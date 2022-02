Zachar? Ten má trysky v zadku, smál se hrdina Gríger po výhře v derby

I druhý domácí zápas proti Mladé Boleslavi dovedli hokejisté Liberce do prodloužení. Nyní však druhý bod urvali oni. Zatímco na konci října dostali gól v poslední sekundě, nyní elitní přesilovkové komando rozhodlo, že něco takového nedopustí. Výhru 4:3 trefil jeden z nejzkušenějších, Michal Birner. Severočeskou bitvu ovládli liberečtí i díky práci 2. lajny a gólu Marka Zachara v oslabení. „Přitom já ani nevím, jak to padlo,“ smál se střelec.

Derby, jak se patří. Na ledě několikrát vytryskly emoce, fandové provokovali soupeřovy hráče a hrál se kvalitní hokej. A výsledek? Ten dopadl podle předpokladů. Forma z posledních 10 zápasů totiž mluví jasnou řečí. Zapomeňte na Zlín, Kladno, nebo Vervu. Nejhorším celkem soutěže je Mladá Boleslav. Na severu Čech se sice dlouho držela, dvakrát manko v průběhu zápasu dotáhla, přesto končí poražená. „Protože nedržíme systém šedesát minut,“ pokrčil rameny brankář Jan Růžička.

Jedničku Bruslařů soupeř překonal čtyřikrát, ale je pravda, že branek mohlo být víc. Liberec soupeře předčil, hlavně z hlediska pohybu. Byl dravější, rychlejší, bylo znát, že z hlediska psychiky je na jiném levelu. Je patrné, že Tygři nalezli svou identitu, svou tvář. „Už se to ustálilo a myslím, že jsme se i trochu sehráli. Jsme rádi, ale tím to nekončí. Hlavně jsme natáhli nějakou bodovou sérii, ale čeká nás ve středu další těžký zápas,“ přikývl autor dvou gólových přihrávek Dávid Gríger.

Právě slovenský šikula je dobrým úkazem toho, co dovede, když si spoluhráči sedí. První útok je jasný, ten trenéru Augustovi vykrystalizoval do souhry dvou protřelých mazáků, Tomáše Filippiho a Michala Birnera . „To jsou naši nejlepší útočníci v týmu,“ doplnil trenér Patrik Augusta. Pro nedělní klání je doplnil mladíček Adam Měchura, ale dá se čekat, že ho po návratu ze zranění nahradí Jakub Klepiš .

Liberec - Mladá Boleslav: Prodloužení ukončil v přesilovce Birner, 4:3

Pak je tu trojice Gríger, Jan Ordoš a Marek Zachar. Tady se Augusta trefil, právě tahle trojice dodala týmu energii a chuť. „Ordy toho strašně moc vybojuje. A Zachy. Ten má snad trysky v zadku, ten je neskutečně rychlý. Já se jen snažím do toho zapojit a rozhazovat puky,“ popsal vcelku trefně parťáky Gríger. „Sedíme si na ledě i lidsky mimo něj. Je to super,“ ušklíbl se Zachar, který blýskl individuální akcí v oslabení a trefil se už popáté v posledních pěti zápasech.

Třetí formaci naopak tvoří tři těžkotonážníci, co soupeře ničí brankami i tvrdými hity. K Petru Jelínkovi a Jaroslavu Vlachovi byl přidán dvoumetrový Adam Klapka a jak praví klasik, vše do sebe zaklaplo. „Ale dnes to bylo těžké, měli jsme nesmírně mladou obranu. Obecně jsme měli mladou sestavu. Jsem opravdu rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si Augusta.

Jeho celek se pomalu zase pasuje do role soupeře, kterého do play off prostě nechcete dostat. Liberci sice trvalo, než se jakžtakž rozjel. Po většinu ligového úvodu motor pochrchlával, výkony drhly, body nepřicházely. Nyní je to jiné. Když to nejde technicky a umem, nastoupí již zmíněná třetí řada a soupeře přehraje silou. A po návratu obránce Ladislava Šmída se zlepšila i největší dosavadní týmová bolest, přesilové hry. „Dovedli jsme si jimi dnes pomoct, to mě těší,“ uzavřel Augusta, jehož parta se rázem vyšvihla už na sedmé místo.

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 4:3p. Přestřelka v derby, rozhodl Birner

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:51. Ordoš, 19:44. M. Zachar, 32:28. Filippi, 63:30. Birner Hosté: 04:03. Fillman, 25:31. Kotala, 43:02. Lunter Sestavy Domácí: J. Pavelka (D. Král) – L. Šmíd (A), J. Šedivý, Aubrecht, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Žůrek – Birner (A), Filippi, Měchura – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Lintuniemi – Adam Raška I, Fořt, D. Šťastný – Lunter, Kotala, Kantner – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Závora, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Home Credit Arena, Liberec

