Nádhera! Všichni je odepisovali a kluci mají bronz, gratuloval Bakoš

Prožíval jste tažení parťáků hodně?

„Ano, je to obrovský úspěch pro celou zemi. První hokejová medaile pod pěti kruhy! Nádherné. Trošku je líto, že tam člověk nebyl, ale chlapci super bojovali, je to obrovský úspěch pro celý hokej, pro všechny malé děti, které to sledovaly. Mají vzory, to je hlavní.“

Vaše případná účast byla ve hře?

„Těžko říct. Narodilo se nám malé dítě, byli jsme rozhodnutí, že nepůjdu, pak se situace trochu změnila. Ale výběr je vždy na trenérech. Je to, jak mělo být. Nebyl jsem, kluci mají bronz, tak to mělo být.“

Mrzí vás to hodně?

„Mrzí to, ale jak jsem řekl, věci se dějí pro něco. Já byl velmi rád, prožíval jsem to. Před televizorem jsem doma stepoval. Opravdu skvělý úspěch.“

Dovedete si představit, co teď hráče čeká po návratu na Slovensko?

„Je to první medaile z olympiády, diváci budou na letišti a tahle jména si budou pamatovat. Ten tým všichni odepisovali, ale ukázalo se, že když jsou ochotní pracovat jeden pro druhého, můžou uspět. Dovezou bronz, bude to podobná euforie jako 2012 (stříbro z mistrovství světa), nebo před tím zlatí kluci (světový titul 2002), kteří vozili medaile.“

Jak nahlížíte na práci trenéra Craiga Ramsayho?

„Kanadský styl, velmi pozitivní člověk, soustředí se na daný moment. Byl velmi pozitivní celý čas, věřil a přinesl důvěru klukům. Od prvního roku, co přišel, si začal tým víc a víc věřit. Teď to kluci ukázali.“

A sedmnáctiletý Juraj Slafkovský?

„Super! Tohle nám chybělo deset roků. Měli jsme naši zlatou generaci, všichni si mysleli, že je vše super, protože budou hrát do padesáti. A my najednou neměli deset roků hokejisty. Teď to konečně pochopili a dělají tak, že Šimon Němec, Samo Kňažko nebo právě Slafkovský se zapojovali od mládí. Na turnaji už byl připravený, hrál výborně, napadalo mu to tam. A my máme kluka, který bude vysoko draftovaný. Takových potřebujeme o hodně víc.“

Za Třinec jste po přesunu z KHL odehrál 5 zápasů (0+1), teď jste hrál proti Liberci, se kterým jste v roce 2016 slavil titul. Byl to pro vás speciální zápas?

„Hodně kluků znám, speciální se ale nedá říct. Trochu jiné to je, když je znáte. Spíš si zvykám v Třinci na náš systém a nijak speciálně jsem to nebral.“

Co rozhodlo zápas s Libercem?

„První třetina (Oceláři v 9. minutě prohrávali 0:2) i produktivita. Nedali jsme vyrovnávací gól, nedokázali jsme to otočit. Koncovka nám dělala asi největší problém, šance jsme nevyužili, oni svoje ano. Byli dobří v protiútocích.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 2:4. Ocelářům se nedaří, z pěti zápasů počtvrté prohráli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:13. O. Kovařčík, 59:00. M. Kovařčík Hosté: 03:05. Ordoš, 09:00. Rychlovský, 57:29. Birner, 59:32. M. Zachar Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Adámek, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Teper, Zahradníček, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Hrehorčák – Svačina, A. Nestrašil, Kofroň – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Komorski, Bakoš. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – A. Najman, P. Jelínek (C), Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Hradil, T. Veselý – L. Kajínek, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 158 diváků

