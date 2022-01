Konrád o cestě na olympiádu: Kelemen je blázen, budu mít hlavu jak meloun

Před sezonou jeho kariéra málem skončila. Po nešťastném střetu s bruslí Petra Koukala utrpěl Branislav Konrád hlubokou řeznou ránu , měl naštípnutý obratel. Teď už je olomoucký brankář zpátky v zápřahu, za poslední měsíc odchytal deset zápasů. V pátek vychytal ve 46. kole Tipsport extraligy tři body na ledě Mladé Boleslavi, kde Mora slavila po výhře 3:2. Vypadá to, že na olympijské hry do Pekingu vyrazí v dobré formě. A v letadle ho zřejmě čeká plno zábavy.

Jak těžký zápas to byl?

„Hodně těžký. Tady se vždy hraje těžko, oni výborně bruslí. První třetinu jsme hráli výborně, až jsem byl překvapený. Od poloviny zápasu jsem toho měl dost, valilo se to na mě z jedné strany, z druhé. Třetí třetina byla brutálně ubojovaná. Bylo vidět, že si v některých momentech nevěříme. Nedařilo se nám tak, jak jsme chtěli. Zbytečně vyhozený puk, když jsme ho mohli podržet… Jsou to tři ubojované body, je jedno jak. Každý chalan si zaslouží absolutorium, všichni tam nechali všechno.“

Prohráli jste čtyřikrát v řadě, už to chtělo výhru?

„Bodovali jsme ve Varech, kde jsme dostali gól 10 minut před koncem. Sahali jsme na body i v Třinci, kde to byl vyrovnaný zápas, do konce se hrálo i v Pardubicích. Nemuseli jsme to zlomit, ale chtěli jsme. Každý chtěl a to bylo nejdůležitější.“

Jak jste se cítil ve třetí třetině, kdy si Boleslav vytvořila velký tlak?

„Drželi jsme výsledek, oni museli. Prohráli jsme čtyřikrát za sebou, to vás trochu svazuje. Oni hráli fakt výborně, měli tam potom nějaké přesilovky. Měli jsme šance, mohli jsme odskočit na dva góly, lépe by se nám dýchalo. Ubránili jsme to, tři body jsou tři body.“

Jak moc cenné jsou?

„Velmi, velmi. Bojujeme o play off, každý bod je důležitý, aby se na nás zezadu nedotáhly nějaké týmy. Nevím, jaká tam je teď ztráta nebo jak ostatní hráli, ale to je jedno. Když budeme bodovat, tak se na to ani nemusíme dívat. Pro nás je největší cíl uhrát play off.“

Za pár dnů vás čeká cesta do Pekingu na olympiádu. Za Mladou Boleslav proti vám nastoupil Miloš Kelemen, proběhlo nějaké hecování?

„Ne, já se před zápasem s nikým nehecuju. Soustředím se sám na sebe. Určitě se teď pobavíme a za chvilku se hlavně uvidíme. Jeho taky nepustili, takže poletíme asi spolu. Budu mít hlavu jak meloun, protože on furt mele samé blbosti. (směje se) Aspoň mi rychle uběhne let, s ním je velká sranda, je to blázen.“

Jaké máte vyhlídky pro Peking? Cítíte větší šanci bez hráčů NHL?

„Nevím, zatím jsem nad tím takhle nepřemýšlel, to rozebírají spíš novináři. Já se budu soustředit sám na sebe. Neodchytal jsem toho moc, vlastně jen poslední měsíc, tak věřím, že na tom budu dobře, a když se dostanu do brány, tak to zvládnu nejlépe, jak umím. Nečeká nás tam nic jednoduchého. Fini, Švédi, Češi i Rusové budou mít fantastický tým. Uvidíme, sám jsem na to zvědavý.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 42 26 4 5 7 138:90 91 2. Mountfield 42 23 6 4 9 137:94 85 3. Pardubice 42 20 10 4 8 141:104 84 4. Plzeň 43 18 4 7 14 136:124 69 5. Vítkovice 41 17 6 4 14 106:108 67 6. Č. Budějovice 41 18 3 3 17 122:116 63 7. Liberec 41 17 2 7 15 103:114 62 8. Brno 41 13 8 5 15 114:118 60 9. M. Boleslav 41 17 3 3 18 100:111 60 10. Sparta 40 14 6 5 15 142:122 59 11. Olomouc 41 13 7 2 19 96:113 55 12. K. Vary 40 14 3 5 18 122:122 53 13. Litvínov 40 14 2 6 18 108:120 52 14. Kladno 42 8 4 8 22 104:149 40 15. Zlín 41 5 4 4 28 77:141 27 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

