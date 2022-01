Nohavicu hrají pořád, všimnul si Pytlík při návratu do Ostravy

Za Vítkovice si Jaromír Pytlík zahrál už v šestnácti letech extraligu. V dresu s rytířem Vítkem na prsou si také připsal svůj první ligový gól. Rodák z Dačic tehdy žertoval, že si na oba kariérní milníky bude muset půjčit, aby přispěl do klubové kasy. Ve dvaceti letech se Pytlík přes zámořskou juniorku a finskou ligu do Ostravy poprvé vrátil jakou soupeř. Už v jiných rytířských barvách. Kladnu pomohl k vydřenému bodu, Vítkovice vyhrály v prodloužení 2:1. „Jsme rádi za bod, musíme takhle pokračovat a postupně body sbírat, abychom extraligu uhráli.“

Před čtyřmi lety přišel Jaromír Pytlík do Ostravy jako velký talent českého hokeje. Z druholigového Žďáru nad Sázavou si ho přivedl tehdejší trenér Jakub Petr. Extraligu si Pytlík zahrál už v šestnácti letech. Hned při své premiéře měl v prvním střídání proti Olomouci (5:2) solidní šanci, ale Branislav Konrád ho vychytal.

První gól si připsal v sedmém zápase mezi elitou. Překonal Patrika Rybára z hradeckého Mountfieldu (4:2). Dodnes si kromě euforie živě pamatuje především medvědí objetí spoluhráče Jana Výtiska, při kterém praskají kosti. „Všichni jsme měli velkou radost!“ S úsměvem mluvil o půjčce na gólové zápisné. „Sotva jsem se vylízal z půjčky za první extraligový start, tak je tu další.“

Vítkovice - Mountfield HK: Zmatky v brankovišti hostů, prosadil se Pytlík, 1:0

Pytlík byl v sezoně 2017/18 vůbec ve velkém zápřahu. Pendloval mezi dorostem a druhou ligou ve Žďáru nad Sázavou, nastupoval za reprezentační sedmnáctku i osmnáctku, s Vítkovicemi si zahrál extraligu (7/ 1+0). Dohromady v nabitém ročníku odehrál 86 zápasů.

Gretzky kam se podíváš

V další sezoně sice dostal větší porci ligových zápasů (24/ 0+1), ale nakonec se rozhodl pro odchod do zámořské juniorky. V OHL hrával za Soo Greyhounds, kde začínal i legendární Wayne Gretzky. „Je super hrát ve stejném týmu,“ pochvaloval si Pytlík. „Na atmosféře to tam bylo pořád znát. Hodně obrázků, všude Gretzkého dresy. Pod stropem haly, v kabině, v jídelně... Pro všechny je to slušná motivace.“

V Ontario Hockey League odehrál Pytlík za necelé dvě sezony 82 zápasů, nasbíral solidních 69 bodů (33+36). V play off si připsal dalších 11 startů (4+4). V roce 2020 si ho v draftu vybralo New Jersey jako číslo 99. Jenže koronavirová pandemie rozjezd přibrzdila, Pytlík se vrátil do Evropy. Přes Litoměřice a finské Kuopio se nakonec dohodl s Kladnem. Za Rytíře zatím odehrál 16 zápasů, připsal si jednu trefu.

České Budějovice - Kladno: Pytlík se protáhl obranou a trefil se poprvé po návratu do extraligy, 2:1

V pátečním kole přijel s Kladnem do Ostravy. Poprvé jako soupeř. „Padlo to na mě, malinká nostalgie byla,“ nezastíral Pytlík. „Mám hezké vzpomínky a jsem rád, že jsem tady zase mohl být. Super pocit, dělal jsem tady své první kroky v extralize. Navíc jsme tady hráli i mistrovství světa do 20 let. Narvaná hala, domácí atmosféra, to se nezapomene. Rád se do Ostravy vracím.“

Šatny ani střídačky si Jaromír Pytlík nespletl, nicméně jedné věci si všimnul okamžitě. „Že se tu pořád hraje Ostravo, Ostravo od Jarka Nohavici,“ pousmál se. „To si pamatuju, hrávalo to tady furt.“ Bod s Vítkovicemi bral. Byť ho ztracené prodloužení mrzelo.

„Jsme rádi, že už máme zápasy vyrovnané, že se taháme o gól a můžeme změnit výsledek hry. Už to není 0:6. Ne! Makáme až do konce, v tom musíme pokračovat, jsme rádi za každý bod. Pořád musíme makat, protože nikdy nevíte. Zlínu se může začít dařit, takže každý bod je potřeba.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:27. J. Hruška, 61:24. Marosz Hosté: 44:27. Dotchin Sestavy Domácí: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Marosz, Lindberg, Roberts Bukarts – Lednický, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Kadlec – Babka, Kuťák, M. Beran. Rozhodčí D. Pražák, Z. Kubičík – J. Ganger, D. Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků