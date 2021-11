Ve Špindlu vyrostla hokejová aréna. Ale... Co když přijde zákaz?

Když tu scénu vidíte, otevřete pusu. Padne brada, chvíli trvá, než údiv povolí. Jsou dva pod nulou a dělníci zrovna instalují mantinely, ladí se cesta pro hráče, přípravy na D+D Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně uhánějí do finiše. Strmé tribuny namáčknuté na led vás ohromí. Má to jednu chybu, podstatnou. Platí, že se na ně maximálně postaví 1 000 lidí. Zatím. Pokud se do 7. prosince ještě covidové šrouby neutáhnou. Hokejový svátek se nezruší, ale čeká ho komorní atmosféra.

Na webkameře u sjezdovky ve Svatém Petru vidíte sešup dolů a část tribuny. Víc z hokejového stánku nezahlédnete. Takže na místě vás ohromí, jak jsou práce daleko. Led je hotový, tribuny taky, to samé televizní věž, kotví se mantinely. „První a poslední fanoušek, hele!“ ozve se z vrcholku tribuny, kam se vyrazil podívat jeden z lidí, kteří pracují na přípravách akce.

S nadsázkou to volal ve čtvrtek dopoledne. Prognózu, co přinese odpolední tiskovka vlády, naštěstí netrefil úplně přesně. Tři velké tribuny na stání nezůstanou nakonec prázdné, aktuálně platí, že poloprázdné. Vládní nařízení sem pustí maximálně 1 000 fanoušků, víc ani ťuk. „Šajbu, šajbu,“ začal jeden z těch, kdo instalovali mantinely, skandovat na chlápka, který stál na tribuně. „Jdi do prd... Kdo neskáče, není Čech!“ přiletěla odpověď.

Dost keců. Mrzne. Tak zase do akce, pánové!

Scéna vypadala jak z knížky Josefa Lady, tedy kdyby někdy maloval hokej. Na místě, kde končí červená sjezdovka, dováděla německá rodina v nafoukaném sněhu. Vzduchem poletovaly sice jen drobounké vločky, jež hlásí nástup zimy do hor, ale pod sněžným dělem se dala najít už slušná bílá deka. Mrňous si ji užíval, maminka pořizovala fotky. Hokej, tribuny, led? To jim bylo fuk. Přišli pro sníh. Dostali, co chtěli.

Kousek od nich, na dojezdu sjezdovek, se tyčí stavba pro hokejovou show. Zápasy pod širým nebem se tady měly hrát už před rokem, tehdy kvůli pandemii organizátoři akci přesunuli na rok 2021. Ano, že bude líp. Nafoukli program na celkem 10 utkání, dvě extraligové bitvy (Pardubice-Kladno a Mountfield HK-Sparta), jednu v Chance lize (Vsetín-Vrchlabí), pak juniorský, univerzitní a para hokej, k tomu exhibiční zápasy hvězd. „Uvědomujeme si, jaká je situace. Musíme všechna vládní opatření dodržet, s tím se nedá nic dělat,“ velí Andrea Bársony, šéfka pořádající agentury Eniva. Organizátory čeká těžká písemka, musí se vypořádat s tím, že se podstatná část fans na zápasy nedostane. Někoho zklamou. Není jiná cesta.

„Náhradní variantu máme připravenou taky, ale představíme ji až v pondělí 29. listopadu na tiskové konferenci,“ nechce rozebírat nic víc dopředu. Ale jasně dodává, že rušení zápasů tentokrát nepřipadá v úvahu, i kdyby stát ještě nařízení zpřísňoval: „Počítáme s tím, že se hrát bude i bez lidí na tribunách.“

Takže se ve Špindlerově Mlýně dál maká. Na vyskládaném materiálu stojí zhruba 10 hrnků, před chvíli v nich bylo něco teplého, ať se aspoň na pár minut zahřeje prokřehlé tělo. Není sranda všechno dávat dohromady v mrazivých teplotách, když foukne vítr, pocitově teplota padá ještě níž. A ne, rum v hrncích nebyl, vůně pravých námořníků se vzduchem neválela. Zatím mrznou i figuríny ve vitrínách, až se leknete, jestli za sklem nestojí zaměstnanci nočního klubu, jehož světla na vás blikají cestou od Vrchlabí. Ne, vážně to byly figuríny. Ještě nedostaly fešácké zimní bundy a termoprádlo, které má lákat zákazníky, ať roztočí kreditky.

Jsou důležitější věci než hokej, ale když tady stojíte, mrzí, že akce „ve Špindlu“ nedostane šanci, aby se pod sjezdovkami mačkaly tisíce lidí. Zápasy pod širým nebem se většinou točí kolem tématu „jsem u toho, neřeším, že nevidím gól, ale nesu si domů selfie“. Tady cítíte, že od první chvíle má jít o hokej. Každý na tribuně uvidí, k hráčům je blíž než v hale.

Někomu zůstane jediná možnost. Vzít si bundu, doma si otevřít okno a pustit si televizi. Jinak se k zápasům z Krkonoš nedostanete. Bohužel.