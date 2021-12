Boss Dynama promluvil o titulu, pak jeho tým skolil Spartu. Trio ožilo

Extralize sluší, když mají mocní sílu, nezápasí se svými vnitřními démony, ale proti sobě. Když Pardubice definitivně zapomněly na svého sestupového bubáka a mluví nahlas o titulu? Tak pokud do sebe třísknou se Spartou, je zpátky stará řevnivost, napětí. Tyhle souboje českému hokeji už zase začaly slušet.

„Naše hokejové ambice jsou teď jasné. Bojovat o extraligový titul,“ vypálil před zápasem majitel Dynama Petr Dědek, když představil nového generálního partnera klubu. V jeho království bude po Novém roce ještě hodně živo. Čekejte, že tady se bude posilovat.

A šlágr kola? Z repráků se o přestávkách linuly vánoční hity. Ano, přišel Ježíšek, už o pár dní dřív, rozdával zábavu, hokejovou radost. „Hrálo se hodně na hraně, jiskřilo to. Myslím, že to muselo vtáhout i lidi, kteří se dívali. Mě takový zápas bavil hodně a hlavně jsem rád, že jsme byli ti šťastnější,“ užíval si bitvu pardubický Robert Říčka.

Na začátku Sparta dobře držela soka po mantinelech, v jednu chvíli jste si museli protřít oči, jestli za Spartu nehraje Martin Procházka, když borec v bílém dresu nasadil luxusní blafák do bekhendu. Ne, byl to Michal Řepík . Dynamo stav ale pak otočilo, klíč k zápasu ležel na začátku druhé třetiny, kdy domácí parta odjela na 3:1 a Sparta se zpátky už nedostala. „Začátek byl opravdu dobrý. Co se ale nepovedlo, tak vstup do druhé třetiny, inkasovali jsme dva rychlé góly a utekli nám,“ štvalo Řepíka.

Pardubice - Sparta: Camarova pohotová dělovka vymetla Salákovu šibenici, 1:1

Ne, že by jeho tým neměl šance, ale drtil ho výborný Dominik Frodl. „Skákalo to tam po brankovišti, my nebyli schopni to tam doplácnout,“ štvalo Řepíka. Ani Alexander Salák se nenudil. Třikrát za ním ještě zvonila tyč, jednou po luxusní akci Matěje Blümela v oslabení. Maksimu Matuškinovi v rychlosti nasadil kličku, pláchl a pak vzteky rozštípal hůl, když nedal.

Na Pardubické straně pokračovala v dobrých výkonech první Musilova lajna. Pryč je doba, kdy se řešilo, jestli její centr nemá namířeno pryč, jestli Pardubice nenabídnou na trejd Roberta Kousala a jestli pro ně má vůbec smysl si držet Anthonyho Camaru.

Všechno smazat. Minulost. Tohle trio teď válí. Musil byl na ledě u všech tří vstřelených gólů, všichni si připsali po dvou budech. „Určitě můžeme trochu zlepšit naši obrannou činnost, abychom získávali ještě víc puků. Hraju se dvěma hrozně šikovnými hráči, jsem rád, že jsme si padli do oka. Snad to bude pokračovat,“ pochvaluje si Musil.

Je pryč hráč, který se naštvaně jen dívá před sebe. Sice je pořád hodně pomlácený, ale ožil. Na ledě, což je zásadní. Pohoda z něj vyzařuje, i když opustí mantinely. „Nebyl jsem předtím nastavený tak, jak bych měl být. Přehodil jsem myšlení i celou mentalitu jinam, hlava je za mě 80 procent výkonu, myslím, že tady určitě dělám lepší práci. Cítím se lépe na ledě i mimo něj. Spíš to celé bylo o mém nastavení. Vím, že hokej hrát umím, chci pomáhat mému týmu,“ zkusil rozebrat svoje rozpoložení. Velká bitva má kaňku pro Spartu, možná se jí rozšíří lazaret. Nedohrál Matuškin, když dostal pukem do ruky. „Uvidíme, co s ním bude. Jede na rentgen, je tam podezření na zlomeninu,“ prozradil Josef Jandač . Na lavičce byl tentokrát sám, Miloslava Hořavu trápí zdravotní potíže, tak zůstal doma.

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 3:2. Šlágr kola pro Dynamo, zazářil Camara

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:11. Camara, 20:57. Cienciala, 21:45. A. Musil Hosté: 08:07. M. Řepík, 31:15. Chlapík Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), J. Zdráhal – R. Kousal, A. Musil, Camara – Říčka, Poulíček (A), Cienciala – Hecl, Paulovič, Blümel – Anděl, O. Roman, O. Rohlík. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, M. Jandus, A. Polášek, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Buchtele, Sobotka, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík – J. Strnad, Vitouch, M. Forman – Prymula, D. Voženílek, D. Přibyl – Dvořáček. Rozhodčí Šír, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 1000 diváků

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE