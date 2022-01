Dvoumetrový zlínský habán, který zlomil Kladno: Byla to Ronaldovka

Urostlý obránce vedle extraligy zvládá i roli učitele tělocviku. Tentokrát ukázal svojí sílu hlavně na ledě. Třeba to bude on, kdo hokejovému Zlínu zachrání sezonu. Trefa Jakuba Ference zlomila Kladno a přivála Beranům tři body. „Pro nás zatím nejdůležitější utkání,“ vykládal dvoumetrový zadák, pro kterého to byl druhý gól v sezoně. Jeho mužstvo uspělo 3:1 a ztrátu na Rytíře snížilo na tři body.

Už podle radosti v kabině bylo cítit, že to byl pro vás klíčový zápas, že?

„Jo, jo. Moc! My jsme se na něj připravovali už od půlky prosince. Bylo to zatím nejdůležitější utkání sezony. Zase jsme se jim přiblížili. Ale to není konec, naopak začátek. Musíme předvádět i dál stejné výkony a nasazení. Protože to jednou předvedeme, urveme nějaký body, pak se nám to na tři zápasy ztratí. Takže musíme pokračovat v nastoleném tempu.“

Může tohle být zlom celé sezony pro vás?

„Uvidíme na konci, jestli byl, nebo ne. Doufám, že bude.“

Co váš gól, který jste trefil pohotově z dálky?

„Trošku Ronaldovka. (usměje se) Motalo se to tam, puk stál, tak jsem si říkal jenom to sklopit a hodit na bránu. Zaplavalo to, byl z toho gól. Nic super sehraného.“

Pro vás druhá branka v sezoně, ale pro mužstvo možná ta nejdůležitější.

„Stoprocentně. Pro tým úplně nejvíc. V mém případě jde o klasické klišé – radši vyměním body za góly. Ale teď bereme všechno. Jsem spokojený.“

SESTŘIH: Kladno - Zlín 1:3. Berani ovládli záchranářskou bitvu a jsou Rytířům na dostřel!

Prosadil jste se zrovna v době, kdy mělo Kladno velký tlak. Takže ho to zlomilo, souhlasíte?

„Jestli jsem zápas dobře vnímal, tak první třetinu jsme měli výbornou. Škoda, že jsme dali jenom jeden gól. Ve druhé jsme úplně vypadli z tempa, naštěstí jsme to přežili. Je pravda, že ve třetí části toho měli domácí víc, bylo tam víc závarů před bránou. Což nám se nedařilo. Libor (Kašík) to naštěstí dobře zavřel. No a vidíte… Šťastnou střelou do otevřené obrany jsme rozhodli. Máme hotový zápas.“

Předtím jste ubránili oslabení, další důležitý moment.

„To jsem si říkal, že když ho zvládneme, tak vyhrajeme. Taky to tak dopadlo. V oslabení se cítím dobře, takže jsem věřil, že to ubráníme a nakopne nás to. To se přesně stalo.“

Soupeř vám to ulehčil dvěma zbytečnými fauly, takže nakonec se musel bránit on.

„My jsme si takhle pokazili více zápasů zbytečnými fauly. Teď se to otočilo k nám, aktivitou jsme si je vynutili.“

Doma se vám zatím nedaří, prohráli jste čtrnáct z osmnácti utkání. Takže i na to se zaměříte, abyste to zlomili?

„Pro nás bude důležité bodovat kdekoliv. Musíme začít sbírat všechno, co půjde.“

