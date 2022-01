Zlín odmítl Třinci odklad a schytal výprask: Zdravě nás to naštvalo

O motivaci měli postaráno. Třinečtí už týden bojují s koronavirovou nákazou, ale u Zlína s žádostí o odložení 41. kola Tipsport extraligy neuspěli. Celý tým byl týden v karanténě, Ocelářům chybí devět borců ze základní sestavy. Na rozdíl od Olomouce, která Třinci vstříc vyšla a nedělní zápas po dohodě přesunula, Zlín na žádost neslyšel. „Chtěli jsme jim to vrátit, zdravě nás to naštvalo,“ nezastírá útočník Vladimír Svačina. „Chtěli hrát, tak ať hrají. A tady to mají.“ Oceláři vyhráli 6:2.

Vítal je pískot a pořádně nabroušený soupeř. Berani to neměli v Třinci jednoduché, přestože stáli proti výrazně kombinované sestavě. Trenérům mistrovského týmu chybělo devět borců (Vrána, Růžička , Musil, Marcinko, Marinčin, Dravecký, O. Kovařčík, Hrňa, Kacetl). Z prvoligového Frýdku-Místku povolali sedm náhradníků, včetně dvou polských útočníků Filipa Komorskiho a Alana Lyszczarczyka.

„Olomouc s přesunem souhlasila, Zlín ne, takže motivace byla logická,“ nezastíral trenér Václav Varaďa. „Viděl jsem v sestavě Zlína také okénka, pár hráčů jim asi taky zápasí se zraněním a nemocemi. Jejich stanovisko bylo, že nemůžou najít termín a že nový nechtějí. Což jsme respektovali a podle toho jsme se připravili. I když to bylo pro kluky z Frýdku-Místku náročné, v sobotu hrají další zápas v Třebíči. A v pondělí další. Teď ale hráli velmi dobře.“

Komplikací pro Oceláře bylo i to, že po první vlně pozitivních testů na COVID-19 z minulého týdne šel celý tým do karantény. Zdraví borci se do tréninku vrátili teprve den před zápasem. „Potkali jsme se na dopoledním rozbruslení,“ krčí rameny Varaďa. „Řekli jsme hráčům, kteří tady ještě nebyli, naši představu. Jak chceme hrát a co chceme, aby dodržovali. Do puntíku to plnili, vytvořili si gólovky. Hráli velmi dobře.“

Ani Zlín nebyl zdaleka kompletní. Na střídačce chyběl i hlavní kouč Luboš Jenáček, který je v izolaci. „My jsme situaci posuzovali a vyhodnotili si ji tak, že každý tým si tím projde, teď to byl Třinec,“ vysvětloval odmítnutí žádosti asistent Luboš Rob. „Mají Frýdek-Místek, v tomhle mají určitou výhodu. Řekl bych, že mají dva velice kvalitní týmy. A my měli i trošku obavu, že to pak bude nahuštěné. Nevěřím, že do toho taky nespadneme, proto jsme se tak rozhodli.“

Zlínská psychika? Stojí za... Není dobrá

Zatímco třinečtí hráči brali duel jako výzvu a šanci se ukázat i v rozbité sestavě, Zlínští bojují o holý život a udržení v extralize. „Nemyslím si, že by byli tak oslabení,“ komentoval dvougólový útočník Pavel Kubiš. „Věděl jsem, že přijedou kluci z Frýdku a ti hráli ligu dlouho – ať už Sváča (Svačina) nebo Šlahy (Šlahař). Naopak se budou chtít ukázat. Mají kádr tak široký, že mohou nahradit každého.“

Pískot fanoušků si Kubiš nepřipouštěl. „Liga je nahuštěná, hráli jsme,“ pokrčil rameny. „Náš kádr není tak široký, dokud máme lidi pohromadě, budeme hrát a čekat, co z toho bude. A hlavně – je to na vedení. Bylo to tak, my to vůbec neřešili.“

Spíš ho štvalo, jak Berani v Třinci o body přišli. „Klasicky špatný začátek... Nevím, jestli jsme přijeli přemotivovaní, ale co se dělo na začátku? To nemá omluvy! Když máme za první třetinu šest vyloučených a dvě minuty pět na tři, to je moc. Můžeme se snažit, jak chceme.“

Zajímavé bylo, že všechny zlínské fauly v první třetině „na sebe nasbíral“ Marko Daňo. „Splnil si svoji práci na jedničku a my to udělali blbě,“ mrzelo Kubiše. „Nevím, jestli jsme tak hloupí a myslíme si, že nás nebudou vylučovat? Že ho zbijeme a oni dostanou dvě minuty? On si své splnil a my za to pykali.“

Lídr zlínského týmu nezastírá, že psychika je na bodu mrazu. Slušně řečeno. Zlín sice nedávno porazil Kladno, ale teď znovu ztrácí. „Když jste poslední, tak psychika stojí za... Budu slušný. Není dobrá. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Jsme mančaft, jsme placení a kdo nemá psychiku, tak si ji musí vybudovat. My neplníme ani to, co máme. Poslední zápasy nemáme na čem stavět.“

