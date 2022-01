Motor ukončil třinecký komplex. Bláznivý duel, usmíval se Modrý

Tři sezonní partie s Oceláři? Třikrát za nula. Ani bod, ani gól… Pátek vše změnil. Hráčské osazenstvo Motoru dokazuje, že když se kousne, je schopné skolit kohokoli. „Den po dni si budujeme identitu, charakter a respekt soupeřů,“ tvrdí trenér Jihočechů.

Zápas na infarkt, ale jako kouč musíte mít radost, že vaši hráči dusí elitní tým soutěže a od první minuty do konce se pořád něco děje, nebo ne?

„Trošku bláznivé pro trenéry, ale oba týmy prokázaly charakter, bojovaly až do konce. Bylo to plné zvratů, nahoru dolů. Doufal jsem, že zvládneme třetí třetinu, odehrajeme ji zodpovědně a vedení (4:3) udržíme. Jenže jsme udělali chybu. Ale zase musíme dát kredit soupeři, Třinec má kvalitní tým, zkušenost a hrdost, hraje do poslední sekundy. My se o to také snažíme a učíme se to. Na konci jsme byli šťastnější a našli cestu k vítězství.“

Motoru to na Oceláře nejde, pamatuje to už váš předchůdce Václav Prospal. Budějovice prostřelily v extralize Třinec po 266 minutách. Důležitý triumf pro odbourání případného komplexu?

„Určitě. Třinec je jediný celek, s nímž jsme měli tak negativní bilanci. Poslední tři utkání jsme mu nedali gól, trošku jsme to měli v paměti a malinko víc se soustředili. Ale před našimi fanoušky se snažíme vždy podávat co nejlepší výkon.“

Je to pro Motor svým způsobem svátek porazit Třinec?

„Je to jeden z mnoha zápasů, rychle se pokračuje dál a už myslíme na příštího soupeře. Na druhou stranu, budujeme si respekt soupeřů každým utkáním, střídání po střídání. Kluci dělají dobrou práci, začínáme si věřit všichni navzájem, věříme víc a víc danému systému, zlepšujeme se.“

Zmínil jste fanoušky Motoru. Na zápas smí pořád jen tisíc diváků. Nedeptá vás to, když se podíváte na natřískané arény v NHL, zatímco tady je to zaplombované?

„Respektuju danou situaci, ale mrzí mě to kvůli našim příznivcům. Nedávno jsme tu měli Hradec Králové, teď Třinec, asi by bylo plno. Strašně rádi bychom odměnili všechny fanoušky, jenže realita je jiná. Musíme se s tím vyrovnat.“

To je jedna věc, restrikce však výrazně zasahují do ekonomiky klubů, každým utkáním přicházíte o statisíce, na konci půjde o miliony. Což tvrdě zasahuje do budoucnosti klubu…

„Samozřejmě že to tak vnímám. Bavíme se o tom i z tohoto úhlu pohledu. My nejsme velkoklub, aspoň zatím. Musíme být skromní a hráče si vychovávat. Teď jsme si přivedli mladého Koláčka z Litoměřic, přinesl elán, nasazení, bojovnost. Má v sobě i hokejovost. Teď je na nás, abychom s ním správně pracovali a posunovali ho dál a udělali z něj lepšího hokejistu.“

Některé týmy zasáhne olympiáda, vás ne, Milan Gulaš zůstává v klubu. Musíte být rád, ne?

„Chtěl jsem, aby reprezentoval. Sám sebe, náš klub. Ale respektuju rozhodnutí lidí, kteří jsou za tým odpovědní. Přeju jim dobrý turnaj, národní tým hraje za nás všechny, i za mě. Budu jim fandit. A že Milan toho není součástí, to se nedá nic dělat. Každý jsme nahraditelný.“

Asi není pravá chvíle na bilancování, nicméně jako kouč jste podepsán pod vzestupem Motoru. Těší vás osobně progres týmu?

„Podívejte, já si hlavně dělám svou práci. Snažím se o to, aby kluci věřili ve své schopnosti. S trenérským štábem jsme si sedli a vytvořili systém, který se podle nás k hráčům hodí. Věříme, že nám přinese úspěch. Den po dni si budujeme identitu, charakter a respekt soupeřů. Ať nás hodnotí spíš někdo jiný. Já se jen snažím přispět, být sám lepší každým dnem a uvidíme, co to přinese.“

Napadlo vás už, že byste v Budějovicích zakotvil na delší dobu?

„Víte, jak to chodí. Lepší je nedívat se moc dopředu, ale brát to den po dni. Pak jste spíš připravený a jdete naproti tomu, abyste měl dobrý pocit a radost z vlastní práce. Chci být ke klukům upřímný, snažím se k nim chovat tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. Takhle je to fajn. Těší mě, že jsem tu dostal šanci, že můžu dělat práci, která mě baví. Rád se pohybuju kolem mladých kluků, člověk si hned připadá o něco mladší. I když někdy na střídačce hodně rychle zestárnete.“ (usmívá se)

Po Americe a tamním stylu života se vám nestýská?

„Vždycky se tam můžu vrátit. Rozhodl jsem se vzít práci tady, tak se jí věnuju naplno a užívám si ji. Děti mám už velké, všichni studují na univerzitách a volají mi jen tehdy, když něco potřebují…“ (směje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:50. Vondrka, 11:20. Koláček, 21:21. M. Hanzl, 34:40. M. Hanzl, 64:17. Valský Hosté: 16:21. Hrňa, 28:47. Martin Růžička, 31:01. Chmielewski, 42:01. Miloš Roman Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bučko, Percy, Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – Holec, Pech, Gulaš – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, Koláček, Chlubna. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – A. Nestrašil, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – Kofroň. Rozhodčí Hradil, Pilný – Frodl, Bohuněk Stadion Budvar aréna, České Budějovice