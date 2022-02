Maskáče odpálily Motor. Devět tisíc fans? Paráda, snad se svět nezblázní

Volba soupeře pro oslavu v rámci sparťanského holdu byla poněkud riskantní. Na své bojiště si pozvali České Budějovice, které v sezoně ve třech předchozích duelech nedokázali porazit. Pražané proti nim dokonce při celkovém skóre 3:12 nebrali ani bod. Ve středu to však změnili. Čtvrtou ránu do týlu nedopustili. „O to víc jsme je chtěli konečně porazit. Vrátit jim ty minulé zápasy,“ přiznal po výhře trenér Josef Jandač.

Ráz večera určily dvě rychlé trefy v první třetině. Žádná další už nepadla. I tak se 9110 fanoušků (maximum možného) na tribunách O2 areny parádně bavilo. Užívali si, že můžou být v hale v tak hojném počtu. V metropoli šlo o nejvyšší návštěvu od října minulého roku.

„Užil jsem si to skvěle, strašně jsem se na tenhle zápas těšil. Je to příjemná změna. Doteď jsme slyšeli komentátory na tribuně. Je to paráda, kvůli lidem to člověk hraje. Doufám, že se svět zase nezblázní a nebude z toho znovu fraška, co byla doteď,“ říkal gólman Matěj Machovský, který umně jistil své maskované parťáky ze zálohy.

„Atmosféra byla úžasná, užíval jsem si to. Co jsem přišel zpátky do Čech, bylo to osekané. Doufám, že to takhle bude dál pokračovat,“ usmíval se pak Roman Horák, odchovanec Motoru, který ho sestřelil prvním a nakonec i vítězným gólem. Po utkání si pak užil divokou děkovačku s domácími fans.

Kouč Jandač pak u pozápasového hodnocení notně chraptěl a sípal. Že by to bylo způsobeno přílivem křiklounů na tribuny a tím způsobeným náporem na jeho sílu hlasu? „Kdepak. Já mám hlasivky v prdeli dlouhodobě, už si potřebuju trochu odpočinout. Diváci byli skvělí, ale tohle není ten důvod,“ usmál se.

Přesně takové zápasy, jako byl ten středeční, přitom Sparta ještě před dvěma měsíci ztrácela. Rychlé vedení, učesaná a klidná hra. Jenže pak jedno selhání, nervozita a celkový kolaps do té doby zdravě tepajícího organizmu. „Tohle už je snad za námi,“ doufá Jandač.

Hlavně v defenzivní činnosti se před klíčovou fází sezony jeho tým ladí. „Celé si to sedlo. V obraně jsme začali hrát, co chceme. Je to víc uhlazené, dřív jsme hodně propadali, hráli hurá hokej. Pak jsme z toho inkasovali. Svést všechno na gólmany je jednoduché. Jsem rád, že jsme to umlátili na nulu, posledně mi to v Bolce uteklo o pár sekund. Nula je vždycky o týmu, když brankáři nepomůžou, i kdyby měl sto zákroků, nezíská ji,“ přidal Machovský, který udržel první čisté konto od 5. prosince.

Na něj navázal taky Horák. „Začali jsme hrát daleko lépe do obrany, což nás od začátku sezony trápilo. To je největší změna. Za mě je lepší výsledek 2:0 než 6:5. Na obranu se teď hodně soustředíme, play off se blíží, tam ty zápasy vyhrává právě defenziva. Teď tu hru pilujeme každý den. Na papíře vypadáme výborně, ale musíme to přenést na led, což se nám dlouho moc nedařilo. Rádi bychom se ještě dostali do čtyřky, i když to bude těžké.“ Na čtvrtý flek, který by Pražany posunul rovnou do čtvrtfinále play off, jim aktuálně chybí pět bodů. Do konce základní části zbývá odehrát šest kol.

Ve vojenských dresech se Sparta představí ještě jednou, v pátek doma vyzve Olomouc. „Ty dresy byly další extra motivací,“ culil se Horák, který pokořil metu dvaceti branek. „Jsou krásné, mohl bych v nich hrát pořád! I když pro gólmana je to trochu nepříjemné, čím tmavší dresy, tím horší. Párkrát se mi puk ztratil,“ popsal úskalí Machovský, který tentokrát dostal přednost před Júliem Hudáčkem.

