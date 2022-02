První Hudy show na Spartě. Už jsem si říkal, že toho nechám, smál se brankář

Mohou se tedy sparťanští fanoušci těšit i při další vychytané výhře na Hudy show?

„Tak ano… Už jsem přemýšlel o tom, že s tím skončím, ale vidím, že fanoušci to přes sociální sítě stále sledují. Tentokrát jsem pro ně neměl nic extra připravené, ale na Spartě jsou dva maskoti a marketing klubu je super, takže ještě bude sranda. Něco vymyslíme.“ (usmívá se)

Těší vás, že je o tuto vaší specialitu zájem i nyní na Spartě?

„Určitě. Je to takové poděkování fanouškům, že nám fandí, a když se teď vyhrává, jsou ale i horší časy… Takže jak už jsem zmínil, říkal jsem si, že s tím přestanu a budu se víc soustředit na hokej, ale když se na druhou stranu na to pořád ptají, tak se určitě mohou fanoušci těšit.“

Ve vašem druhém celém utkání v dresu Sparty jste vychytal další výhru. Jak jste se cítil?

„Jsou to pro nás velmi důležité body, ale osobně jsem se necítil tak dobře jako při prvním zápase v Litvínově. Vary prvních deset minut neměly nic, pak daly takový gól z rohu, který jsem mohl chytit. Nebylo to ideální, ale právě ten gól mě trošku nakopl, protože jsem byl, neřekl bych nervózní, ale takový přemotivovaný. Místo toho, abych před odchodem do šatny udržel nulu, dostal jsem takový gól. Ale všechno zlé je na něco dobré, jak se říká u nás na Slovensku. (usmívá se) Pak jsem se trošku uklidnil, říkal jsem si, že musím chytat jako předtím a bylo to lepší. Vary to nakonec ještě trochu zdramatizovaly kvůli naším zbytečným chybám, ale myslím si, že devadesát procent zápasu jsme byli lepší než soupeř. Kontrolovali jsme to, ale směrem k play off musíme hrát víc se zabezpečenou bránou a bude to dobrý.“

Byť se Energie nedostávala do tolika šancí, právě z předbrankového prostoru se třikrát dokázali prosadit, z toho dvakrát v přesilovce. Nerozhodilo vás to trochu?

„Ani ne. Hráli jsme na vítězství, takže je pak jedno, jestli zápas skončí 4:2, 4:3. Zatím velkou úspěšnost nemám, jen ty výhry. (usmívá se) Ale nemělo by se nám stávat, že hned po našem čtvrtém góle dostaneme třetí. I když se to odrazilo smolně od brusle, mohl jsem to chytit. Nevadí, hráli jsme dobře, udělali jsme nějaké chyby, které jsme v předchozích zápasech nedělali, ale Vary hrály hodně na brejky. Byl to pro nás nepříjemný soupeř.“

To by byla teprve show, kdybyste proti Karlovým Varům vychytal čisté konto, viďte?

(směje se) „To ještě uvidíme. Pro mě je hlavní výhra, je mi jedno, jestli jsem dostal dva tři góly. Hudy show nikdy nemůže být po prohraném zápase.“ (usmívá se)

Přijde mi, že zatím v brance Sparty nemáte tolik práce, jako jste míval například v KHL, že ano?

„Jasně. V KHL bylo všechno rychlejší. V extralize jsem zatím spíš vždycky čekal na střelu, ale když bych měl porovnávat, tak je to podobné, jako když jsem chytal za Košice. Byl tam super tým a taky jsme hráli proti mužstvům, která měla minimum šancí a hrála taky na dorážky a teče. Je to jiná hra pro brankáře. V KHL… to je jiná, pokud hrajete za Petrohrad či CSKA, ale v týmech, ve kterých jsem já působil, byla hra… neřekl bych zábavnější, ale práce bylo víc, hned jsem se dostal do zápasů. Kdežto proti Varům jsem deset minut neměl nic. Jen jsem stál a díval se, potom to bylo velmi těžké se dostat do zápasu.“

Před vaším příchodem se Sparta trápila častými zkraty. Nyní mužstvo šlape, srší sebejistotou a hlavně boduje. Vnímáte to?

„Zrovna když jsem přišel, byly tři výhry. (směje se) Takže jsem dorazil do takového lepšího prostředí, ale vím, že tady ze začátku byly trošku problémy. Každopádně když jsem mluvil s trenéry i s kluky, tak byla spousta zraněných hráčů a byl tam nějaký problém, ale snad se to všechno vyčistilo. Myslím si, že nyní tým šlape. Základní část je jedna věc, play off druhá. Už se na něj potřebujeme připravit, jít tam z co nejlepší pozice, ještě je reálná šance na čtyřku, takže uděláme všechno pro to, abychom si play off zahráli přímo.“

Brzy vás s Pražany čekají zápasy již tradiční dobročinné akce Sparta vzdává hold. Zažil jste již něco podobného?

„Osobně ne, ale vím, že už se tady pořádá 13. ročník. Dresy, které nám pro tuto akci vyrobili, jsou krásné. Budu mít pro fanoušky jedno překvapení, ale to se dozvědí až v den zápasu. Velice se na to těším. Nejprve ale musíme jet vyhrát do Brna, potom doma proti Vítkovicím, abychom byli dobře naladění. Jak už jsem říkal, hlavně chceme udělat elitní čtyřku a jít z co nejlepší pozice do play off.“

Na závěr se zeptám, co říkáte na senzační slovenskou jízdu na olympiádě v Pekingu?

„Jsem velice rád, mám tam bráchu a spoustu kamarádů. Znám devadesát procent mužstva, takže jsem nadšený. A i když máme v pátek zápas, přivstanu si aspoň a třetí třetinu. (usmívá se) Je to velká věc. Naši na olympiádě ještě nezískali medaili, tak by to bylo velice pěkné, aby tým, který tam je, něco získal.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Karlovy Vary 4:3. Domácí potvrdili formu čtvrtým vítězstvím v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:44. Z. Doležal, 36:22. R. Horák, 37:59. E. Thorell, 54:58. D. Kaše Hosté: 12:17. T. Rachůnek, 46:55. Černoch, 55:08. O. Beránek Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (C), T. Pavelka, M. Jandus, Moravčík, Mikliš – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan (A), Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Komárek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

