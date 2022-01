Po třech měsících v akci. Vychutnal si Plekance. Měl jsem štěstí, řekl Dolejš

Věřil, že po skvělém závěru minulé sezony může být konečně vítkovická jednička. Pevné místo v brankovišti si ovšem Daniel Dolejš znovu nezískal. Aleš Stezka byl v přípravě lepší a v extralize září. Svého parťáka a kamaráda do brány nepustil.

Teprve po dvou šestigólových přídělech od Litvínova (1:6) a Karlových Varů (7:6p) se Dolejš do brány dostal. „Čekal jsem fakt dlouho, těšil jsem se," popisoval. „Chtěl jsem klukům pomoct, věděl jsem, že to nebude jednoduché.“

Největší bitvy svedl s Tomášem Plekancem. Zkušený matador se na něho v oslabení třikrát řítil sám. Dvakrát ho Dolejš vychytal, potřetí poslal kladenský kapitán puk po kličce podél brankové čáry.

Vítkovice - Kladno: Plekanec ujel v oslabení, proti Dolejšovi neuspěl

„Měl jsem i trochu štěstí,“ oddechl si brankář. „Snažil jsem se proti němu jít trpělivě a soustředěně, protože Tomáš je ikona. Skvělý hráč, který má parádní kariéru. Samozřejmě to vnímáte, když se na vás řítí zrovna on. Jsem rád, že nedal.“

Dolejš je ve Vítkovicích od roku 2013. Stabilně odvádí spolehlivé služby, jenže Filip Šindelář, Patrik Bartošák nebo Miroslav Svoboda si místo jedničky urvali pro sebe. Stejně tak o dva roky mladší Stezka, který přišel z prvoligového Havířova.

„Věřil jsem, že jednička budu,“ nezastírá Dolejš. „Do sezony jsem šel s nadšením, ale Aldovi to od začátku šlo. A nebyl úplně prostor, abych se do brány dostal. Vyhrávalo se, což je nejdůležitější. Takže jsem nemohl chodit za trenérem a ťukat mu na rameno, aby mě tam pustil.“

Do ligového zápasu naskočil jenom čtyřikrát. Statistiky navíc nic moc. Stejně tak při prvoligových záskocích v Šumperku nebo Havířově. „Hrozně těžké,“ neskrývá Dolejš. „Největší krize byla, když mě poslali do Šumperka. Cítil jsem, že mě tam nepotřebují, protože Vojta Mokry chytal parádně. Bylo to kontraproduktivní, ani cestování mi nepřidalo, nedával jsem to hlavou. V Havířově to pak bylo lepší, ale zase jsem trefil období, kdy se nedařilo. Ani mé výkony nebyly ideální.“

Forvard Kladna Tomáš Plekanec v samostatném úniku selhal proti Danielu Dolejšovi • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

S parťákem Alešem Stezkou přitom vycházejí výborně. Navzájem se podporují, přejí si. Jenže chytat může jenom jeden. „Alda do toho vletěl, každý zápas mu vyšel, najel na vítěznou vlnu a chytal dobře. Puky mu nevypadávaly, klobouk dolů. Fakt čapal výborně.“

Proti Kladnu ukázal trenér Miloš Holaň na Dolejše. „A byl fantastický,“ ocenil kouč. „Rozhodly výkony Aldy (Stezky) ze dvou předešlých zápasů, šest gólů je na něho hodně. A Dolík tu je, aby ukázal sílu a kvalitu. I mužstvo mu pomohlo, jsem rád. Zhostil se toho velice dobře.“

Kladenští brankáře dopředu neřešili, překvapení nebyli. Alespoň podle slov Jaromíra Pytlíka. „Já si Dolíka pamatuju ještě z doby, kdy jsem ve Vítkovicích hrál a vždycky chytal výborně. Teď to jen znovu potvrdil,“ dodal kladenský útočník.

SESTŘIH: Vítkovice - Kladno 2:1p. Rytíři padli na severu Moravy až v prodloužení

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:27. J. Hruška, 61:24. Marosz Hosté: 44:27. Dotchin Sestavy Domácí: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Marosz, Lindberg, Roberts Bukarts – Lednický, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Kadlec – Babka, Kuťák, M. Beran. Rozhodčí D. Pražák, Z. Kubičík – J. Ganger, D. Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků