Piskáček pomohl skolit Tygry: Zdramatizovali jsme to vlastní blbostí

Přes dramatický závěr jste zápas zvládl, povedl se i vám osobně. Čím to, že vám tak vyšel?

„Nevím. Jednou to tam propadlo, viděl jsem, jak jde hráč do brány a hodil to tam. Střela skoro z čáry, ale naštěstí to vyšlo. A ty nahrávky… Jedna byla druhá, potom jsem viděl, jak najíždí (Karabáček) a poslal mu to tam. Myslím, že to byly vyloženě náhody.“

Brzy po sobě jste se trefil dvakrát, byť to byly trochu kuriózní góly. Pozvedlo vám to sebevědomí?

„Kuriózní byl spíš ten gól na Spartě. Samozřejmě je to příjemné, ale tohle musím hodit za hlavu a jít dál, do dalšího zápasu.“

Nicméně Motor teď táhli starší hráči. Sám jste dal gól, měl dvě nahrávky, na vás docela dost. Je to odraz, v jaké hrajete pohodě?

„Je to příjemné, ale musím to hodit za hlavu. Poslední dva zápasy to vyšlo na nás, předtím nás táhla jiná lajna. Venca Karabáček s Berym (Martin Beránek) a Hanzim (Martin Hanzl). Předtím měli tři utkání úplně skvělá, góly dávali oni. Když se to takhle bude střídat a někdo vždycky vystoupí z týmu a bude rozhodovat zápasy, jedině dobře.“

Motor poskočil na šesté místo, jak ho posílí pět výher z posledních šesti utkání?

„Jestli jsme šestí nebo čtvrtí, na tom tolik nezáleží. Ale pokud budeme vyhrávat, budeme si taky víc věřit. Doufám, že to už nebude jako tentokrát ve třetí třetině.“

Liberec během ní snížil z 5:1 na 5:4. Čím jste to, že jste zápas tak zdramatizovali?

„Udělali jsme si to sami. Kdybychom dostali jeden gól, ale tři a takhle v poslední třetině… To je velká chyba. Z toho se musíme poučit, abychom to v dalších utkáních líp zvládali. Ale závěr jsme odbránili, co nejlíp to šlo, abychom to dotáhli k vítězství.“

Zlepšil se tolik Liberec ve třetí třetině, nebo jste spíš byli vy lehkomyslní?

„Ne, že by oni přidali. Vlastní blbostí jsme si to zkomplikovali. Nedobruslili jsme nebo nevytlačili hráče, když šli rozjetí do pásma, bylo to pak dva na jednoho, jednou nám hráč prošel přes celé hřiště, vystřelil přes obránce. To se pak těžko chytá.“

Nicméně z vítězné vlny jste nespadli…

„Jo, super, že vyhráváme. Každý bod je zlatý. Čeká nás teď hodně utkání, snad to bude pokračovat a body se budou sčítat. Každý bod do plusu dobrý.“

O body oboráte spíš na papírově silnější týmy, než ty slabší. Čím si to vysvětlit?

„Toť otázka. Možná na ty silnější jdeme víc nervózní, víme, co dokážou, takže se to možná víc vyhecuje. Proti těm druhým musíme hrát hokej, jestli nám to vyhovuje, nebo ne, taky nevím. Bodově se nám každopádně proti nim trošku míň daří. Ale body celkově sbíráme. Jen ať to pokračuje dál.“

České Budějovice - Liberec: Pech a Gulaš oceněni za vstup do Klubu hokejových střelců deníku Sport

