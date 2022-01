Procházka zpět v Kladně? Narážky slýchám, říká jmenovec legendy

Nejeden hokejový fanoušek se musel pozastavit při zjištění, že se do kladenské sestavy vrátilo známé jméno. Martin Procházka? Že by se šampion z Nagana vrátil, aby za mateřský klub v téměř padesáti nastoupil v extralize po boku Jaromíra Jágra? Kdepak. U nynějšího útočníka Rytířů (27) jde pouze o shodu jmen. Odchovanec Sparty ale narážky na slavného jmenovce dobře zná. „Jen abych ho nezhanil,“ s úsměvem řekl hokejista se smlouvou v Litoměřicích.

V soutěži o patro níž zažívá něco senzačního. Martin Procházka s litoměřickým Stadionem vládne první lize, ve které 15 zápasů v řadě neprohráli! Díky výborným výkonům projevilo o služby rodáka z Roudnice i Kladno, kterému ve třech utkáních pomohl k výhře. Naposledy v barvách Rytířů dostal speciální příležitost minulou neděli proti Spartě, svému mateřskému klubu. Z výhry nad Pražany (3:2) měl zvláštní pocit, jelikož má i po letech rudé „S“ v srdci.

Předpokládám, že pro vás zápas se Spartou byl hodně speciální, nebo ne?

„Bylo to samozřejmě pěkný, pro mě jako odchovaného sparťana. Opět zážitek zahrát si proti Spartě, a když to řeknu blbě tak ji i porazit. (směje se) Byla to trošičku výzva pro mě, ale jsem rád, že jsme s kluky z Litoměřic pomohli Kladnu. Máme s ním jistou vzájemnou spolupráci, tak rádi pomůžeme. Těší mě, že jsem si mohl opět zahrát v O2 areně a užít si aspoň trochu atmosféru.“

Když to tak poslouchám, nebylo vám trošku líto porazit mateřský tým?

„Neřekl bych, že líto, ale tak trošičku se to ve mně pralo jako v odchovanci. (směje se) Sparta mě vychovala a nechala ve mně nějaké vzpomínky. Mám ji pořád v srdci. Vidět tedy Spartu prohrát, i když stojím na opačný straně… Těžko popsat, jaký to je, ale chvíli po zápase jsem rád, že jsme s Kladnem vyhráli. Výhra je vždycky sladší.“ (usmívá se)

Mrzí vás i více jak po čtyřech letech, že již dres Sparty neoblékáte?

„Samozřejmě zamrzí, že už sparťanský dres neoblékám. Je mi to i trošičku líto, ale na Spartě to holt mají postavené jinak. Já jsem rád za šanci, kterou mi dali Litoměřice, kde se hokej užívám, a nyní také za šanci v Kladně, které mi dalo šanci si opět čuchnout k extralize, čehož si strašně moc vážím.“

Je pro vás velkou motivací v extralize na sebe znovu upozornit?

„Beru to jenom pozitivně. Po celkem nešťastném zranění, které se mi stalo (minulý rok v červenci si přetrhl achilovku při chůzi do schodů), pro mě bylo docela těžký se vrátit. Naštěstí jsem to zvládl docela dobře díky kondičákům, fyzioterapeutům a doktorům. Paradoxně mi po zranění nejvíce pomohl doktor ze Sparty. Nyní za šanci v Kladně jsem jenom rád. Myslím si, že mi to může hodně pomoct a mohu si toho spoustu odnést do budoucna. Tím přičuchnutím k extralize můžu pak ještě víc pomoct Litoměřicím.“

Martin Procházka v sestavě extraligového Kladna. Premiéru za Rytíře jste už sice zažil v první lize před šesti lety, ale nesetkal jste se i nyní s narážkami na slavné jméno?

„Když jsem za Kladno hrál poprvé, tak byla spousta narážek, že tohle jméno může hrát jenom na Kladně, ale teď jsem se s tím nesetkal. Zatím ne.“ (usmívá se)

Jistě se nedivíte, že leckdo mohl pořádně zpozornět, když nyní viděl vaše jméno na kladenské soupisce, viďte?

„To tedy nedivím. Je to jméno silně spojené s Kladnem. A je to hezký. Jen doufám, že nedělám ostudu. (směje se) Říkal jsem si to samé, když jsem do Kladna jel poprvé. Jen abych jméno slavného předchůdce nezhanil a dělal mu stále dobré jméno.“

V prvoligových Litoměřicích hrajete téměř všechno a sbíráte bod na zápas. U Rytířů jste asi musel přijmout trochu jinou roli, že ano?

„No jasně. V Litoměřicích hraju přesilovky, oslabení, dostávám hodně prostoru. Je jasný, že když přijdu o ligu výš, tak nebudu mít tolik času a musím přijmout jinou roli. Počítal jsem s tím. Na druhou stranu jsem moc nepočítal s tím, že dostanu za Kladno tolik prostoru jako teď. Pro mě jenom dobře.“

Do Kladna jste přišel ve chvíli, kdy se Rytíři trápili a jen kousek je dělil od posledního Zlína. A po pěti zápasech má tři výhry a hlavně bodovou sérii.

„Těžko říct, čím to je. Přišel jsem sem na zápas s Olomoucí (výhra 2:0), což byl vlastně začátek série, a hned jsem si říkal, že kluci hrají dobře. Nemůžu srovnávat, jak to bylo předtím a nyní, jestli se nějak semkli v kabině. Tam je super atmosféra, takže… Je super, že se začalo vyhrávat. Hrajeme dobrý hokej a sám vidíte, že jsme schopní porazit Budějovice a Spartu.“

Zřejmě víte, že jste byl na ledě u posledních třech výher za tři body, že ano?

„Jasně, jsem stoprocentní. (směje se) Kluci si dělali srandu, že jsme litoměřický štístka spolu s Martinem Kadlecem a dalšími. Asi je to spíš štěstí, že jsme přišli zrovna ve chvíli, kdy se začalo vyhrávat. Především bych ale řekl, že je to tím, že když se začalo hrát o záchranu, kluci začali hrát super hokej, víc se tlačí do branky a všechno zatím funguje. Od toho pomyslného nože na krku se skvěle vzdálili, mají tam teď super bodový polštářek. Zaplaťpánbůh za to.“

Jízda Litoměřic? Šlape nám to perfektně

Berete jako určitou výhodu, že jste přišel až vlastně na konci doposud největší sezonní krize Rytířů?

„Určitě ano. Pro psychiku i sebevědomí je mnohem příjemnější vyhrávat, než prohrát třeba čtyři zápasy v řadě a jezdit domů s nulou a výpraskem. Vítězství pomáhají klukům, mně i celému týmu.“

A jaký vůbec nyní máte cíl do zbytku sezony? Dostávat co největší prostor v Kladně, nebo zahrát povedenou sezonu o patro níž s Litoměřicemi?

„Když to řeknu upřímně, tak jsem pořád hráč Litoměřic, jsem tam pod smlouvou. Pro mě je tedy teprve přijde nejdůležitější část sezony. Můj osobní cíl je udělat dobrou sezonu a její povedený závěr v Litoměřicích. To je hlavní. Když ale budu pozván k dalším zápasům za Kladno, bude to pro mě velké plus a pokaždé do toho dám na ledě sto procent.“

Litoměřice prožívají nečekaně úspěšnou sezonu. Po patnácti výhrách v řadě držíte s náskokem první místo v tabulce. Čím si dosud nevídanou formu Stadionu vysvětlujete?

„Pro Litoměřice už to je obrovský úspěch. Všechno nám tam neskutečně sedlo, ať už vedení, suprové zázemí, trenéři, hráči a s tím spojená parta v kabině… Musím zaklepat (klepe si prsty na zuby), šlape nám to opravdu perfektně. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle.“

Změnil se nějak závratně sezonní cíl v klubu po tak senzační sérii?

„Je to zhruba týden zpátky, kdy nám trenér (David Bruk) říkal, že se nebudeme dívat, co bude za měsíc a dál. Jdeme den po dni a stejně jako všichni sportovci i my chceme vyhrávat, odevzdávat sto procent na tréninku i při zápase. Tohle je takový náš nejzákladnější cíl.“

Nepadlo už v týmu náhodou kouzelné slůvko baráž o extraligu?

„Padlo v kabině s tím, že až bude extraliga, musí se postavit nový stadion. (směje se) Jsou to takové vtípky, ale pro nás je to ještě strašně daleko. Jediné, na co se soustředíme je další zápas.“

A dokázal byste si Litoměřice představit v extralize?

„Dokázal. Věřím, že by se to určitě nějak vymyslelo, ale nechci to zakřiknout. Uvidíme, jak to celé dopadne v play off, v něm se může stát cokoliv. Věřím, že my na to máme tým, ale nebudu předbíhat.“

Sparta - Kladno: Přesilovková dorážka Zikmunda nasměrovala hosty do vedení, 2:3

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE