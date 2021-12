Ovace v Třinci pro rekordmana Hübla. Docením to později, mrzela ho prohra

Aby byla oslava veselejší, přál si Viktor Hübl lepší výsledek. „Bez bodů je to takové na nic,“ smutnil litvínovský veterán. Mimochodem, když série Viktora Hübla v roce 1998 začala, čtyři aktéři duelu ještě nebyli na světě (Hrehorčák, Roman, Svoboda a Zygmunt).

Co s vámi číslo 1251 dělá?

„Teď spíš řeším naše postavení v tabulce a v sezoně. Tohle možná docením, až skončím s hokejem. Číslo určitě pěkné, ale zatím je to pro mě fakt jenom číslo.“

Před šesti lety jste právě tady slavil titul, vzpomněl jste si i na tohle?

„Tehdy jsme body získali a přineslo nám to titul. Dneska nic nevezeme, o to je to takové smutnější. Možná proto se rekord tolik neřeší. Ale na Třinec máme pěkné vzpomínky díky titulu, to je pravda.“

Vybavíte si ještě svůj první ligový zápas, kterým rekordní série začala?

„Bohužel, asi ne...“

Rok 1998, hráli jste proti Spartě...

„Jo, se Spartou, ve třetí třetině nás tam vypustili. Já moc nehrál, jistý si nejsem, ale myslím, že to tak bylo. Matně si vzpomínám, že jsem hrál ve čtvrté lajně, tenkrát se hrálo na tři. Až v poslední třetině jsme si trochu zahráli.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 3:1. Hüblův 1251. zápas „pokazil“ Doudera

Třinečtí Oceláři svého času lanařili vašeho životního parťáka Františka Lukeše. Vy jste od nich laso neměl?

„Vím, že tam tenkrát menší náznaky byly, ale tehdy záleželo na tom, kdybych se nedohodl v Litvínově. Nějaké větší domluvy nebyly.“

Když jste před sezonou prodlužoval smlouvu, říkal jste, že byste rád zažil ještě něco pěkného. Na jaře?

„Tak tak. (usměje se) Proto říkám, že mě spíš zajímá, aby se naše výkony zvedly. Nebo hlavně ustálily. Je to furt takové nahoru dolů. Jít tabulkou nahoru a zahrát si o největší trofej. To je víc nad všemi rekordy – společný titul.“

Kolem vánoc se řeší smlouvy na další rok, jak na tom jste?

„Já už nějakých pět let řeším smlouvu až po sezoně. Uvidíme, co bude. Teď to v hlavě nemám.“

Co vám na rekordní sérii říkají doma? Že se stále držíte a hrajete.

(usměje se) „Doma se mnou drží. Rodina mě podporuje celou dobu. Ví, že si hokej užívám. Když to jde. Podporují mě a tak nějak mě nutí, ať si to užiju, dokud to ještě jde.“

