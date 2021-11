Další slabota Komety. Kalous přiznal důrazný pohovor: Musí se bojovat jinak

Vypadalo to nadějně. Big boss Libor Zábranský si po repre pauze stoupnul na střídačku a Kometa dvakrát vyhrála. Teď už je zase zle. Po nepovedeném výjezdu do Vítkovic přišla domácí porážka 1:3 se zpevněným Mountfieldem. Aktuální třinácté místo nestačí ani na předkolo play off. „Hned po zápase jsme měli s Liborem v kabině důrazný pohovor,“ informoval druhý kouč Jiří Kalous.