8 55:53 39 6. Č. Budějovice 22 10 1 2 9 67:63 34 7. Olomouc 21 8 4 1 8 50:53 33 8. Sparta 22 7 3 4 8 74:71 31 9. Litvínov 22 9 1 2 10 63:66 31 10. Brno 22 6 5 2 9 63:67 30 11. Liberec 22 8 0 5 9 47:61 29 12. K. Vary 22 8 1 2 11 64:62 28 13. Vítkovice 21 8 2 0 11 38:51 28 14. Kladno 22 4 3 3 12 58:78 21 15. Zlín 23 2 1 3 17 40:80 11 Generali Play-off

