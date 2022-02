SESTŘIH: Pardubice - Litvínov 6:5p. Skvělý obrat Dynama! Rozhodl Kousal

V sestavě Pardubic chyběli oproti poslednímu utkání Matěj Blümel, jenž odcestoval na olympijské hry, i nejlepší střelec Anthony Camara, který obdržel disciplinární trest na dva zápasy. Poprvé nastoupil ruský útočník Igor Švyrjov, kterého Dynamo získalo v závěru přestupového termínu. Hosté se museli obejít bez Denise Godly, jehož v brance nahradil Šimon Zajíček.

Právě litvínovský brankář měl v úvodu více práce, v 5. minutě navíc hráli domácí první přesilovku. Prosadili se ale až o chvíli později, kdy Hecl bekhendovou střelou přes clonící hráče otevřel skóre. Neuběhly ani dvě minuty a bylo srovnáno. Rychlou akci Vervy zakončil přesnou střelou Estephan.

Ve velké šanci se pak objevil pardubický Hecl, ale kličkami na Zajíčka tentokrát nevyzrál. První třetinu nakonec vyhráli hosté, když po Fronkově přihrávce od zadního mantinelu zakončil mezi kruhy volný Straka.

Na začátku druhého dějství navíc Litvínovští přidali další gól, když střelu od modré čáry umístil Fronk za Kloučka. Následovala gólová přetahovaná. Na 2:3 zanedlouho snížil obránce Košťálek, který po Kousalově přihrávce prostřelil Zajíčka.

Domácí tým měl dál střeleckou převahu, přesto skórovali znovu hosté. Čtvrtý gól Vervy dal v přesilovce Irving, který střílel přesně od modré čáry. Zároveň nastala změna v pardubické brance, když Kloučka vystřídal Frodl. Další snížení se Dynamu povedlo v 39. minutě, kdy Kousal prostrčil puk na zakončujícího Pauloviče. V dalších šancích neuspěli Mikuš nebo Rohlík.

Ve třetí třetině se na gól čekalo mnohem déle. Mohl skórovat litvínovský Svoboda, jehož střelu vyrazil Frodl. V 52. minutě vytvořili velký závar zase Pardubičtí, ale série střel k vyrovnání nevedla. Vzápětí kombinovali hosté před brankou Dynama, ale domácí nebezpečí odvrátili. Až v 55. minutě se hned po vyhraném buly trefil Patrik Zdráhal a zvýšil na 5:3 z pohledu Litvínova.

Pardubičtí se nevzdali. Za pouhých 11 vteřin se před brankou prosadil Paulovič a podruhé v utkání skóroval. Po necelé minutě navíc následovala další pardubická akce, kterou zakončil dorážkou Musil a vyrovnal na 5:5. V posledních vteřinách třetí třetiny ještě pálil Musil, ale Zajíček jeho pokus vyrazil.

Šlo se do prodloužení, které Pardubičtí rozehráli v početní výhodě po vyloučení Hübla. Přesilovku využil Kousal, který po Paulovičově přihrávce rozhodl.

Hlasy trenérů:

Richard Král (Pardubice): „Po takovém průběhu jsme s výsledkem spokojení. Měli jsme dobrý vstup do utkání, hráli jsme u soupeře ve třetině a slušně. Pak jsme bohužel dostali dva góly, což s týmem trochu otřáslo. Od druhé třetiny jsme se zase snažili hrát, ale když jsme se dostávali nahoru, tak jsme zase spadli dolů. Za stavu 3:5 to už vypadalo blbě, ale kluci to nezabalili a neskutečným nasazením jsme si došli pro vyrovnání a pak rozhodli v přesilovce.“

Václav Sýkora (Litvínov): „Utkání se mi hodnotí velice špatně. Je to pro nás velké zklamání, i když z Pardubic se body vozí těžko. I jeden bod je dobrý, ale když třikrát v zápasu vedeme o dva góly, z toho jednou ještě pět minut před koncem, a nakonec to skončí nerozhodně? Pak ještě ztratíme i prodloužení. O ničem jiném než o zklamání nelze mluvit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:55. Hecl, 24:39. Košťálek, 38:09. Paulovič, 54:50. Paulovič, 55:26. A. Musil, 61:37. R. Kousal Hosté: 10:18. Estephan, 18:48. P. Straka, 21:14. Fronk, 30:27. Irving, 54:39. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Klouček (31. Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Švyrjov – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Herčík. Hosté: Zajíček (Neužil) – D. Kolář, Irving, Demel, Strejček, Hrbas, O. Baláž, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – P. Straka, V. Hübl, Fronk – M. Havelka, Gerhát, P. Svoboda. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Enteria arena, Pardubice

