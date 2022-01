Staří mistři si udrželi trvanlivost. Gulaš a Pech převzali křišťálové puky

Poprvé byli slavnostně uvedeni do Klubu střelců dva hráči pěkně najednou. „To byla doba, co?“ utrousil u modrého koberce Lukáš Pech, když přebíral prezenty jako 72. člen Klubu hokejových střelců deníku Sport. Milan Gulaš zavěsil svůj 250. gól v extralize a reprezentaci už před vánočními svátky. Muselo se čekat, až se na magickou metu dotáhne jeho českobudějovický parťák, aby mohli být dekorováni společně.

Pechovi se povedlo dostat na vytouženou metu minulou neděli na Spartě, kde válel ještě v předchozí sezoně. Za Gulašem se neopozdil o tolik, aby v dárkovém koši oschnul salám a potravinám prošla doporučená lhůta konzumace. „Kdyžtak by měly slepice radost,“ utrousil s úsměvem oslavenec Pech. „My to ale dovedeme zdramatizovat,“ řekl po utkání při odchodu do kabin. Mistři hokejových pláten se znovu zhostili svého řemesla a drží si trvanlivost jako pochutiny v obdržených balíčcích.

Trenéři je od sebe před časem sice roztrhli a rozdělili do různých útoků, ale na led se spolu chodili taky, ne, že ne. Při přesilovkách i za rovnovážného stavu, neboť Motor točil jen jedenáct útočníků. Domácím totiž chyběli vepředu čtyři hráči základní sestavy a Gulaš pak střídal ve více lajnách.

V první s Matoušem Venkrbcem a Tomášem Chlubnou, který měl původně nastoupit za juniory proti Salcburku, ale narychlo byl povolán do prvního týmu, dostal se i k Pechovi a Michalu Vondrkovi . Téhle formaci je dohromady 113 let, ovšem před pátým gólem Motoru předvedli, že si vyhoví náramně. Jen tak mimochodem, Vondrka je nejbližším čekatelem na členství v Klubu střelců. Po včerejším zásahu mu schází 24 branek, může to ještě taky stihnout.

„Utkání rozhodla druhá třetina. Ke konci jsme udělali pár chyb a dostali Liberec trošku do hry. Ale našli jsme cestu k vítězství a nemůžeme se ohlížet, jak. Je to kvalitní soupeř, dobře bruslící. Potrestali nás za to, že jsme nebyli zodpovědní a hráli lehkovážně,“ hodnotil domácí kouč Jaroslav Modrý.

České Budějovice - Liberec: Gulaš vymetl střelou zápěstím šibenici, 1:1

Úplně na začátku byli aktivnější hosté, po teči Jana Ordoše se ujali vedení. Jenže to bylo na dlouho všechno, co předvedli. Následovala spíš přehlídka zmaru. Jihočeši do první přestávky skóre otočili a po ní odskočili o čtyři góly. „Co jsme si pak o pauze řekli, zůstane raději v kabině. Sami jste to viděli, těžko hledám výraz, co jsme předváděli, když se bavíme o nasazení, přihrávkách, uhrávání soubojů. Jestli to bylo rychlým třetím gólem na začátku druhé části, na druhou stranu myslím, že máme hráče, na které by tohle doléhat nemělo. Ale druhá třetina byla opravdu ostudná,“ uvedl liberecký trenér Patrik Augusta.

Dění v tygří šatně, jestli se křičelo nebo spíš domlouvalo, a jak vlastně, to zůstalo obestřeno tajemstvím. Nicméně hosté se po ní vzchopili a dotáhli se na dostřel. „Vlastní blbostí jsme si to zkomplikovali, nedobruslili jsme, nevytlačili hráče, když šli rozjetí do pásma, bylo to dva na jednoho, jednou nám hráč prošel přes celé hřiště. Kdybychom dostali jeden gól, ale tři, to je chyba. Z toho se musíme poučit, abychom v dalších zápasech líp zvládali. Ale jinak je super, že vyhráváme, každý bod je zlatý. Ať jsme šestí nebo druzí, to je jedno, tímhle nám roste sebevědomí, budeme si víc věřit. Čeká nás teď hodně utkání, snad to bude pokračovat,“ přál si českobudějovický obránce Jan Piskáček.

Poprvé v této sezoně skóroval přes celé hřiště o minulém víkendu proti Spartě. Včera otáčel na 2:1, když propašoval po Pechově zadovce puk kolem bližší tyče. Na další dva góly přihrál. „Je to příjemné, ale musím to hodit za hlavu. Poslední zápasy to vyšlo na nás, starší, předtím nás táhla jiná lajna. Karabáček s Berym (Martin Beránek) a Hanzim (Martin Hanzl). Když se to takhle bude střídat a někdo vždycky vystoupí z týmu, tak jedině dobře,“ pokračoval Piskáček.

Tygři ve třetí části nastříleli tři branky, na 5:4 snižoval Jakub Rychlovský dvě a půl minuty před koncem třetiny. Brankáře Jaroslava Pavelku stáhli na střídačku, až když zbývalo 34 sekund. „Motor si to v závěru kontroloval, neměli jsme u nich vhazování, kotouč pořád létal k nám do pásma. Nedokázali jsme se tam usadit. Kdybychom měli útočné buly, zkusili bychom to dřív. Ale v posledních minutách se hrálo jen nahoru dolů,“ vysvětloval Augusta. A tak se další zvrat už nekonal.

SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 5:4. Snížení Tygrů přišlo pozdě, zářil Piskáček

Klub hokejových střelců deníku Sport (250 a víc branek, liga+reprezentace) 1. Milan Nový 596 (474+122)

2. Vladimír Růžička 543 (431+112)

3. Václav Nedomanský 532 (369+163)

4. Vladimír Martinec 502 (343+159)

5. Ivan Hlinka 480 (347+133)

6. Josef Černý 478 (403+75)

7. Viktor Ujčík 466 (410+56)

8. Vladimír Zábrodský 464 (306+158)

9. Vincent Lukáč 463 (393+70)

10. Vlastimil Bubník 421 (300+121)

11. Jiří Holík 415 (283+132)

12. Jan Klapáč 411 (345+56)

13. Martin Procházka 406 (346+60)

14. Viktor Hübl 405 (401+4)

15. Petr Sýkora 393 (385+8)

16. Petr Ton 392 (386+6)

17. Jiří Lála 387 (297+90)

18. Jiří Dopita 384 (340+44)

19. Jaroslav Jiřík 383 (300+83)

20. Jozef Golonka 380 (298+82)

21. Richard Král 368 (367+1)

22. Ladislav Lubina 363 (337+26)

23. Eduard Novák 354 (306+48)

24. Jaroslav Pouzar 349 (276+73)

25. Ondřej Kratěna 346 (340+6)

26. Pavel Patera 345 (297+48)

27. Tomáš Vlasák 342 (299+43)

28. Jiří Burger 340 (334+6)

29. Jaroslav Balaštík 335 (319+16)

30. Jiří Novák 331 (255+76)

31. Bohuslav Šťastný 329 (256+73)

32. Jaroslav Holík 324 (267+57)

33. Jaroslav Bednář 319 (304+15)

34. Jan Havel 316 (282+34)

35. Josef Vimmer 316 (316+0)

36. David Hruška 303 (303+0)

37. Martin Růžička 297 (289+8)

38. Ján Starší 296 (267+29)

39. Petr Kumstát 296 (290+6)

40. Petr Rosol 294 (234+60)

41. Igor Liba 294 (229+65)

42. Jiří Zelenka 292 (281+11)

43. Bohuslav Ebermann 291 (211+80)

44. Marián Šťastný 290 (236+54)

45. Josef Beránek 289 (263+26)

46. Jaroslav Kudrna 287 (283+4)

47. Robert Reichel 286 (241+45)

48. Petr Leška 285 (281+4)

49. Jan Peterek 285 (284+1)

50. Pavel Janků 284 (282+2)

51. Richard Žemlička 281 (254+27)

52. Robert Kysela 280 (273+7)

53. Radek Bělohlav 278 (256+22)

54. Jaroslav Hlinka 278 (249+29)

55. Oldřich Válek 275 (249+26)

56. David Výborný 275 (232+43)

57. František Černík 274 (232+42)

58. Stanislav Prýl 272 (223+49)

59. Václav Pantůček 267 (219+48)

60. Jiří Dolana 261 (228+33)

61. Rostislav Vlach 261 (250+11)

62. Jiří Šejba 260 (227+33)

63. Radek Ťoupal 260 (248+12)

64. Václav Pletka 259 (253+6)

65. František Lukeš 258 (255+3)

66. Bronislav Danda 257 (212+45)

67. Dušan Pašek 256 (187+69)

68. Tomáš Jelínek 255 (223+32)

69. Dárius Rusnák 254 (186+68)

70. Michal Sup 252 (246+6)

71. Milan Gulaš 252 (244+8)

72. Lukáš Pech 250 (248+2) nejbližší kandidáti Michal Vondrka 226 (214+12)

Martin Zaťovič 224 (206+18)

Bedřich Köhler 206 (206+0) Pozn.: Tučně vyznačení hráči jsou stále aktivní v extralize.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:49. Gulaš, 15:36. Piskáček, 20:26. Z. Doležal, 39:00. Karabáček, 39:51. Vondrka Hosté: 07:58. Ordoš, 51:10. Ordoš, 53:47. M. Zachar, 57:23. Rychlovský Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček (A), Percy, Bučko, Štencel, Vráblík, Lytvynov – Vondrka, Pech (A), Z. Doležal – Chlubna, Venkrbec, Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – J. Ondráček, Holec. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Rozhodčí Pešina, Kika – Lederer, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 1000 diváků

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE