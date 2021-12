Cestovatel Valský potápí do bažin „své“ Rytíře: Kladno? Už je to pryč

Kladno předalo soupeři šestý duel ze sedmi posledních a je už v těsné blízkosti sestupových bažin. Opravený Zlín se po neděli znovu o fous přiblížil Jágrově družině. Její šéf v neděli prožil klasický podvečer posledního období. Snaha ano, efekt nikoli.

Někdejší reprezentant Jakub Valský se v posledních letech změnil v cestovatele. V sezoně 2019/20 ještě potil dres Rytířů (navíc i liberecký), rok na to už jej zaměstnávali v Kometě a Olomouci. V létě podepsal Motoru, kde se jako jeden z mnoha forvardů snaží srovnat díru za Gulašovou elitní lajnou. „Byl to Kubův zápas, strašně nám pomohl. To tak bývá, když tě některý tým vyplivne, neseš to v sobě, snažíš a pak se proti němu i prosadíš,“ okomentoval to Valského kouč Jaroslav Modrý.

„Kladno? Už je to pryč,“ mávl rukou útočník, který dvě trefy zapsal po dlouhých pěti letech. „Chtěli jsme za každou cenu tři body, jsou hodně cenné. Mohli jsme to však uhrát víc v klidu, musíme se podívat na video, co se tam stalo. Ale s nimi je to vždycky vyhecovaný boj, skoro jako play off. I emoce k tomu patří,“ poznamenal Valský.

České Budějovice - Kladno: Valský se vytočil z rohu a propálil Bowa, 1:0

Kabině, ovšem hlavně Modrému se muselo hodně ulevit, neboť jít do reprezentační pauzy se seriálem porážek by zanechalo stopy na klima v týmu i v celém klubu. Dostat Kladno zkrátka chutnalo. A že šlo o hodně, potvrdily i poslední vteřiny, kdy se zaktivovaly pěsti mnohých, ty své zalarmoval dokonce i gólman Dominik Hrachovina .

Ten si k sadě 30 zákroků přibalil i asistenci na vítězný gól, když po kladenské střele levým betonem „přihrál“ Danielu Voženílkovi, který hbitě vyslal do sóla Valského a ten už věděl, jak po průniku nepozornou obranou hostí s nájezdem (byť nadvakrát) naložit. A to byl ještě faulován. Čas 50:50 a ruce domácích letěly nahoru.

Rytíři se zapisovali do „dějin“ bitvy jen v části druhé třetiny. Ačkoli za stavu 0:2 se zdáli být mrtví, položeni na zádech, nečekaně vycválali z bídy, do níž sami zabředli svými kiksy. Mezi 26. a 29. minutou hosté putovali třikrát na trestnou lavici, z toho dvakrát kvůli nadbytečnému počtu hráčů na ledě. Trenéři jen kroutili hlavami, hráči nápodobně. „Vysvětlit se to dost dobře nedá, během tak krátké chvíle jít dvakrát do šesti… Naše obrovská chyba,“ povzdechl si kladenský trenér Jiří Burger.

Hosté padli hned při prvním oslabení, další dvě přežili. Záhy po dorovnání sil Jaromír Pytlík pěknou individuální akci snížil. A za další dvě minuty už bylo srovnáno. K obří nevoli tisícovky domácích fandů, kteří nemohli pochopit, že sudí nechali bez potrestání naražení Jana Štencela na mantinel. Šlo o zákrok, který se někdy píská, někdy ne. V neděli na jihu se nepískal a Rytíři z brejku srovnali.

Jenže nakonec jim to k ničemu nebylo. „Hráli jsme deset minut podle představ, zbylých padesát bylo z naší strany málo, proto odjíždíme bez bodu,“ shrnul Burger.

SESTŘIH: České Budějovice - Kladno 3:2. Motor přerušil sérii proher, dvě branky vstřelil Valský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:16. Valský, 26:07. Pech, 50:50. Valský Hosté: 31:02. Pytlík, 33:30. Hlava Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Vráblík, Štencel, Šenkeřík, Piskáček (A), Štich – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Novotný, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Holec, Karabáček. Hosté: Bow (Burda) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek – Zikmund, Plekanec (C), M. Indrák – Hlava, A. Kubík, Jágr – Kristo, Račuk, M. Beran – Pytlík, Filip, Machala – Melka. Rozhodčí Hodek, Kika – Zíka, Bohuněk Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 1 000 diváků

