Polák Zygmunt vtiskl Vervě novou naději: Poslední dobou jsme hráli pi**

Je to velká úleva po sérii nezdarů konečně zase zvítězit?

„To ano. Myslím, že každý z nás to nosil v hlavě. V poslední době jsme hráli úplnou pi**. No ne, vy se tlemíte kvůli tomu slovu, ale to občas prostě z člověka vypadne. (směje se) Ulevilo se nám, i když to je jen jeden zápas. Ale každopádně to pro nás bylo důležité vítězství. Hlavně už jsme to potřebovali uhrát. Myslím, že jsme měli i na tři body, ale hlavně, že máme ty dva.“

Vkrádala už se nervozita, cítili jste stupňující se tlak?

„Nervozita myslím, že tam nebyla. Jak se koukám na ty zápasy, nehrajeme zase tak špatně. Jenom občas máme takové pětiminutové výpadky a začneme hrát tužku. Snad se nám podaří to konečně zlomit. Musíme hlavně pomoct v zadu gólmanům. Vepředu si vedeme celkem dobře… Nestříleli jsme moc gólů, v koncovce se nám nedařilo, jenže tentokrát to přišlo. A víme, že každý z nás umí je dávat.“

Vyšlo to i díky tomu, že jste se víc tlačili do branky a hráli důrazněji. Váš gól na 3:3 byl jasnou ukázkou, že to jde a že to dokážete…

„Hlavně jsem předtím dostal dobrou nahrávku od Geryho (František Gerhát). Když mě trenér přesunul do čtvrté lajny, hráli jsme pak docela dobře, důrazně, měli už předtím nějaké šance. Při téhle situaci jsem viděl, že jejich bek zůstal dlouho na ledě. Zkusil jsem ho přebruslit a dát to na první víko. Povedlo se.“

Litvínov - Karlovy Vary: Vítězství v prodloužení trefil Vervě Hrbas, 4:3

Trenér vás sice vrátil z první lajny do čtvrté, ale sám si pochvalujete, jak jste hru rozhýbali. Vzali jste to tedy za správný konec?

„Jo. Párkrát to tam smrdělo už předtím. Třeba jak tam jel Havlas (Martin Havelka) a narval to z one timeru. Z první rány. Jenže Luky mu to ještě chytil. Hlavně, že jsme ty góly dali. A nezáleží, kdo. Ať já nebo někdo jiný, to bylo jedno. Podstatné je, že to tam padlo.“

Karlovy Vary jsou vaším sousedem v tabulce, měli jste za sebou pět porážek. Chystali jste na ně nějak speciálně?

„Pro nás bylo hlavní zápas vyhrát. Když se trápíte pět zápasů v řadě, jak říkáte, jde hlavně o to, že chcete zvítězit. Nám bylo úplně jedno, proti komu nastupujeme. Věděli jsme, že už to musíme urvat, že tohle nikam nevede.“

Energii jste porazili potřetí v sezoně a celkem pošesté za sebou. Očividně se vám tedy na ně daří…

„Asi to na ně umíme. (usměje se) Vyhráli jsme potřetí, teď to musíme hlavně udržet, abychom se vzchopili a v tabulce se posunuli víc nahoru.“

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3p. Verva zabrala, bídnou sérii ukončil Hrbas

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:41. Estephan, 32:39. Fronk, 53:31. Zygmunt, 62:04. Hrbas Hosté: 01:22. Flek, 17:06. Flek, 45:14. Vondráček Sestavy Domácí: Neužil (Zajíček) – Strejček, Irving, D. Kolář, D. Zeman, Hrbas, Demel, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal (A) – Kudrna, Sukeľ, M. Slavík – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Chalupa, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, Pulpán (A), T. Havlín, Parkkonen – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Rymon, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Petr Úlehla, Jakub Šindel – Ladislav Lučan, Michal Kis Stadion

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE