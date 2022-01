Zikmund po Spartě krotil vzestup Rytířů: Mějme pořád toho strašáka

Lepší příležitost než vstřelit vítězný gól bývalému klubu, který už o vás nestál, si asi neumíte představit, viďte?

„Samozřejmě. Jsme rádi, že jsme vyhráli a prodloužili naší dvouzápasovou šňůru výher. Budeme se snažit v tom pokračovat. Potěšilo mě to, ale bylo by to v podstatě jedno, v jakém zápase by to padlo.“

Tříbodová loupež na Spartě ale musí dobře chutnat, nebo ne?

(usmívá se) „Jsme teď rádi za každý tři body, takže buďme spokojení. Zlín má ještě o zápas méně a stále je leden, takže pořád buďme pokorní a nohama na zemi.“

Proběhla před zápasem nějaká hecovačka s bývalými spoluhráči ze Sparty, případně nevstoupil jste do špatné šatny?

„Ne, to jsem nešel. (usmívá se) Před zápasem nic neprobíhalo, možná sem tam něco u mantinelu. Pamatuji si, že něco se Sobem (Vladimírem Sobotkou) tam bylo. On mě pěkně přečetl a vzal mi puk, tak jsem mu něco řekl, ale nic extra.“

Myslíte si, že mohla v zápase sehrát roli karanténa, do které Sparta musela v týdnu nastoupit a nemohla se úplně řádně připravit?

„Samozřejmě. Nebýt na ledě čtyři dny, pak si dát jeden trénink a jít rovnou do zápasu, zřejmě je problém. To oslabí každé mužstvo, ale takové jsou podmínky, které mají všichni nastavené stejně. Na to se nemůže nikdo vymlouvat.“

Sparta - Kladno: Bow fantasticky vychytal Horáka!

Zatímco Kladno v roce 2021 bylo až v kritické situaci, Rytíři z roku 2022 zažívají momentálně nejlepší období sezony. Čemu podle vás můžete vděčit za velkou změnu lepšímu?

„Vím, na co tím narážíte, ale nic v tom nehledejte. Srovnali jsme si hlavy a makáme. Ono je to hlavně v tom, když se stále bavíme, jak vstoupíme do zápasu, abychom nehodili výsledek poslední třetinu, jak to bývalo zvykem. Teď je vidět, že máme vstupy lepší, hrajeme vyrovnanější hokej. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Po dlouhé době máte v tabulce blíž nahoru než dolů. 11 bodů vám schází na třinácté Karlovy Vary, ale na poslední Zlín nyní máte 14 bodů. Je to vzpruha?

„Už jsem to minule někde říkal. Když jsme s Kladnem naposledy hráli extraligu, tak jsme okolo Vánoc měli nějaký náskok, už se koukalo nahoru, a jak to nakonec dopadlo… Teď je pro nás hlavní úkol udržet extraligu za každou cenu a nepustit tu kostičku. Pořád koukáme hlavně dolů. To, co přijde směrem nahoru, nás může jenom překvapit.“

Jistého strašáka ze dna tabulky tedy stále berete vážně?

„Mějme ho tam furt, ať nic nepodceníme a nedopadne to jako tehdy, že se spadne.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 2:3. Rytíři vyhráli v O2 areně i podruhé v sezóně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. D. Voženílek, 21:48. R. Horák Hosté: 05:34. Dotchin, 27:35. A. Kubík, 50:47. Zikmund Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Chlapík, Sobotka (A), M. Forman – Vitouch, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, D. Voženílek, Šmerha. Hosté: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Dotchin – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků

