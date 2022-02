ONLINE + VIDEO: Liberec - Vary. Sparta může dotáhnout Budějovice

Dohrávka 55. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Českými Budějovicemi nabídne od 18:30 přímý souboj týmů, které se snaží probít do první čtveřice, z níž vede po základní části cesta rovnou do čtvrtfinále play off. Dohrávkou bude i souboj pod Ještědem, v němž o půl hodiny dříve Liberec zahájí duel s Karlovými Vary. Zápas na severu Čech zkompletuje 48. kolo.

Dnešní zápas v Praze bude prvním ze dvou, které Sparťané zařadili do již tradiční akce Sparta vzdává hold. Letos se uskuteční potřinácté a za celou dobu trvání projektu bylo vybráno přes 3,1 milionu korun. Druhý duel spadající do této akce je páteční domácí souboj s Olomouci. Domácí nastoupí do utkání ve speciálních maskáčových dresech, které půjdou následně do dražby.

Liberecké Bílé Tygry čeká proti Karlovým Varům druhý zápas ve dvou dnech. V úterý prohráli 1:2 v Pardubicích.

