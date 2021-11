Šéf extraligy: Špindl? Likvidační, zabijácké. Chceme výjimku pro hokej

Zatím je to takhle: od pátečních 18 hodin po dobu příštích 30 dní platí přístup maximálně jedné tisícovky návštěvníků na sportovní akce. Jedno, zda se nacházíte v obří O2 areně, anebo v hale míčových sportů pro pár set lidí. Paradoxní je, že zatímco diváci v libeňské hale se budou skoro bát a rozestupy tam budou činit vyšší desítky metrů, jinde může být narváno po strop a hlava na hlavě. „Pokusíme se o výjimku,“ popsal Josef Řezníček jeden z výstupů jednání.

Panovaly velké dohady mezi zástupci klubů, zda skřípnout extraligu nebo jet dál v omezeném režimu pro návštěvníky?

„Dohady nebyly. Ve čtvrtek večer jsme se ještě pokoušeli o výjimku na páteční kolo, aby mohli dorazit fanoušci bez platnosti nových omezení. Celou logistiku pořádání zápasů to totiž velmi silně narušilo. Bohužel jsme z nejvyšších míst dostali zamítavé stanovisko. To jsme pak během pátečního dopoledne komunikovali do všech klubů.“

Což znamená tisíc diváků a ani o chlup víc?

„Přesně tak. Víc se nám nepodařilo vyjednat. Přesněji řečeno jde o tisíc diváků a navrch sto členů pořadatelského štábu. Aspoň tak to vnímám já.“

Nové vládní nařízení vstoupilo v účinnost v pátek v 18 hodin. Klub z Karlových Varů začíná o půl hodiny dříve a plánoval pustit do své arény všechny, kdo měl zájem. Tisícovka netisícovka. Jak s nimi probíhala komunikace?

„Řešili si to na základě vlastního postupu. V pátek odpoledne jsem to probíral s Miroslavem Vaňkem (provozně-ekonomický manažer), sdělil mi, že jsou v jednání s krajskými institucemi a na základě dohody s hygienou a dalšími lidi do haly pustí. Je to celé nešťastné. Chápu argumenty, že nákaza v karlovarském kraji není taková jako jinde, nicméně se tu bavíme o usnesení, platném pro celou zemi. S tím těžko mohu něco dělat.“

Extraligový kolotoč pokračuje zejména kvůli nedostatku termínu? A z obavy o dohrání soutěže, jelikož z epidemického hlediska může být ještě hůř?

„Ano. Nejsou volné termíny, většina klubů se během pátku vyjádřila pro pokračování soutěže. S tím, že s největší pravděpodobností se znovu pokusíme rozjet program kompenzací za uniklý zisk z návštěvnosti. Pokud by si kluby samy od sebe zavřely soutěž, těžko by se dopracovaly k nějaké refundaci. A za druhé, nikde není psáno, zda náhodou nebude ještě hůř. Proto pokračujeme v daném rozlosování.“

Argumenty proti pokračování zazněly?

„V prvé řadě jde o peníze a ty si řeší kluby, nikoli já ze své pozice. Všichni si uvědomujeme, že nepřítomnost diváků pro většinu klubů znamená obrovské ztráty v rozpočtu. Zásah do klubové ekonomiky je značný, někde méně, tu více. I proto to každý klub řeší a vnímá trochu jinak. Leckde jde o obrovské peníze, jinde o menší. Někde mají velmi silného generálního partnera, jinde ne.“

Tušíte, v jakém rozmezí se mohou pohybovat náhrady za neudané vstupné?

„Vůbec. Není to v tuto chvíli ani otevřená otázka. Tu dle mého musí otevřít Národní sportovní agentura s vládou. Jak víme, stará vláda odstupuje, netušíme, kdy přijde nová. Kdy se následně navážou kontakty na její členy. To bude proces. Loni se kolem toho běhalo půl roku a to jsme věděli, do čeho s lockdownem jdeme. Nyní nemáme absolutně představu, co se bude dít, jaká vláda vlastně rozhodne, kdy se můžeme vrátit zpátky. Řekli jsme s kluby plán, jak hokej nyní provozovat a to je v téhle chvíli tak všechno.“

Kluby se samy rozhodují, koho pustit na stadion, anebo přichází z extraligového velínu univerzální rada?

„Necháváme to na klubech. Sám za sebe předpokládám, že kluby zvolí podobný způsob jako při dřívějších restrikcích a výhodu dostanou permanentkáři, tedy lidé, kteří dodali klubu na začátku sezony výrazný objem peněz za sezonní vstupenku.“

V hokeji i ve fotbale panují rozpaky z toho, že vláda v rámci čerstvých výnosů nereflektuje kapacity stadionů. Na těch velkých se lidi téměř nepotkají, jinde může být narváno po střechu. Mám na mysli spíš volejbal nebo basketbal. Ozvete se?

„Věřím, že se to bude řešit. S kluby jsme to téma otevřeli, dohodli jsme se, že se vytvoří žádost o výjimku, abychom to rozumně narovnali. Například i ve srovnání s kulturou. V divadle může být tisíc lidí a plno, stejně tak může tisíc diváků na hokeji, ovšem v téměř dvacetitisícové hale. Určitě se budeme pokoušet dosáhnout na výjimku.“

Otázkou je pořádání prosincového D+D Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně. Zrušení celé akce je reálné, že?

„V tomto případě vůbec nedokážu odhadovat… Každopádně pořadatelská agentura, která celou akci připravuje dva a půl roku, musí být na pokraji zhroucení. Povolená tisícovka návštěvníků v tomto případě vůbec nic neřeší. Sice se nejedná o podnik uskutečňovaný pod střechou v budově, ale spadá to do usnesení hromadných akcí, čili tisíc lidí a víc ani noha. Bohužel. Je to likvidující, doslova zabijácké.“