Kladno dusí nejistota: opora může zmizet na ZOH! Hledá se záložní plán

Ottawa musela odložit tři utkání, New York Islanders dvě. To vše kvůli rozšíření koronaviru v kabinách obou týmů. Zvyšující se čísla pozitivních testů nejen v Severní Americe dávají v hokejovém světě do popředí otázku, zda nakonec zámořští hráči vyrazí na olympiádu do Pekingu. Kdyby ne, tvořil by se kanadský výběr hráčů z Evropy. A to je špatná zpráva pro Kladno. Landon Bow, brankářská jednička a klíčový hráč, by tak mohl chybět v zásadní části sezony.

Jen dva brankáři nastoupili v aktuální sezoně do všech extraligových duelů. Českobudějovický Dominik Hrachovina a právě kladenský Landon Bow. Bez čtyř centimetrů dvoumetrový gólman se stal jasně nejdůležitějším hráčem týmu. Je pod největší palbou, má jednoznačně nejvíc zákroků v soutěži.

„Je náš nejlepší hráč v celé sezoně. Chytá výborně. Neznám jeho čísla, možná nejsou nějak výjimečná, ale pocitově to vnímám, jak nás každý zápas drží. Chytá opravdu neskutečně. Přivést sem Landona byla skvělá trefa,“ vykládal po výhře nad Mladou Boleslaví nadšeně útočník Tomáš Plekanec.

Landon Bow v sezoně zápasy 25 výhry/prohry 8/17 úspěšnost zákroků 90,76 % průměr gólů 3,17

Jak hráči, tak i trenéři se shodují, že právě na Bowovi bude ležet tíha, zda se Rytíři v extralize udrží, či ne. Jde o neoddiskutovatelnou jedničku, miláčka fanoušků. Ani Jaromíra Jágra, ani Plekance, ale právě Kanaďana si několik desítek fanoušků v kotli zavolalo na děkovačku po úterním zápase. „Tohle si užívám, je to moc milé,“ smál se.

Nad jeho budoucností v následujících týdnech se však začínají objevovat otazníky. Vedení Kladna musí pozorně sledovat vývoj v NHL a podle něj se chovat. Proč? Pokud se vedení zámořské soutěže rozhodne největší hvězdy na olympijské hry kvůli zhoršující se pandemické situaci neuvolnit, kanadská reprezentace se začne skládat vyloženě z evropských hráčů. Rázem se do popředí dostanou jména jako útočníci Eric Fehr, David Desharnais nebo právě Bow.

„Nejsem si tím jistý. Myslím tím, že nejsme v kontaktu. Ale ano, něco jsem o spekulacích ohledně mé nominace zaslechl, ale neznám podrobnosti. Bylo by to nicméně skvělé, kdybych takovou šanci měl,“ rozzářily se kladenské jedničce oči při myšlence, že by se dostal do výběru Team Canada.

„Nechci říct, že jako hráči přímo sledujeme vývoj, co se týče hráčů NHL a olympiády, ale samozřejmě vnímáte zhoršující se pandemickou situaci okolo. Vnímáte, že ještě nic není jistého. Zároveň ale nemá tolik smysl se tím zabývat, máme tady v Kladně dost vlastní práce,“ dodal rychle.

S velkou pravděpodobností lze čekat, že by se Bow mohl vměstnat do výběru pro Channel One Cup v Moskvě, který se odehraje v polovině prosince. To by Rytířům vadit nemuselo, extraliga stojí. Avšak kdyby následně obdržel i letenku do Číny, mohl by Kladnu chybět až na pět duelů, včetně důležité bitvy s posledním Zlínem. Počet zmeškaných zápasů by hodně záležel na době odletu, příletu a na vyrovnání Bowa s časovým posunem.

Program Kladna během ZOH

6. února Litvínov - Kladno 11. února Kladno - Karlovy Vary 13. února Kladno - Třinec 18. února Zlín - Kladno 22. února Olomouc - Kladno

„Pro nás by to byla velká komplikace. Snad budeme vědět začátkem ledna, jak na tom NHL bude,“ neskrýval obavy kladenský trenér David Čermák. „Už jsme o tom v rámci klubu mluvili. Jednáme kvůli tomu i o jiných gólmanech,“ doplnil. Právě možnost reagovat a zajistit se na nejčernější scénář z pohledu Jágrova celku se jeví jako úplně nejdůležitější.

Konečný verdikt o účasti borců z NHL v Pekingu by měl padnout na začátku ledna, aby jednotlivé národní týmy měly ještě příležitost změnit nominaci a využít jen hráče, kteří působí mimo nejlepší ligu světa. Samotný turnaj pak startuje 9. února a vyvrcholí o jedenáct dní později. Kladenské vedení bude věřit, že se na něm McDavid a spol. představí. Jednak kvůli zážitku, ale hlavně aby jejich celek citelně neoslabil.

Brankáři s nejvíce zákroky v extralize

1. Landon Bow (Kladno) 776 2. Dominik Hrachovina (Motor ČB) 643 3. Aleš Stezka (Vítkovice) 639 4. Libor Kašík (Zlín) 598 5. Petr Kváča (Liberec) 591

